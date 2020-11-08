Опять ноябрь, опять Грузия, опять протесты:  кто, зачем и почему

Ни одна из участвовавших в выборах оппозиционных партий Грузии не признала результатов прошедших парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Масштабные митинги оппозиции пройдут в воскресенье в Тбилиси и в Батуми, втором по величине городе Грузии.

Оппозиция опротестовывает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, по итогам которых правящая «Грузинская мечта» получает большинство в законодательном органе и может единолично сформировать правительство.

Противники действующей власти заявляют, что голосование было фальсифицировано и обещают собрать на акциях с требованием повторных выборов десятки тысяч человек.

Восьмерка превратилась в семерку

Против итогов выборов выступила вся оппозиция. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент, в знак протеста отказались от мандатов.

На митинги в воскресенье своих сторонников выводят семь из них: бывшая правящая партия Единое Нацдвижение, занявшая третье место "Европейская Грузия", партия опальных банкиров "Лело", амбициозная "Стратегия Агмашенебели", эпатажные "шишки" из "Гирчи", старейшая Лейбористская партия, и "Граждане" журналиста Алеко Элисашвили.

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"Альянс патриотов", который тоже отказался от мандатов, единую акцию оппозиции не поддержал. С остальной оппозицией, которая декларирует жесткий прозападный курс, у него мало общего - это единственная парламентская партия, которая выступает за налаживание отношений с Россией и поддерживает военный нейтралитет Грузии. Сначала "Альянс" анонсировал отдельные акции, но в последний момент отозвал и их, заявив о готовящихся провокациях.

Зато к акциям объединенной оппозиции пообещали присоединиться многие из партий, которые не прошли в парламент по итогам выборов, в том числе "Единая Грузия" экс-спикера Нино Бурджанадзе.

В Тбилиси партии будут вести своих сторонников колоннами с разных концов города на проспект Руставели, к зданию парламента. В Батуми акция пройдет возле здания Верховного Совета автономной республики. Ожидается, что основной костяк акций протеста составят сторонники Нацдвижения, который на выборах в блоке "Сила в единстве" взял второе место. Но и остальные партии обещают вывести на улицы тысячи людей.

В сумме прошедшая барьер оппозиция, без учета "Альянса патриотов" взяла на выборах около 800 тысяч голосов - если хотя бы малая часть сторонников выйдет на улицу, выглядеть это будет внушительно.

Саакашвили не молчит

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили последнее время особенно активно участвует в политической жизни своей родины - правда, дистанционно. В Грузии ему грозит тюремное заключение и Саакашвили ежедневно обращается из Киева к своим сторонникам на митингах в Грузии по видеосвязи, через эфиры оппозиционных каналов и через свою фейсбук-страницу.

"Если оппозиционные партии на собрании решат, что мой приезд необходим, я найду первый же самолет, что-нибудь придумаю", - заявил Саакашвили в одном из видеообращений.

Именно из-за Саакашвили единство оппозиции было под вопросом. Когда Единое Нацдижение предложило его в премьеры в случае победы оппозиции, выяснилось, что остальные партии его возвращения к власти не хотят. В итоге сам Саакашвили сказал, что отзывает свою кандидатуру чтобы не мешать оппозиции договориться. Но болеет за смену власти не менее активно и пытается из Киева руководить процессом.

Все последние дни третий президент активно призывает своих сторонников идти на акции и не бояться коронавируса, заверяя, что страшные цифры придуманы властями Грузии, чтобы напугать народ.

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А накануне митинга жители Грузии получили от Михаила Саакашвили смс-сообщения с антироссийским мессиджем:"…Эта страна никогда не станет задним двором России. Воскресенье, 15:00 - у парламента!".

Центризбирком считает

Всю неделю после выборов избирательные комиссии пересчитывают бюллетени под шумные акции оппозиции.

Партии и местные наблюдатели не согласились с международными оценками выборов, в которых отмечаются недостатки, но в целом выборы признаны законными и демократичными.

Наблюдатели от НПО и партий подали в окружные комиссии 1 800 жалоб, большая часть из которых не удовлетворена. Оппозиция опротестовывает итоговые протоколы пропорционального голосования 986 участков, приблизительно четверти от общего числа. Утверждается, что число бюллетеней, выданных избирателям, не совпадает с общей суммой отданных голосов и бюллетенями, признанными недействительными.

Что касается голосования по одномандатным округам, то тут, по утверждению оппозиции, баланс не соблюден на двух тысячах участков и речь идет в целом о пересчете более чем миллиона голосов.

Власти признают несоответствия в итоговых протоколах, однако утверждают, что ошибки носят исключительно технический характер. Премьер Гахария за день до большой акции оппозиции заявил, что власти готовы к переговорам и что ошибки должны быть исправлены с помощью демократических юридических процедур, а не уличных акций.

Правительство предупреждает

Минздрав бьет тревогу накануне акций оппозиции: массовые акции, перемещение для участия в них больших групп людей из одного города в другой, могут еще больше осложнить ситуацию и способствовать распространению коронавируса.

"Моя просьба ко всем, кто включен в этот политический процесс - помнить, что из прав человека самыми важными являются право на жизнь и на здоровье", - cказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, призывая соблюдать на акциях дистанцию и носить маски.

А премьер Георгий Гахария сообщил, что правительство Грузии вынуждено ввести ряд ограничений, но запрета на проведение акций не ожидается.

Предупреждения и новые ограничительные меры накануне митингов оппозиция встретила в штыки, расценив как попытки помешать сбору людей на акции.

"Правительство Грузии так решило снизить число людей на акциях", - сказала Единого Нацдвижения Хатия Деканоидзе.

"Это все специально, чтобы оппозиция не смогла мобилизовать людей для долгосрочных акций", - заявила лидер "Единой Грузии" Нино Бурджанадзе.

Запад советует

Посольство США и Делегация ЕС в Грузии накануне анонсированных акций оппозиции выступили с совместным заявлением, в котором предложили свою помощь в признании легитимности парламентских выборов в Грузии.

"Для исправления обоснованных избирательных нарушений необходим заслуживающий доверия и инклюзивный правовой процесс... чтобы общественность смогла признать легитимными результаты выборов. Мы готовы внести свой вклад в достижение этих целей в случае необходимости", — говорится в совместном заявлении.

По заявлению посольства США и делегации ЕС, Грузии нужен парламент, который займется решением неотложных проблем.

Дипмиссии призвали граждан Грузии, которые собираются на митинги в воскресенье "сделать это мирно и с соблюдением мер предосторожности, связанных с COVID-19", а власти "помочь в создании такой среды".

СГБ расследует

Служба государственной безопасности Грузии сообщила на этой неделе, что более месяца ведет расследование "по факту попытки свержения государственной власти". Как заявляет ведомство, "конкретные лица в случае нежелательного исхода на парламентских выборах планировали насильственным путем свергнуть власть".

Служба госбезопасности заявила, что вышеуказанные "конкретные лица", желающие свергнуть власть, "создавали мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военных".

Сообщению СГБ предшествовало заявление исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, который за день до выборов заявил, что лидеры нескольких оппозиционных партий готовили "революционный сценарий" прихода к власти. По словам Кобахидзе, за этим планом стоят экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили, бывший министр образования Дмитрий Шашкин и генерал в отставке Дэви Чанкотадзе.

СМИ отмечают, что за восемь лет власти "Грузинской мечты" расследование попытки свержения власти начинается уже в четвертый раз, но дальше политических обвинений дело ни разу не пошло и до сих пор никто не был наказан.

Коронавирус пугает

К дню выборов Грузия ежедневно ставила антирекорды по числу выявляемых ежедневно случаем коронавируса и за неделю после голосования ситуация только ухудшилась.

Каждый день добавляет уже около трех тысяч зараженных, а в больницах на этом этапе возможно мобилизовать всего семь тысяч мест. Большинство лечатся дома, часами пытаясь дозвониться до семейных врачей. В больницах и "ковид-отелях" не хватает мест, а скорую помощь люди могут ждать целыми днями и ночами. Ежедневно умирают уже около 20 человек.

Правительство пытается стабилизировать ситуацию не вводя локдауна. Самые свежие ограничения вступят в силу сразу на следующий день после воскресных акций оппозиции: запрет на передвижение для людей и транспорта по ночам в семи городах, начиная с Тбилиси и Батуми.

Минздрав ежедневно заявляет, что контролирует ситуацию, но не скрывает, что система работает на пределе возможностей. Заболевшие коронавирусом уже есть и в правительстве и в рядах оппозиции, а заразившийся коронавирусом премьер Георгий Гахария проводит заседания кабинета министров дистанционно.

Ноябрь зовет

Проспект Руставели и ноябрь - опасное сочетание. Любой житель Грузии сразу назовет события, ассоциирующиеся с парламентом и серединой осени.

Исторический ноябрь у Грузии уже был, 2003 год – десятки тысяч людей на проспекте Руставели и знаменитая "революция роз", в результате которой к власти в Грузии пришла партия Михаила Саакашвили. Через несколько лет уже ему пришлось отражать протесты оппозиции, и тоже – в ноябре.

Сегодняшняя акция оппозиции почти день в день совпадает с событиями 7 ноября 2007 года - тогда на проспекте Руставели тоже митинговали. Это были протесты против власти Единого Нацдвижения. Акция была жестко разогнана по распоряжению третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, в офис телеканал "Имеди" был введен спецназ, в стране было объявлено чрезвычайное положение, а затем - внеочередные президентские выборы.

И вот опять: Тбилиси, ноябрь, митинг, проспект Руставели. Много старых и много новых лиц. А эмоции кипят все также.