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Моргенштерн на Музыкальной премии Жара Music Awards

Моргенштерн рассказал, когда у него свадьба

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (557)
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Sputnik Грузия
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Молодая пара хочет сыграть свадьбу летом, а до его окончания остаются считанные недели

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Моргенштерн и его возлюбленная Дилара планируют сыграть свадьбу этим летом, об этом известный рэпер рассказал в интервью видеопродакшену YOOLA, с которым он сотрудничает вот уже четыре года.

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Публикация от Yoola⚡️Creators Nation (@yoola)

Моргенштерн сделал предложение своей девушке после съемок нового клипа "Nominalo". Вокруг стояла съемочная группа, когда Моргенштерн встал на колено в трусах и протянул кольцо Диларе, сказав, как он ее любит.

"У нас скоро свадьба. Должны летом успеть. А что нам готовиться?" – сказал Моргенштерн в интервью.

Многие поклонники считали, что это не настоящее предложение руки и сердца, а очередное шоу от Алишера Моргенштерна. Но рэпер решил развеять все слухи и твердо заявить о своих серьезных намерениях.

Когда именно пройдет мероприятие, будет ли оно пышным и богатым, либо закрытым от глаз СМИ и поклонников – пока не известно. Известно лишь то, что молодая пара хочет сыграть свадьбу летом, а до его окончания остаются считанные недели.

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Темы:
Светская хроника (557)

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Теги:
Моргенштерн, Дилара Зинатуллина

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