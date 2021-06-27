"Отца Дилары жалко!" - Моргенштерн разделался догола перед родителями невесты

Моргенштерн продолжает эпатировать публику и шокировать не только подписчиков, но и людей в близком окружении

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Казалось бы чем еще удивлять? Ан нет: во время полета на частном самолете Моргенштерн разделся догола прямо перед родителями невесты.

Фото с очередного перформанса было опубликовано на одной из страниц рэпера в Instagram.

"Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно устроить в нем", - так рэпер подписал фото.

photo: morgen_shtern / instagram Моргенштерн разделался до гола перед родителями невесты

Подписчики в шоке: "Родители за миллионы готовы терпеть все и улыбаться", "Отца Дилары жалко", "Морген, что ты сделал"…

В карусели самого поста видно, как родители Дилары прикрывают глаза.

photo: morgen_shtern / instagram Отец Дилары в шоке от поведения жениха дочери

Судя по всему, им, как и самой девушке, эта история с голым женихом не сильно пришлась по душе.

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