Манижа решила подать в суд на известное женское издание

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Певица Манижа шокировала общественность – звезда "Евровидения-2021" намерена подать в суд на известное онлайн-издание Wonderzine.

После того, как Манижа заняла девятое место на "Евровидении-2021", в Сети начали критиковать ее образ, а также стали ходить слухи о могущественных покровителях звезды. Поводом для этого стал новый материал популярного женского издания, в котором певицу "раскрыла" редактор Юлия Таратута.

Манижа подает в суд на издание Wonderzine и намерена бороться с "фейками" в свой адрес. Об этом она рассказала в микроблоге Instagram.

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"Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство меня и моей семьи", – поделилась с подписчиками исполнительница и заявила, что крайне разочарована в лживой публикации, которая противоречит политике женского издания.

Поклонники решили поддержать певицу и написали множество воодушевляющих комментариев и пожеланий.

"Сила в правде", "Удачи в суде, это будет хороший урок для них", "Сил вам!", "Даже не верится, что они написали это", "Клевета будет наказуема. Мы с тобой", – прокомментировали решение артистки фанаты.

До этого Манижа призналась, что на самом деле думает про "Евровидение" и рассказала о встрече с итальянцами в гримерке конкурса.

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