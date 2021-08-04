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Lady in Red: "сексапильный" образ Каменских в отпуске поразил Сеть

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (549)
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Sputnik Грузия
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Украинская певица продолжает публиковать снимки из путешествия с мужем Потапом и удивлять фанатов

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Певица Настя Каменских снова и снова удивляет Сеть – на этот раз поклонники оценивают новый, сексапильный образ звезды в объективе ее супруга-рэпера.

Потап и Настя снова улетели отдыхать на пляжный курорт. Если посмотреть на новые снимки Каменских, может появиться ощущение, что на отдых певица взяла целый чемодан купальников. Яркие бикини певица "выгуливает" на палубе роскошной яхты, а Потап не упускает момента сфотографировать возлюбленную.

Новое фото Каменских получилось особенно горячим. Пораженные поклонники не могут насмотреться на сексапильный образ знаменитой брюнетки.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

На фотографии Каменских в ярко-красном купальнике без лямок и с тесьмой продемонстрировала самые выдающиеся части своего тела. Кричащий оттенок выгодно подчеркнул ровный загар артистки.

"Повезло Потапу, конечно", "Lady in Red", "Шик и блеск", "Меня ослепила ваша красота", "Очень притягательная", "Шикарная фигура", – прокомментировали запись.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (549)
Теги:
Настя Каменских

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