Вся в маму: старшая дочь Брежневой похвасталась своей фигурой

Девушка опубликовала новые кадры из личного архива и вызвала восхищение и сравнение со знаменитой матерью

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Старшая дочь певицы Веры Брежневой порадовала поклонников – юная Соня похвасталась своей фигурой и доказала, что гены все-таки играют ведущую роль.

20-летнюю наследницу Брежневой трудно назвать активной пользовательницей Instagram. В отличие от многих блогеров, Соня нечасто радует фанатов новыми фотографиями. Но ей точно есть чем похвастаться – красавица живет в США и часто путешествует.

2 августа Соня решила показать, как проводит время на летних каникулах. Дочь Брежневой опубликовала снимок, на котором похвасталась своей фигурой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

На фотографии с горной прогулки Соня позировала в белом мини-платье с кокетливыми рюшами. Фотографируясь, Киперман делала акцент на свои длинные ноги, а также фигуру "песочные часы".

Легкие и веселые кадры на фоне красивого пейзажа понравились поклонникам, так же как и платье юной девушки.

"Вся в маму", "Самая красивая на свете", "Мамина фигурка", "Как же вы похожи", "Замечательная девочка", – прокомментировали подписчики.

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