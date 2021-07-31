"Бриллиантовый мальчик": Моргенштерн получил бриллиантовую кнопку от YouTube

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн получил бриллиантовую кнопку от YouTube за то, что набрал 10 миллионов подписчиков на своем канале.
"Бриллиантовый мальчик. Прикиньте нас больше чем население моего родного города... в 10 раз", – прокомментировал это событие Моргенштерн у себя на странице (орфография и пунктуация сохранены).
Рэпер сфотографировался с наградой в своем стиле – на фоне детей. Еще рэпер опубликовал видео, где те же дети поют отрывок из известного трека Cadillac.
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Награду артисту вручила компания по работе с инфлюэнсерами Yoola, с которой рэпер сотрудничает, об этом говорится в распространенном пресс-релизе.
Компания отмечает, что начала сотрудничество с Моргенштерном четыре года назад, когда исполнитель только начинал свою музыкальную карьеру. Компания также помогала ему в решении различных вопросов, связанных с YouTube-каналом и контентом для него.
"в помните у меня кукуху порвало, когда я решил, что я больше не блогер, а крутой артист и удалил с канала все видео?))) спасибо @yoola которые смогли восстановить практически все видосы. вы в прямом смысле вернули мне и моим патпищникам память которую я стер", – рассказал Моргенштерн в своем Instagram.
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