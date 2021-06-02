Туризм в Грузии – миссия выполнима?

После полуторагодовой паузы Грузия готова попробовать провести настоящий туристический сезон – в прошлом году власти на это так и не решились

В Грузии к туристическому сезону готовятся, можно сказать, из последних сил, хотя уже понятно, что всех проблем это лето не решит.

С 1 июня попасть в Грузию иностранцы могут уже не только по воздуху со всех направлений, но и на автомобиле - через сухопутную границу с Турцией и Арменией, а некоторые категории - через Азербайджан и Россию.

Для въезжающих в Грузию нет никакого карантина и обязательной самоизоляции – исключение составляют только те граждане, которые прибывают из Индии.

В страну пускают всех, у кого есть справка о полной дозе вакцинации любым препаратом, даже если у этого препарата нет аккредитации ВОЗ. Но только справки о вакцинации теперь недостаточно - эпидемиологи в Грузии настояли, что нужен и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за трое суток до прилета.

Но если прививки нет, въехать в Грузию все же можно гражданам около 50 стран - согласно новым правилам, за 72 часа до приезда в страну по воздуху или по суше следует пройти ПЦР-тест и получить подтверждение, что вы не заразны. И на третий день пребывания в Грузии нужно будет пройти еще один такой тест. Вот и все.

Въезжающим в Грузию также желательно иметь медицинскую страховку, приобретенную в их собственной стране или в Грузии, покрывающую случаи лечения коронавируса.

Что ждет туристов в Грузии? Природа - горы и леса в 93 заповедниках, которые недавно открылись для посетителей, черноморские пляжи, старинные улочки, музеи, вкусная еда, недорогое вино, а также, видимо, здоровый сон, который обеспечит установленный правительством комендантский час с 23:00 до 4 утра. Говорят, что и это ограничение скоро отменят – стране очень хочется заполучить побольше туристов. Ну и маски никто не отменял - в Грузии их надо носить во всех публичных пространствах, в том числе на улице.

Лайфхаки специально для россиян

Открытия сухопутной границы в Грузию через Верхний Ларс многие россияне ждали с нетерпением – ведь это возможность путешествовать комфортно и недорого.

В последние годы российские туристы предпочитали приезжать в Грузию именно через границу на Ларсе – с 2019 года правительство РФ отменило прямое авиасообщение с Грузией. Судя по напряженным политическим отношениям между странами, восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси в ближайшее время ожидать не стоит.

Существует еще одна важная проблема: хотя Грузия свою границу открыла, Россия пока запрещает своим гражданам выезжать из страны через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. Так записано в постановлении российского правительства. Исключения из этого правила действуют только для дипломатов, военных и других особых категорий граждан.

© Sputnik / Alex Shlamov Очередь из фур в направлении ТПП "Казбеги - Верхний Ларс"

Согласно правилам, через Верхний Ларс гражданина РФ пропустят только в том случае, если он водитель фуры, если в Грузии у него есть требующие ухода близкие родственники, или там проживает супруг, или есть собственное жилье, ему надо на учебу или же предстоит судебный процесс. Еще один способ – предъявить справку, что россиянин отправляется на лечение. Справка о наличии ВНЖ работает не всегда, и неправительственные организации бьются, чтобы внести ясность.

То есть пока маршрут поездки через Владикавказ в Грузию туристам практически недоступен.

Те, в чьи планы не входит объясняться с российскими пограничниками, уже активно обсуждают возможности прилета в Тбилиси "обходными путями" через Стамбул, Минск, Баку, Ереван или даже Европу. По итогам уже проштудированной информации выявлен и самый простой и дешевый способ – через армянский город Гюмри, от которого до границы с Грузией всего 50 километров.

Итак, как приехать в Грузию бюджетно и интересно: долететь на самолете в Гюмри - авиабилет туда из Москвы или Петербурга стоит от 5 тысяч рублей.

Дорога из Гюмри в грузинский город Ахалцихе на маршрутке или машине займет четыре часа. Там можно не только остановиться но и отлично провести целый день – в Ахалцихе расположена эффектно отреставрированная средневековая крепость Рабат. Если потратить на дорогу еще час, то можно попасть в грандиозный пещерный монастырь Вардзия, а еще в двух часах пути – знаменитый курорт Боржоми. Из Ахалцихе за несколько часов можно добраться до Тбилиси и Батуми.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Древний пещерный город Вардзия

Самое приятное, что возвращаться из путешествия по Грузии можно уже без ухищрений, через Верхний Ларс – россиян впускают домой на любой границе.

Важно: путешествовать по Грузии даже автостопом можно без страха - согласно исследованиям Gullup World Poll, Грузия - самая безопасная для жителей и туристов страна Европы.

Восстать из пепла

Туристы Грузии очень нужны – из-за пандемии страна испытывает острый экономический кризис, да и набранные за полтора года долги пора начать отдавать.

Как и предсказывали специалисты, из-за пандемии туристическая отрасль Грузии в 2020 году рухнула на показатели 20-летней давности и выбраться из этой пропасти будет очень трудно. Сферу придется восстанавливать как птицу-Феникс – из пепла.

"Пропастью" статистика считает тот практически полный ноль, который был зафиксирован в сфере туризма в 2020 году, а "Эверестом" стал как раз год перед пандемией – 2019-й, когда турсектор Грузии установил исторический рекорд: более 9 млн иностранных гостей. Тогда в Грузию только из России приехало примерно 1,5 млн человек.

Благодаря таким масштабам, туризм захватил 12% в общем показателе экономики. В сфере было занято около полумиллиона человек, и это довольно немало, если учесть, что население Грузии составляет всего 3 миллиона 700 тысяч.

В официальных прогнозах правительства все еще фигурирует довольно страшная цифра – на рекордные показатели 2019 года туристический сектор Грузии снова выйдет только к 2025 году. А пока мы только в 2021-м.

Грузия сидела за закрытыми границами довольно долго - с марта 2020-го по февраль 2021-го. Затем приоткрыла воздушную границу для стран Европы, а перед самым летом стала уже активно наверстывать упущенное.

В стране открыты все три международных аэропорта – в Тбилиси, Батуми и в Кутаиси, обновили расписание европейские лоукостеры, подтянулись авиакомпании с Ближнего Востока.

Вслед за первыми ласточками-самолетами появились и хорошие новости – грузинская национальная валюта – лари, драматично терявшая в цене весь прошлый год, вдруг стала укрепляться.

Прибавилось оптимизма и у правительства – министр финансов Лаша Хуцишвили внезапно обнародовал "оптимистический сценарий" развития экономики, в котором предусматривает быстрый рост туризма уже в этом году – то есть восстановление на уровне 40-45% от показателей 2019 года.

Но действительно ли сектор может рассчитывать на быструю реабилитацию?

Батуми

Когда именно в самом большом черноморском курортном городе Грузии наступает лето, сказать трудно – почти все здесь зеленеет и цветет круглый год. Но всегда к началу июня камелии сменяются белыми магнолиями и розовыми олеандрами.

Вода в море с каждым днем становится теплее, закаты – ярче, велодорожки на семикилометровой набережной зовут вспомнить детство, а фонтаны в положенное время поют и танцуют. Но все-таки в этом раю не хватает самого главного – на бульваре нет толп туристов.

В городе стало заметно меньше работающих кафе, но многие готовятся открываться.

Примета времени: пароль для входа в Wi-Fi в уютном кафе "Делирия" в старом доме с зеленым двором – "корона & джандаба", то есть "всякие напасти".

Это и понятно – осенью и зимой кафе и ресторанам в Грузии работать запретили, потом постепенно запреты смягчали и только недавно разрешили, наконец, принимать посетителей не только во дворе, но и в закрытых помещениях, в том числе и на выходных – первое время и это было запрещено.

photo: press-service Georgia Tourism Administration Курортный город Батуми

Местные говорят, что иностранцев пока немного. В основном, это украинцы, казахи – те, кто может прилететь недорогим прямым авиарейсом. Туристов из России пока нет – только "батумские русские", так называют тех россиян, кто решил сюда переехать.

Всего только год назад жить в Батуми и организовывать турпоездки по Грузии было довольно популярным занятием для сотен россиян. Сейчас бывшие гиды вынуждены искать себе другое занятие.

Казино всегда выигрывает

Первыми после пандемического кризиса стали приходить в себя казино. Батуми считается кавказским Лас-Вегасом, здесь практически у каждого пятизвездочного отеля есть свое игорное заведение.

Уже с апреля в Батуми появились туристы из Турции, Израиля и арабских стран, целью которых было казино. И их можно понять – цены в пятизвездочных отелях города снизились почти на четверть по сравнению с 2019 годом.

Департамент туризма Аджарии Ночной Батуми

С середины мая аэропорт Батуми уже принимает около 25 рейсов из Израиля, Украины, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии и Турции.

Работает аэропорт и в расположенном в двух часах езды от Батуми городе Кутаиси – оттуда уже напрямую можно попасть в девять городов шести европейских стран и три города Центральной Азии.

К сожалению, успехи казино никак не отражаются на доходах тех, кто занят самым распространенным турбизнесом в Аджарии – принимает туристов в семейных гостиницах.

"Я думаю, что туристы летом появятся, но это будет максимум 20% от того количества, что было в 2019 году", - рассказывает батумец по имени Шота. В последние лет десять он является владельцем хостела, который начинался с двух комнат, а теперь увеличился до 25 мест.

Бизнес семейных гостиниц очень сильно пострадал от пандемии – если в прошлом году на Booking.com в Грузии было зарегистрировано около 300 хостелов, то сейчас из них работают не больше 30.

С прошлого года туризмом Шота не занимается – он работает в госучреждении на полставки и живет на скромную зарплату. Подготовка к сезону – дорогое удовольствие. Обычно зимой Шота брал кредит в банке, чтобы обновить свой хостел к лету. Такой кредит называется "сезонным" и деньги банку возвращаются в августе- сентябре. Однако 2020 год принес владельцам хостелов только долги – банк согласился перенести их выплату, но заодно и накинул проценты. Под этот долг у Шоты заложена квартира. Поэтому он изо всех сил старается сохранить оптимизм, однако получается пока не очень.

© Sputnik / Alex Shlamov Вид с верху на Батумский пляж и море

"Надеяться надо, но только не на правительство. Они обещали, что помогут с выплатой процентов, но на деле вышло, что помощь покрыла бы 50 лари из, допустим, 1000 лари кредита, то есть какие-то мизерные проценты. Мне же придется отдавать банку 20 тысяч, так что я так и не понял, в чем заключалась их помощь", - говорит Шота.

Цены на съемное жилье для отдыхающих в Батуми весной упали до минимума – переночевать в квартире в центре города возле моря стоит 12 долларов, а ночлег в очень приличном хостеле в нескольких кварталах от моря обойдется всего в 3 доллара.

Это отражение низкого спроса – если в 2019 году Аджарию посетило более 1,6 миллиона туристов, а вот в 2020 году их было на 80% меньше — всего 306 тысяч.

Шота, как и все сегодня в Батуми, гадает, приедут ли этим летом туристы из России.

"Да, очень много, особенно в последние годы их было до 70% от всех. Поэтому если в этом году русские не приедут, то мы будем считать, что сезон не состоялся", - отвечает он и, немного подумав, продолжает:

"Грузия стала очень популярным направлением в России. У этого есть свои плюсы и свои минусы. На будущее обязательно нужна диверсификация, пусть развитие туризма займет больше времени. Ставку на европейцев мы пока делать не готовы: к ним нужен другой подход, другой уровень сервиса. С россиянами легче, прибыль получаешь быстрее, но в итоге мы можем превратиться в обычный морской курорт с ресторанами среднего уровня, где максимум развлечения – выловить из бассейна форель. За последние годы люди почувствовали масштаб и прибыль от турпотока из России. Поэтому мало кто в Батуми думает так же, как я. Большинство предпочитают сегодня съесть яйцо, а не вырастить курицу".

Тбилиси

В первые дни лета в Тбилиси температура днем уже четко поднимается под 30 градусов. На террасах модных кафе в центре уже с обеда половина столиков заняты, остальные – забронированы на то время, когда солнце покинет зенит. Кажется, что это хорошо, но вот только два года назад прийти в такое место прямо с улицы было невозможно: все столики – только по записи. Сегодня около 30% посетителей террасы – иностранцы.

Официантка одного из кафе рассказывает, что сейчас не лучшие времена. Раньше "средним чеком" здесь считалось 150-170 лари (около 45 долларов), теперь – не больше 80 (около 25 долларов). Везде кризис, местные приходят в кафе скорее пообщаться, да и комендантский час гонит любителей вечерних застолий из кафе по домам.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Кафе Резо Габриадзе - городские достопримечательности. Вид на город Тбилиси - исторический центр

По данным Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, в стране уже закрылись или обанкротились более 1 700 объектов питания. Скорее всего, они не откроются и в этом сезоне.

По сравнению с 2019 годом, в 2020-м доходы Грузии от туризма снизились на 83%. В деньгах количество недополученной прибыли составляет 2,7 миллиарда долларов, приводит данные инвестиционная компания Galt & Taggart.

Регионы

Туризм в Грузии развивался особенно бурно в 2011-2018 годах, рост иностранных посетителей составлял 15%, что было одним из самых высоких показателей в Европе.

Именно в тот период в отрасль были вложены серьезные инвестиции, а в регионах отстроили отели на знаменитых, но к тому времени порядком заброшенных грузинских курортах – Боржоми, Саирме, Бакуриани теперь предлагают полноценный санаторный отдых.

Появились и быстро стали популярными совершенно новые места, одно из таких - спа-курорт Лопота в Кахетии, возле настоящего горного озера, среди дикой природы.

© Sputnik / Alexander Imedashvili озеро Лопота

Туристы здесь есть и сегодня, так как курорт ведет грамотную маркетинговую политику, но это все-таки не идет ни в какое сравнение с 2019 годом – гостей стало вполовину меньше. Возможно, летом ситуация улучшится, но пока на весь июнь в Лопоте снижены цены – всего 120 долларов в сутки за роскошный номер на двоих с завтраком в постель и бассейном на территории.

Гостиницы "для богатых" выживают, так как переключились на организованные туры, в которых продумано все – от билетов на самолет до развлечений.

Недавно в Кахети встретилась целая кавалькада иностранцев на красивых лошадях и в спортивных шлемах. "Польские туристы из "Амбассадора", с тоской глядя вслед удаляющейся группе наездников объяснил знакомый, который раньше ежедневно возил туристов на микроавтобусе любоваться Алазанской долиной, а теперь сидит без дела.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Вид на Алазанскую долину с улицы города Сигнахи

Владельцам такого мелкого турбизнеса в регионах на богатых туристов рассчитывать не стоит – их потенциальные клиенты не могут рассчитывать на дорогие перелеты с пересадками. Уже ясно, что большинство семейных отелей в разных регионах Грузии в этом сезоне будет простаивать – европейские туристы пока не едут в Грузию в таких количествах, несмотря на прямые рейсы.

Сколько российских туристов ждать Грузии

Все прекрасно понимают, что путешествие с пересадками может погубить любое туристическое направление, даже такое выгодное и популярное, как Грузия.

Эксперты считают, что если до запрета прямого авиасообщения из России в Грузию ездило около 1,5 миллиона россиян в год, то в этом году большой удачей будет, если до Тбилиси или Батуми за лето доберутся хотя бы 100 тысяч.

Только в январе 2020 года, до пандемии и закрытия границы, в Грузии побывали более 86 тысяч россиян. Уже через год, в январе и в феврале 2021 года, в разгар локдауна, в Грузию из России прибыло не больше двух тысяч человек – и это были, в основном, проживающие в РФ грузины.

Согласно данным статистики, в последние годы турпоток из России в Грузию ежегодно рос на 20–25%. Россияне составляли от 20% до 30% от всех туристов, которые приезжают в Грузию.

В 2018 году из общего числа туристов — 8,78 млн человек — в Грузии побывали 1,46 млн россиян.

Если Россия не откроет свою сухопутную границу с Грузией, то и 2021 год станет еще одним провалом с точки зрения привлечения российских туристов.

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