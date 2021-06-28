Бузова трогательно поздравила сестру с днем рождения

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Популярная российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова трогательно поздравила свою сестру Анну с 33-летием.

Знаменитость опубликовала красивый снимок с сестрой и подписала его: "Моя девочка уже взрослая, но для меня всегда младшая сестренка. Лапа, с такой точки мира, где я сейчас нахожусь, я тебя еще не поздравляла с днем рождения. Для меня главное, чтобы ты была здорова. Столько испытаний ты прошла по жизни, что ты обязана быть просто счастливой, любимой. Я тебя люблю".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Бузова (@annabuzova)

Блогер и модель Анна Бузова встретила свой день рождения с супругом в Турции, на пляже у Эгейского моря. Сестра не смогла составить ей компанию, так как отправилась в Африку на съемки шоу "Звезды в Африке".

Анна Бузова – предпринимательница и экс-участница скандального проекта "Дом-2", где цель каждого участника – построить свою любовь. Хотя карьера Анны на "Доме-2" не сложилась, Анна стала успешной бизнес-леди, снимается в рекламах, а за ее жизнью следят журналисты и многочисленные фанаты. Только в ее Instagram 2 миллиона подписчиков.

Читайте также: