https://sputnik-georgia.ru/20260704/strategicheskoe-partnerstvo-vizit-v-iran-i-novyy-skandal-s-poslom-frg--gruziya-za-nedelyu-299470444.html

Стратегическое партнерство, визит в Иран и новый скандал с послом ФРГ – Грузия за неделю

Стратегическое партнерство, визит в Иран и новый скандал с послом ФРГ – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T18:30+0400

2026-07-04T18:30+0400

2026-07-04T18:30+0400

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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Курс на центральную Азию Грузия на этой неделе подписала документы о стратегическом партнерстве сразу с двумя странами Центральной Азии – Казахстаном и Узбекистаном. Оба документа стали продолжением заявленных правительством страны новых внешнеполитических приоритетов с целью укрепления роли Грузии как транзитного хаба между Востоком и Западом. И Казахстан, и Узбекистан являются частью Среднего коридора и стратегическое партнерство с ними, по словам представителей правительства, даст новые возможности для укрепления экономики страны. Резонансный визит Самым обсуждаемым событием этой недели стал визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Иран для участия в похоронах аятоллы Али Хаменеи. И хотя на траурную церемонии прибыли представители Армении, Турции, Азербайджана и других стран, противники власти подвергли Кавелашвили жесткой критике, отметив, что такой визит может негативно повлиять на отношения с США. Между тем власти Грузии подчеркивают, что контакты с Ираном носят дипломатический характер и не влияют на отношения Тбилиси с Вашингтоном. Прощальная критика посла Посол Германии Петер Фишер, который завершает свою миссию в Грузии, стал объектом критики со стороны власти из-за своего прощального поста. На своей странице в соцсети X дипломат опубликовал фотографию, сделанную у мемориала 9 Апреля на проспекте Руставели в Тбилиси, сопроводив ее песней британского музыканта Питера Гэбриела Won't Stand Down ("Мы не отступим"). В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил завершающего дипломатическую миссию в стране Петера Фишера в нанесении ущерба грузино-германским отношениям и выразил надежду на их восстановление после ухода дипломата. Власти Грузии в последние годы неоднократно обвиняли Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно поддерживали своего дипломата. Авария, потрясшая Грузию Еще одной обсуждаемой темой недели стал смертельный наезд на женщину-пешехода в Тбилиси. Инцидент вызвал общественный резонанс, поскольку жертва – 50-летняя женщина – шла спокойно по тротуару, когда на нее наехал автомобиль, выезжавший с пешеходной части. Машина, за рулем которой находилась иностранка, буквально впечатала проходящую женщину в стоявший рядом другой автомобиль. Та скончалась до приезда скорой. Водителя машины задержали и поместили в предварительное заключение. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Женщина утверждает, что случайно перепутала педали газа и тормоза. По словам адвоката, она находится в шоковом состоянии и сожалеет о случившемся. А между тем Годовая инфляция (июнь 2026 года к июню 2025 года) в Грузии составила 5,8% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущие месяцы годовая инфляция в стране составила 4,8% (январь 2026 к январю 2025), 4,6% (февраль 2026 к февралю 2025), 4,3% (март 2026 к марту 2025), 5,9% (апрель 2026 к апрелю 2025), 5,7% (май 2026 к маю 2025). Больше всего в июне цены выросли на транспорт (16,5%), в сферах гостиниц и ресторанов (8,4%), на коммунальные услуги (7,2%), на продовольствие и безалкогольные напитки (5,6%), на алкогольную и табачную продукцию (5,4%), на здравоохранение (4,7%), образование (2,4%), одежду и обувь (2,1%), а также на отдых и образование (0,9%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, аналитика, казахстан, тбилиси, германия, михаил кавелашвили, али хаменеи, ираклий кобахидзе, сакстат, обзоры