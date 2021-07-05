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Певица Ольга Бузова

"Хочу в детский сад": Бузова показала редкий кадр и удивила поклонников

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (289)
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Телезвезда находится на съемках в Африке и очень скучает по родному дому. В свободное от съемок время Бузова придается ностальгии по прошлому

ТБИЛИСИ, 5 июл – Sputnik. Российская ведущая Ольга Бузова удивила Cеть – звезда показала редкий снимок из семейного архива и призналась, что хочет в детский сад.

Бузова часто вспоминает свое детство в родном Санкт-Петербурге. Даже находясь на съемках в Африке, звезда предается воспоминаниям о своем детстве.

Бузова опубликовала новый пост в Instagram и удивила подписчиков. Телезвезда показала, как выглядела в детстве и вспомнила детсадовские времена.

Cемья Ольги Бузовой
photo: buzova86 / Instagram
Cемья Ольги Бузовой

Ольга показала снимок, на котором позировала вместе с младшей сестрой, родителями, а также бабушкой и дедушкой.

"Я люблю, когда моя жизнь кипит. Правда не скрою, иногда возникает мысль: "Эх, сейчас бы в детский сад на тихий час", – высказалась артистка.

Подписчики удивились таким мыслям популярной ведущей и посоветовали ей жить настоящим и возвращаться в детский сад только со своими будущими детьми.

До этого Бузова раскрыла секрет своего похудения и показала, как спасается от африканского холода.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (289)
Теги:
Ольга Бузова

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