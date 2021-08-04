Моргенштерн рассказал, когда у него свадьба

Молодая пара хочет сыграть свадьбу летом, а до его окончания остаются считанные недели

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Моргенштерн и его возлюбленная Дилара планируют сыграть свадьбу этим летом, об этом известный рэпер рассказал в интервью видеопродакшену YOOLA, с которым он сотрудничает вот уже четыре года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yoola⚡️Creators Nation (@yoola)

Моргенштерн сделал предложение своей девушке после съемок нового клипа "Nominalo". Вокруг стояла съемочная группа, когда Моргенштерн встал на колено в трусах и протянул кольцо Диларе, сказав, как он ее любит.

"У нас скоро свадьба. Должны летом успеть. А что нам готовиться?" – сказал Моргенштерн в интервью.

Многие поклонники считали, что это не настоящее предложение руки и сердца, а очередное шоу от Алишера Моргенштерна. Но рэпер решил развеять все слухи и твердо заявить о своих серьезных намерениях.

Когда именно пройдет мероприятие, будет ли оно пышным и богатым, либо закрытым от глаз СМИ и поклонников – пока не известно. Известно лишь то, что молодая пара хочет сыграть свадьбу летом, а до его окончания остаются считанные недели.

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