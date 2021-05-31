Грузия открыла свои сухопутные границы, но россиянам на авто в страну не попасть

С 1 июня Грузия открывает свою сухопутную границу для въезда всех граждан России, но стоит ли ждать роста туристического потока?

ТБИЛИСИ, 31 мая - Sputnik, Алексей Стефанов. Грузинская сторона объявила, что с 1 июня сухопутная граница между Россией и Грузией будет открыта. Для въезда достаточно пройти вакцинацию и сдать ПЦР-тест.

Однако с российской стороны никаких изменений с 1 июня не будет, рассказали Sputnik Грузия в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Распоряжение Правительства 763-р от 27 марта 2020 года за N 763-р с редакцией от 18.05.2021 года "О временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации" продолжает действовать, и передвижение через сухопутные участки границы по-прежнему ограничено", - пояснили в Оперштабе.

© photo: Sputnik / Vladimir Ivanov Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" открылся на грузино-российской границе

Свободно пересекать российско-грузинскую сухопутную границу можно будет только в случае внесения изменений в это распоряжение.

Право на выезд в Грузию остается у ограниченного числа российских граждан, среди которых дипломатические работники, лица, следующие на лечение, для ухода за больными родственниками, для воссоединения с семьей.

С распоряжением правительства РФ, в котором говорится об исключениях в отношении российских граждан, пересекающих границу, можно ознакомиться здесь.

© photo: Sputnik / Vladimir Ivanov На автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс"

Но попасть россиянам в Грузию все-таки можно – делая это через третьи страны. Эксперты туристической отрасли советуют пользоваться стыковочными рейсами через Турцию и Армению. Правда, билеты могут стоить до $600. Кроме того, в связи со вспышкой коронавируса в Турции число рейсов из РФ в турецкие города существенно сократилось. Самый бюджетный вариант – добраться по воздуху до Еревана, а оттуда по земле – до Тбилиси.

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