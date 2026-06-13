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Исторический визит, удар по иностранцам и переговоры с ЕС – Грузия за неделю
Исторический визит, удар по иностранцам и переговоры с ЕС – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T19:30+0400
2026-06-13T19:30+0400
2026-06-13T19:30+0400
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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Исторический визит Главным событием уходящей недели стал визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Кыргызстан, который обе стороны назвали "историческим". Кобахидзе во время визита сделал главный акцент на развитие отношений, в том числе в рамках Среднего коридора и в связях с Китаем. Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в различных сферах, в частности, в сфере образования, ветеринарии и юстиции. Также важным стало объявление об активной фазе переговоров с Кыргызстаном по поводу открытия прямых авиарейсов между Бишкеком и Тбилиси. Новшества для иностранцев А вот для иностранных граждан, планирующих временно пожить в Грузии, власти страны подготовили новый пакет правил. Новшества коснутся в первую очередь иностранных студентов и супругов граждан Грузии. Отныне студентов-иностранцев будут принимать только аккредитованные вузы по квотам. А вот законность брака с гражданином Грузии теперь придется доказывать. При выдаче такого вида на жительство, специальная межведомственная комиссия будет проверять подлинность брака. Также по новым правилам вводится практика выдворения иностранцев за работу в Грузии без разрешения. И еще: употребление наркотиков и нарушение правил общественной безопасности теперь официально включены в перечень прямых оснований для отказа в выдаче вида на жительство. Новшества в оппозиции Однако самым волнующим событием на политической арене на этой неделе стало заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас отбывает срок в тюрьме. Саакашвили, хоть и является гражданином Украины, которому по закону запрещено заниматься политической деятельностью в Грузии, вновь доказал, что остается неформальным лидером созданной им партии "Единое национальное движение". Так, он анонсировал обновление партии и появление в ней новых лиц, в том числе журналистки и гражданской активистки Нануки Жоржолиани. Партия согласилась со своим основателем. Однако фактор возвращения Саакашвили в политику в Грузии был негативно воспринят не только в правящей партии, но и среди коллег в оппозиции. Члены других партий открыто заговорили об отмежевании от "Нацдвижения" и фактическом распаде "Альянса оппозиции", громко заявившим о себе в марте 2026 года. Переговоры с ЕС На этой неделе делегации Грузии и Еврокомиссии провели в Брюсселе встречу в рамках визового диалога, на которой обсудили решение ЕС о временной приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. В МИД Грузии отметили, что в ходе встречи были рассмотрены причины, названные Евросоюзом, а также рекомендации Еврокомиссии и шаги, предпринимаемые Тбилиси для их выполнения. Помимо политических событий, стороны обсудили вопросы управления миграцией, предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и борьбы с коррупцией. В МИД Грузии отметили активное сотрудничество властей с государствами ЕС и профильными европейскими структурами. По итогам встречи рабочая группа Еврокомиссии отметила продолжение работы руководства Грузии над практическими вопросами "для обеспечения устойчивости процесса визовой либерализации с Евросоюзом". А между тем Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 47,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года и составил 271,2 миллиона долларов. Отмечается, что рост инвестиций в январе-марте 2026 года связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств. При этом самыми популярными отраслями для инвестирования в стране в первом квартале текущего года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также информация и коммуникация. Инвестиции направлялись и в сферы энергетики и торговли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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обзоры, грузия, аналитика, тбилиси, кыргызстан, китай, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, нанука жоржолиани, еврокомиссия, единое национальное движение
обзоры, грузия, аналитика, тбилиси, кыргызстан, китай, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, нанука жоржолиани, еврокомиссия, единое национальное движение
Исторический визит, удар по иностранцам и переговоры с ЕС – Грузия за неделю
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
.
Главным событием уходящей недели стал визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Кыргызстан, который обе стороны назвали "историческим".
Кобахидзе во время визита сделал главный акцент на развитие отношений, в том числе в рамках Среднего коридора и в связях с Китаем.
Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в различных сферах, в частности, в сфере образования, ветеринарии и юстиции. Также важным стало объявление об активной фазе переговоров с Кыргызстаном по поводу открытия прямых авиарейсов между Бишкеком и Тбилиси.
Новшества для иностранцев
А вот для иностранных граждан, планирующих временно пожить в Грузии, власти страны подготовили новый пакет правил. Новшества коснутся в первую очередь иностранных студентов и супругов граждан Грузии.
Отныне студентов-иностранцев будут принимать только аккредитованные вузы по квотам. А вот законность брака с гражданином Грузии теперь придется доказывать. При выдаче такого вида на жительство, специальная межведомственная комиссия будет проверять подлинность брака.
Также по новым правилам вводится практика выдворения иностранцев за работу в Грузии без разрешения. И еще: употребление наркотиков и нарушение правил общественной безопасности теперь официально включены в перечень прямых оснований для отказа в выдаче вида на жительство.
Однако самым волнующим событием на политической арене на этой неделе стало заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас отбывает срок в тюрьме.
Саакашвили, хоть и является гражданином Украины, которому по закону запрещено заниматься политической деятельностью в Грузии, вновь доказал, что остается неформальным лидером созданной им партии "Единое национальное движение".
Так, он анонсировал обновление партии и появление в ней новых лиц, в том числе журналистки и гражданской активистки Нануки Жоржолиани. Партия согласилась со своим основателем.
Однако фактор возвращения Саакашвили в политику в Грузии был негативно воспринят не только в правящей партии, но и среди коллег в оппозиции. Члены других партий открыто заговорили об отмежевании от "Нацдвижения" и фактическом распаде "Альянса оппозиции", громко заявившим о себе в марте 2026 года.
На этой неделе делегации Грузии и Еврокомиссии провели в Брюсселе встречу в рамках визового диалога, на которой обсудили решение ЕС о временной приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.
В МИД Грузии отметили, что в ходе встречи были рассмотрены причины, названные Евросоюзом, а также рекомендации Еврокомиссии и шаги, предпринимаемые Тбилиси для их выполнения.
Помимо политических событий, стороны обсудили вопросы управления миграцией, предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и борьбы с коррупцией. В МИД Грузии отметили активное сотрудничество властей с государствами ЕС и профильными европейскими структурами.
По итогам встречи рабочая группа Еврокомиссии отметила продолжение работы руководства Грузии над практическими вопросами "для обеспечения устойчивости процесса визовой либерализации с Евросоюзом".
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 47,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года и составил 271,2 миллиона долларов.
Отмечается, что рост инвестиций в январе-марте 2026 года связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств.
При этом самыми популярными отраслями для инвестирования в стране в первом квартале текущего года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также информация и коммуникация. Инвестиции направлялись и в сферы энергетики и торговли.