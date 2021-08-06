"Не вернется на сцену" – известный медик рассказал о здоровье МакSим

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Известный медик спрогнозировал дальнейшее будущее певицы МакSим – специалист подозревает, что звезда может не вернуться на сцену.
38-летняя артистка больше месяца пробыла в медикаментозной коме. Все это время фанаты и близкие переживали за жизнь Марины Максимовой. Но звезда смогла выкарабкаться и пошла на поправку. Марина все еще находится в реанимации, и ее будущее остается неопределенным.
В новом интервью изданию МК известный врач Андрей Андриевский попытался спрогнозировать будущее МакSим. Специалист предположил, что певческая карьера звезды может подойти к концу.
"Нужна очень хорошая дыхалка. Человек не может петь и переносить тяжелые физические нагрузки, многие остаются инвалидами. После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы", – рассказал доктор и добавил, что певице придется позабыть о сцене "на время или навсегда".
До этого главврач московской больницы Денис Проценко похвалил врачей, которые спасли звезду, а менеджер опровергла новость о телевизоре в реанимации Максимовой.
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