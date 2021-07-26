Вот это страсть! Горячие снимки Лопес и Аффлека взволновали Сеть

Певица наконец раскрыла свой роман с экс-возлюбленным и повторила знаменитый жаркий кадр на яхте

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Певица Дженнифер Лопес поделилась новой публикацией в честь своего 52-летия: горячие кадры звезды и ее возлюбленного Бена Аффлека просто обязаны войти в историю.

Трудно представить, что Лопес недавно исполнилось 52 года. Свой день рождения звезда провела в чудесной компании - с новым-старым бойфрендом Беном Аффлеком. Пара покаталась на яхте и повторила свой культовый снимок из прошлого.

photo : jlo / instagram Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Лопес поделилась серией горячих снимков в Instagram: звезда выглядела сногсшибательно в открытом бикини. От одного взгляда на фигуру Джей Ло поклонники пришли в восторг. Но увидев фотографии с Аффлеком - лишились способности говорить.

Больше всего поклонникам понравился снимок, где парочка загорает на палубе. Этот кадр стал повторением эпизода из знаменитого клипа Лопес на ее хит Jenny From the Block, где звезда снималась с тем же Аффлеком.

Ben Affleck and Jennifer Lopez in 2002 and 2021 ❤️ pic.twitter.com/kCZOsNpLof — PrettyLittleThing (@OfficialPLT) July 26, 2021

​"Какой крутой кадр"; "Не верю своим глазам"; "Какие они крутые вместе"; "Воссоединение века"; "Ждем нового клипа", - написали фанаты в Twitter.

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