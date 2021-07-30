Обошел Бузову, Тимати и Шнурова: Моргенштерн попал в список успешных звезд Forbes

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн попал в топ-50 успешных звезд по версии российской редакции журнала Forbes.
Молодой рэпер оказался на втором месте в рейтинге "50 самых успешных звезд России", который составила российская редакция журнала. Первое место занял мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. По подсчетам издания, за 2020 год он заработал 12 миллионов долларов и получил более 103 тысяч упоминаний в СМИ.
Однако интересно, что еще в прошлом году Алишер Моргенштерн занял 21 место и всего за год смог переместиться на вторую строчку. Следом за рэпером на третьем месте оказалась Ольга Бузова, а на четвертом – Тимати.
На место в рейтинге влияют несколько показателей: доход за год, количество упоминаний в СМИ и запросов в Google, число подписчиков на YouTube и в Instagram, а также частота упоминаний в соцсетях. А место в рейтинге получается путем сложения баллов, полученных в каждой из этих категорий.
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