Такая стильная: Лопес продемонстрировала идеальный пресс в новых нарядах

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Американская звезда Дженнифер Лопес удивила фанатов: звезда продемонстрировала идеальный пресс в стильных нарядах.
В последние месяцы Джей Ло, возобновившая роман с Беном Аффлеком, стала больше времени отдыхать и меньше работать. Певица отправилась в морское путешествие с бойфрендом и отпраздновала свой день рождения. Но после вернулась к рабочим будням.
На днях Лопес решила рассказать фанатам о новом проекте для Netflix - фильме, в котором сыграет главную роль: звезда опубликовала новый пост в Instagram и удивила Сеть.
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На новых фотографиях Дженнифер позировала в двух совершенно противоположных образах. На одних кадрах она показалась в бежевом брючном костюме с кроп-топом, продемонстрировав идеальный стальной пресс.
А вот на других фото Джен выглядит очень женственной: платье, состоящее из юбки-макси с разрезом и стильными завязками на животе подчеркнули фигуру знаменитости.
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