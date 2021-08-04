Денис Проценко похвалил врачей, которые спасли певицу МакSим

Проценко рассказал, что российские медики уже давно научились даже в супертяжелых случаях спасать людей

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Главный врач ГКБ №40 Москвы, кандидат медицинских наук Денис Проценко в интервью Радио "Комсомольская Правда" рассказал, что думает о лечении популярной певицы МакSим.

"Крутые коллеги, я знаю, кто ее лечит. И горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты", – сказал он в эксклюзивном разговоре с Тиной Канделаки.

Проценко рассказал, что российские медики уже давно научились даже в супертяжелых случаях спасать людей.

Напомним, певица МакSим заразилась вирусом и заболела в середине июня. В больницу она попала уже с 40% поражением легких. С каждым днем состояние звезды ухудшалось. Теперь все уже позади, ее вывели из комы, она начала свое длительное восстановление.

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