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Исторический визит, удар по иностранцам и переговоры с ЕС – Грузия за неделю

Исторический визит, удар по иностранцам и переговоры с ЕС – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 13.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-13T19:30+0400

2026-06-13T19:30+0400

2026-06-13T19:30+0400

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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Исторический визит Главным событием уходящей недели стал визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Кыргызстан, который обе стороны назвали "историческим". Кобахидзе во время визита сделал главный акцент на развитие отношений, в том числе в рамках Среднего коридора и в связях с Китаем. Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в различных сферах, в частности, в сфере образования, ветеринарии и юстиции. Также важным стало объявление об активной фазе переговоров с Кыргызстаном по поводу открытия прямых авиарейсов между Бишкеком и Тбилиси. Новшества для иностранцев А вот для иностранных граждан, планирующих временно пожить в Грузии, власти страны подготовили новый пакет правил. Новшества коснутся в первую очередь иностранных студентов и супругов граждан Грузии. Отныне студентов-иностранцев будут принимать только аккредитованные вузы по квотам. А вот законность брака с гражданином Грузии теперь придется доказывать. При выдаче такого вида на жительство, специальная межведомственная комиссия будет проверять подлинность брака. Также по новым правилам вводится практика выдворения иностранцев за работу в Грузии без разрешения. И еще: употребление наркотиков и нарушение правил общественной безопасности теперь официально включены в перечень прямых оснований для отказа в выдаче вида на жительство. Новшества в оппозиции Однако самым волнующим событием на политической арене на этой неделе стало заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас отбывает срок в тюрьме. Саакашвили, хоть и является гражданином Украины, которому по закону запрещено заниматься политической деятельностью в Грузии, вновь доказал, что остается неформальным лидером созданной им партии "Единое национальное движение". Так, он анонсировал обновление партии и появление в ней новых лиц, в том числе журналистки и гражданской активистки Нануки Жоржолиани. Партия согласилась со своим основателем. Однако фактор возвращения Саакашвили в политику в Грузии был негативно воспринят не только в правящей партии, но и среди коллег в оппозиции. Члены других партий открыто заговорили об отмежевании от "Нацдвижения" и фактическом распаде "Альянса оппозиции", громко заявившим о себе в марте 2026 года. Переговоры с ЕС На этой неделе делегации Грузии и Еврокомиссии провели в Брюсселе встречу в рамках визового диалога, на которой обсудили решение ЕС о временной приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. В МИД Грузии отметили, что в ходе встречи были рассмотрены причины, названные Евросоюзом, а также рекомендации Еврокомиссии и шаги, предпринимаемые Тбилиси для их выполнения. Помимо политических событий, стороны обсудили вопросы управления миграцией, предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и борьбы с коррупцией. В МИД Грузии отметили активное сотрудничество властей с государствами ЕС и профильными европейскими структурами. По итогам встречи рабочая группа Еврокомиссии отметила продолжение работы руководства Грузии над практическими вопросами "для обеспечения устойчивости процесса визовой либерализации с Евросоюзом". А между тем Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 47,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года и составил 271,2 миллиона долларов. Отмечается, что рост инвестиций в январе-марте 2026 года связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств. При этом самыми популярными отраслями для инвестирования в стране в первом квартале текущего года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также информация и коммуникация. Инвестиции направлялись и в сферы энергетики и торговли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обзоры, грузия, аналитика, тбилиси, кыргызстан, китай, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, нанука жоржолиани, еврокомиссия, единое национальное движение