15:14 06 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6624
  • 100 RUB4.2282
  • USD3.0927
Поиск
Певица МакSим

"Не вернется на сцену" – известный медик рассказал о здоровье МакSим

photo: МакSим / FB
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (573)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252223122.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210806/252519590/Ne-vernetsya-na-stsenu---izvestnyy-medik-rasskazal-o-zdorove-MakSim.html

Поклонники все еще переживают за состояние вышедшей из комы артистки и ждут хороших новостей

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Известный медик спрогнозировал дальнейшее будущее певицы МакSим – специалист подозревает, что звезда может не вернуться на сцену.

38-летняя артистка больше месяца пробыла в медикаментозной коме. Все это время фанаты и близкие переживали за жизнь Марины Максимовой. Но звезда смогла выкарабкаться и пошла на поправку. Марина все еще находится в реанимации, и ее будущее остается неопределенным.

Певица МакSим
photo: МакSим / FB
Певица МакSим

В новом интервью изданию МК известный врач Андрей Андриевский попытался спрогнозировать будущее МакSим. Специалист предположил, что певческая карьера звезды может подойти к концу.

"Нужна очень хорошая дыхалка. Человек не может петь и переносить тяжелые физические нагрузки, многие остаются инвалидами. После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы", – рассказал доктор и добавил, что певице придется позабыть о сцене "на время или навсегда".

Певица МакSим
photo: МакSим / FB
Певица МакSим

До этого главврач московской больницы Денис Проценко похвалил врачей, которые спасли звезду, а менеджер опровергла новость о телевизоре в реанимации Максимовой.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (573)
Теги:
МакSим

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тара Дэвис из США на Олимпийских играх 2020 в Токио
Стелите подушки: Олимпийские падения в Токио-2020 - фото
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться