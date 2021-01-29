Тифлисский калейдоскоп, или Жизнь в цветных очках

Витражи грузинской столицы, как островки чарующего удовольствия, ностальгии по прошлому и эстетики заоблачной красоты. Обо всем этом в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" рассказывает колумнист Sputnik Екатерина Микаридзе

Говорить с точностью о том, когда возникло искусство витража, не берутся даже историки. Началом возникновения этого направления в искусстве принято считать I-II век нашей эры. Хотя есть сведения и о том, что развитие началось еще раньше, в VI-III веке до нашей эры.

Как искусство в широком смысле этого слова витражное стекло получило развитие в оформлении ритуальных строений.

Витражные стекла начали активно использовать при строительстве церквей.

Предки придавали витражам божественное значение. Сравнивали свет, падающий сквозь витражные стекла, со святым духом.

Нам, потомкам, присуще более реалистичное восприятие действительности. За цветными стеклами мы, подобно древним, духов более не примечаем. Но вот таинство необъяснимого в храмовых витражах бесспорно все равно чувствуем.

Старые и новые способы изготовления

Попадаешь в католический храм и застываешь у оконных проемов, как примагниченный. Будто некая сверхъестественная сила тебя удерживает.

© Sputnik / STRINGER Католическая церковь. Католическое Рождество в Грузии

Со мной такое произошло в Праге, в Кафедральном соборе Святого Вита. Храм находится в самом сердце Праги — дворцовом комплексе Пражский град. В это место толпами ходят туристы. Ни на минуту не оставляют тебя наедине с мыслями и переживаниями. Вокруг движение, гудение, подобное тому, какое бывает слышно в улье.

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Но если задержаться перед роскошным витражным пейзажем на несколько минут дольше, спасение приходит само собой. Ты просто перестаешь замечать происходящее вокруг. Тебя выкидывает штормом воображения на некий остров, где хорошо и тихо. И где смотрят на жизнь сквозь цветные стекла. И чем заманчивее на стеклах узор, тем богаче та реальность, в которую ты погружаешься. Кафедральный собор считается символом Праги и шедевром готической культуры.

© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова Города мира. Нью-Йорк

Кстати, готические витражи появились чуть позже. А на ранних этапах популярностью пользовались романские виды цветного стекла. Именно они стали классическими витражами, в которых оттачивалась технология изготовления.

Собирался витраж из кусочков стекла и профилей металла. Мастер брал деревянную поверхность и намечал на ней рисунок. Затем к каждому элементу картины подбирались стеклышки. На нужные осколки наносили роспись натуральной краской. После этого их обжигали в печи для закрепления рисунка. Составление мозаики происходило с помощью узеньких переплетов из свинца.

Так как окна в те времена были больших размеров, крупные витражи составляли из нескольких витражей поменьше. Техника плавления и выдувания стекла была сложной и трудоемкой. Позволить себе могли такие стекла только люди состоятельные.

Расцвет искусства витража начался в XII веке. К этому времени относится трактат германского монаха Теофила, в котором он подробно описывает процесс создания витражного окна.

Стекло в то время варили в сферических печах, а в качестве красителей использовались окислы металлов. К сожалению, они могли обеспечить очень небольшой спектр цветов, а само стекло получалось с изъянами и пузырями. Впрочем, своя прелесть в этих дефектах была, ведь они таким образом создавали игру света.

Современные мастера при изготовлении стекол зачастую специально добиваются подобных результатов, но уже полностью контролируя процесс. Технологии изготовления витражных стекол с годами развивались и становились более прогрессивными.

В XIX столетии в искусстве возник новый стиль – модерн, а вместе с ним и новая технология изготовления витражей. Классическая технология производства с ее недостатками теперь уступала место более передовому и удобному способу, изобретенному художником и дизайнером Луисом Тиффани.

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Главное отличие состояло в том, что художник отказался от тяжелого свинцового профиля и заменил его на тонкую медную ленту, которая оборачивалась вокруг каждого стекла. Толщина шва могла быть от 1 миллиметра, тогда как свинцовый профиль был минимум 3 мм. Это позволило делать витражи из сотен кусочков стекла, используя их почти как мозаику.

Тифлисские витражи

Впрочем, несмотря на передовые технологии изготовления, витражи оставались недешевым материалом для оформления интерьеров. Только крайне обеспеченные люди могли позволить себе наслаждаться красотой витражей в собственных домах. До Тифлиса витражное искусство дошло в XIX столетии.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Визитная карточка туристического Тбилиси

Недаром Тбилиси называли вторым Парижем. У нашего города всегда была претензия быть похожим на город любви. И горожане тех времен старались для этого изо всех сил. Европейский лоск, манеры, поведение, дома – все подтягивалось до европейского уровня.

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Дома. Особым шиком считалось устанавливать в парадной собственного дома витражные потолки. Помимо следования европейской моде, витражные потолки имели еще и практическое назначение. В парадной до поздней ночи бывало светло. Люди старались сэкономить электроэнергию, перехитрить время. В парадных с витражными потолками можно было допоздна, особенно в летние вечера, не включать электричество. Таких домов в достопочтенном нашем Тифлисе немало.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Витражный потолок в доме на улице Каргаретели

Дом на ул. Чонкадзе. Из наиболее известных домов припоминается витражный потолок особняка предпринимателя Бозарджянц. Дом находится в старейшем городском районе Сололаки, на улице Чонкадзе. В 1915 году трехэтажный особняк получил специальную архитектурную премию конкурса, организованного Тифлисской мэрией — за лучший фасад. А в чем-то другом, необъяснимом и, пожалуй, не поддающемся словесному описанию.

© photo: Sputnik / Levan Avlabreli Дом Бозарджянц на улице Чонкадзе

Творение известного Тифлисского архитектора Михаила Огаджанова, получившее серебряную медаль за лучший фасад, впечатляет, в первую очередь, своими внушительными размером и формами. Ну и, конечно же, изысканной отделкой, лишенной вычурности и излишеств.

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Вот только находится он сегодня в плачевном состоянии. Одетый в стальные леса для разъезжающихся от времени и грунтовых вод стен, он доживает отмеренный остаток жизни. Витражный потолок в этом историческом доме сохранился на удивление целым и невредимым, в отличие от многих других тифлисских домов, где цветные стекла с течение времени заменяют на обыкновенные, объясняя это дороговизной.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Дом табачного промышленника Н. Бозарджанца

Дом на улице Кикодзе. Красивый витраж есть в другом, не менее знаменитом строении. Дом судьи Маркоса Долухановых, что на улице Кикодзе (бывшей Паскевича), чем-то напоминает застывшую в танце балерину. Танцовщицу, выделывающую фуэте. Эти множественные вращательные движения приходятся на пересечение улиц Лермонтовской и Кикодзе.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Витражный ряд в Тбилисской художественной академии

Там, где находится купольная башня. Будто закружилась она на пуантах и почти оторвалась от земли. Под музыку, конечно. К слову, под мелодии из балета Чайковского "Лебединое озеро", где главная героиня Одетта исполняет рекордное количество этих фуэте. А вокруг нее застыли в оцепенении заколдованные девушки-лебеди. И где-то там, далеко, принц Зигфрид.

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Широкие мраморные лестницы и старинная напольная плитка – вот что бросается в глаза в первую очередь. И, может быть, высокие, наполняющие пространство воздухом потолки. По обе стороны от лестниц коридоры. Длинные и какие-то таинственные. И чудесное витражное стекло во фрамуге над входной дверью.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Входная дверь в дом врача Магакяна

Дом на улице Асатиани. Есть в Сололаки еще один дом с витражным стеклом. Он принадлежал врачу Александру Магакяну, который лечил желудочно-кишечные заболевания и занимался также педиатрией. Доктор жил в этом доме и одновременно сдавал комнаты.

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По поводу оригинального витража. По правде говоря, сохранившееся стекло вызывает приятное удивление. В лихие 90-е многие парадные исторических домов подвергались разбойным набегам. Уносили из них все, что можно было унести и загнать, как говорил герой одного известного фильма - по спекулятивной цене. А вот витраж у входа в дом Магакянов каким-то чудом уцелел.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Вид изнутри у витражных окон роскошный

Дом на улице Мазниашвили, в районе Чугурети. Один из самых знаменитых домов с витражным застеклением находится. Жемчужина находится на стыке улиц Мазниашвили и Ниношвили. Дом с чудесными эркерами некогда принадлежал Валериану Мелкумову. Сложно описать это деревянное чудо: проще потрогать, почувствовать, услышать.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Дом находится на пересечении улиц Ниношвили и Мазниашвили

Он выглядит, как один счастливый день из детства. В нем и тихая грусть, и громкая радость, и счастье первой любви, и обида разочарований. Самой привлекательной чертой этого волшебного теремка можно считать витражные окна на эркере. На втором этаже за этими самыми окнами у владельца квартиры помещается кухня.

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Когда смотришь на витражные рамы с улицы, то они кажутся малость тусклыми. Это потому, что владелец квартиры поставил с внешней стороны обыкновенные стекла, чтобы по максимуму предохранить витраж от повреждений. Стекла требуют тщательного ухода за ними и времени. Например, для чистки одной оконной рамы хозяину понадобилось полтора месяца.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Вифлеемский дом с витражами

Вифлеемский бренд. Самый знаменитый дом с витражами находится в старейшем тифлисском районе Вифлеем. Можно даже сказать, что это самый раскрученный Вифлеемский бренд. Только ленивый не снимал себя любимого на фоне чудного калейдоскопа. Но чтобы попасть в него, следует идти в Вифлеемский квартал другой дорогой. Не по лестницам, которые идут от Вифлеемского подъема, а от Хлебной площади по Вифлеемской улице.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Вифлеемское чудо

Пропустить или пройти мимо этого дома почти невозможно. Дом выглядит для этого слишком привлекательно. Как ослепительно красивая женщина, притом настолько красивая, что все остальное, включая ее прошлое, теряет значение. Широкая веранда сплошь увита деревянным плющом.

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В сочетании с витражным коридором деревянные кружева смотрятся кокетливо. Старые половицы под ногами скрипят и западают. Стараешься ходить осторожно. Но не столько из опасения оступиться, сколько из старания не нарушать покоя жителей дома. Еще у входа, на первом этаже, посетителей встречает табличка с краткой информацией о количестве жителей и просьбой не шуметь и не задерживаться на веранде слишком долго.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Тбилисский театр оперы и балета

Отправляясь в прогулку по местам с витражами, нужно непременно попасть в Театр оперы и балета, где вкупе с архитектурой строения и присутствующим в нем мавританским стилем витражи представляются вратами в сказочную реальность.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Дом молодежи, бывший Дом пионеров

Завернуть в Дворец молодежи, где витражи, загадочно преломляясь в осколках зеркального зала, рождают массу ассоциаций. И добраться до богатого внутреннего убранства Тбилисской академии художеств, где витражные окна еще сильнее подчеркивают восточную сладко елейную избыточность. Но это только на вскидку, без долгих поисков в загашниках памяти. А наш Тифлис, как вам известно, город бесконечного открытия.