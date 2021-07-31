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"Бриллиантовый мальчик": Моргенштерн получил бриллиантовую кнопку от YouTube

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (522)
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Рэпер опубликовал видео, на котором вместе с детьми исполняет отрывок из известного трека Cadillac

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн получил бриллиантовую кнопку от YouTube за то, что набрал 10 миллионов подписчиков на своем канале.

"Бриллиантовый мальчик. Прикиньте нас больше чем население моего родного города... в 10 раз", – прокомментировал это событие Моргенштерн у себя на странице (орфография и пунктуация сохранены).

Рэпер сфотографировался с наградой в своем стиле – на фоне детей. Еще рэпер опубликовал видео, где те же дети поют отрывок из известного трека Cadillac.

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Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Награду артисту вручила компания по работе с инфлюэнсерами Yoola, с которой рэпер сотрудничает, об этом говорится в распространенном пресс-релизе.

Компания отмечает, что начала сотрудничество с Моргенштерном четыре года назад, когда исполнитель только начинал свою музыкальную карьеру. Компания также помогала ему в решении различных вопросов, связанных с YouTube-каналом и контентом для него.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

"в помните у меня кукуху порвало, когда я решил, что я больше не блогер, а крутой артист и удалил с канала все видео?))) спасибо @yoola которые смогли восстановить практически все видосы. вы в прямом смысле вернули мне и моим патпищникам память которую я стер", – рассказал Моргенштерн в своем Instagram.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (522)

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Теги:
Моргенштерн

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