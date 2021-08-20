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Дженнифер Лопес

Такая стильная: Лопес продемонстрировала идеальный пресс в новых нарядах

© photo: Sputnik / Eugene Odinokov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (699)
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52-летняя артистка удивила поклонников невероятно женственными образами и вызвала тонну комплиментов в Сети

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Американская звезда Дженнифер Лопес удивила фанатов: звезда продемонстрировала идеальный пресс в стильных нарядах.

В последние месяцы Джей Ло, возобновившая роман с Беном Аффлеком, стала больше времени отдыхать и меньше работать. Певица отправилась в морское путешествие с бойфрендом и отпраздновала свой день рождения. Но после вернулась к рабочим будням.

На днях Лопес решила рассказать фанатам о новом проекте для Netflix - фильме, в котором сыграет главную роль: звезда опубликовала новый пост в Instagram и удивила Сеть.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

На новых фотографиях Дженнифер позировала в двух совершенно противоположных образах. На одних кадрах она показалась в бежевом брючном костюме с кроп-топом, продемонстрировав идеальный стальной пресс.

А вот на других фото Джен выглядит очень женственной: платье, состоящее из юбки-макси с разрезом и стильными завязками на животе подчеркнули фигуру знаменитости.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (699)
Теги:
Дженнифер Лопес, Бен Аффлек

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