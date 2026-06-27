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Очень "горячая" неделя в парламенте, резолюция ПАСЕ и другие скандалы – Грузия за неделю

Очень "горячая" неделя в парламенте, резолюция ПАСЕ и другие скандалы – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T19:11+0400

2026-06-27T19:11+0400

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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Критическая резолюция На этой неделе ПАСЕ приняла резолюцию, в которой выразила "обеспокоенность отступлением Грузии от демократических стандартов". Документ содержит призыв к властям отменить ряд законов, которые в Ассамблее считают "репрессивными", а также прекратить преследование оппозиции. Как и следовало ожидать, на принятую резолюцию в грузинском МИДе отреагировали крайне резко, назвав ее "тенденциозной и предвзятой". В частности, во внешнеполитическом ведомстве Грузии выразили тревогу в связи с тем, что международный институт, созданный для защиты прав человека, демократии и верховенства права, "все чаще используется как инструмент политического давления". Скандал с визитом На этой неделе Европарламент не пригласил представителей парламента Грузии на заседание Межпарламентского комитета по вопросам расширения. Как сообщила пресс-служба ЕП, Европарламент не признает легитимность парламента Грузии, а также избранного этим парламентом шестого президента страны Михаила Кавелашвили. Решение Европарламента резко раскритиковал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его мнению, Европейский парламент, не признавая избранное правительство Грузии, не признает и ее суверенитет, и Грузии пора начинать борьбу с непризнанием. Важный форум На этой неделе в Тбилиси прошел масштабный Форум ООН по вопросам государственной службы (UN Public Service Forum 2026). Участники мероприятия обсуждали такие вопросы, как цифровая трансформация, ответственное использование искусственного интеллекта, защита данных, инклюзивное управление, борьба с коррупцией, усиление участия граждан и улучшение доступа к государственным услугам. По мнению властей, проведение Форума ООН по государственным услугам в Тбилиси является международным признанием успешных реформ, которые Грузия на протяжении многих лет проводит для развития доступных и эффективных государственных услуг. "Горячая" неделя в парламенте На этой неделе парламент Грузии официально завершил работу в рамках весенней сессии, успев принять ряд новшеств для иностранцев и граждан Грузии. Но главным событием стал отчет премьер-министра Ираклия Кобахидзе о проделанной правительством работе. В своем отчете Кобахидзе назвал стабильность и мир в регионе главными целями властей, подчеркнув, что вектор внешней политики останется неизменным. Однако самым "горячим" событием стало не выступление премьера, а потасовка в связи с острой критикой власти между депутатами правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционной силы "За Грузию". Видео массовой драки быстро разлетелось в социальных сетях. Позже в правящей партии извинились за инцидент, обвинив в провоцировании своих оппонентов, тогда как оппозиционеры утверждают, что у властей не было аргументов и поэтому они перешли к насилию. Население Грузии снова пересчитали Согласно уточненной информации, население Грузии составляет 3 929 581 человек по данным всеобщей переписи 2024 года, что на 5,8% больше, чем в 2014 году (тогда в стране в последний раз проводилась перепись населения). Предварительные данные публиковались в конце июня 2025 года и в апреле 2026 года.Из общего числа населения 2 455 444 человека проживает в городах, остальные 37,5% – живут в селах. Численность населения Тбилиси составила 1 331 485 человек, что на 20,1% больше, чем по данным переписи 2014 года.Число иностранных граждан, постоянно проживающих в Грузии, составило 133 857 человек. Среди иностранцев преобладают граждане России (37 715 человек), Индии (23 925 человек), Украины (11 542 человека), Азербайджана (8 309 человек) и Армении (5 381 человек).А между тем Правительство Грузии собрало 9,4 миллиарда лари в виде налогов в январе-мае 2026 года, что составляет 85% от шестимесячного налогового плана. Отмечается, что наибольшее выполнение плана зафиксировано по налогу на прибыль – 90,7% за пять месяцев, а наименьшее – по акцизному налогу (80,1%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обзоры, политика, грузия, тбилиси, индия, украина, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, европарламент, пасе, оон