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Ольга Бузова с сестрой Анной

Бузова трогательно поздравила сестру с днем рождения

photo: Buzova86 / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (241)
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Знаменитая сестра популярного блогера и модели поздравила родственницу издалека, но горячо и искренне

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Популярная российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова трогательно поздравила свою сестру Анну с 33-летием.

Знаменитость опубликовала красивый снимок с сестрой и подписала его: "Моя девочка уже взрослая, но для меня всегда младшая сестренка. Лапа, с такой точки мира, где я сейчас нахожусь, я тебя еще не поздравляла с днем рождения. Для меня главное, чтобы ты была здорова. Столько испытаний ты прошла по жизни, что ты обязана быть просто счастливой, любимой. Я тебя люблю".

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Публикация от Анна Бузова (@annabuzova)

Блогер и модель Анна Бузова встретила свой день рождения с супругом в Турции, на пляже у Эгейского моря. Сестра не смогла составить ей компанию, так как отправилась в Африку на съемки шоу "Звезды в Африке". 

Анна Бузова – предпринимательница и экс-участница скандального проекта "Дом-2", где цель каждого участника – построить свою любовь. Хотя карьера Анны на "Доме-2" не сложилась, Анна стала успешной бизнес-леди, снимается в рекламах, а за ее жизнью следят журналисты и многочисленные фанаты. Только в ее Instagram 2 миллиона подписчиков. 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (241)
Теги:
Ольга Бузова

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