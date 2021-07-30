"Потратят миллионы" - звездный адвокат прокомментировал судебный процесс Джоли и Питта

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. В ходе судебного разбирательства за опеку над детьми бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт потратят миллионы, уверен влиятельный голливудский адвокат Марк Винсент Каплан.
Судебные тяжбы 46-летней Анджелины Джоли и 57-летнего Брэда Питта уже претендуют на звание самого долгого и ожесточенного звездного спора.
Напомним, что недавно Джоли выиграла суд об отстранении судьи Джона Удеркирка, который изначально вел их дело. Суд постановил, что судья не выполнил свой этический долг, скрыв дела с участием адвокатов Питта.
Однако эксперты уверены, что на этот раз бывшая супруга не будет останавливаться. Примечательно, что данное решение суда может обнулить порядок опеки, а это значит, что судебное разбирательство начнется заново.
Адвокат Марк Винсент Каплан не исключает, что пара начнет разбирательство сначала, в таком случае суды обойдутся им в миллионы долларов. Джоли и Питт уже потратили на адвокатов сотни тысяч долларов, но их это не останавливает.
"Нет ничего дороже, чем оспариваемая опека. Я уверен, что оба могут позволить себе продолжать судебные тяжбы, что не является причиной для этого, но, вероятно, траты не будут важным фактором для каждого из них, учитывая их богатство", – сказал Каплан.
Развод Джоли и Питта был завершен в 2019 году, однако между ними до сих идет борьба за опеку над детьми.
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