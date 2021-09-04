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Анджелина Джоли в костюме пасечника спасает пчел в Провансе - видео
Анджелина Джоли в костюме пасечника спасает пчел в Провансе - видео
Выпускницы прогаммы, которая проводится при поддержке актрисы, могут стать профессиональными пасечниками и поддерживать жизнь пчелиных семей 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T11:01+0400
2021-09-04T11:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik. Всемирно известная киноактриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли продолжает спасать мир - на этот раз повезло пчелам.46-летняя звезда еще в мае стала амбассадором программы "От женщин пчелам" (Women for Bees): она запущена Guerlain и ЮНЕСКО. Во французском Провансе эксклюзивно для Vogue был снят пятиминутный рекламный ролик, который стал очень популярен в Сети. В ролике Джоли вместе с выпускницами проекта "От женщин пчелам" и в экипировке пасечника узнает много нового о пчелах, а главное - об их миссии на планете. Далее Джоли смело берет поддон с этими насекомыми в руки и вблизи их рассматривает. В видео актриса также рассказывает, почему занялась спасением пчел."Раньше я думала, что знаю кое-что о пчелах и пчеловодстве и понимаю важность всего этого. Но на самом деле, когда вы действительно углубляетесь в процесс, то начинаете узнавать много нового. Например, о риске потери около 30% медоносных пчел. Если бы у нас не было грамотных пчеловодов и их важной работы, мы их лишились бы", — сказала Джоли.Программа при поддержке Джоли "От женщин пчелам" рассчитана на пять лет. В конце курса выпускницам выдают сертификат, который позволит им стать профессиональными пасечниками и поддерживать жизнь пчелиных семей. Сама актриса также планирует пройти эту программу.Читайте также:
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Анджелина Джоли в костюме пасечника спасает пчел в Провансе - видео

11:01 04.09.2021
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© AFP / Fabrice COFFRINI Американская актриса, кинорежиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли
Американская актриса, кинорежиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© AFP / Fabrice COFFRINI
Выпускницы прогаммы, которая проводится при поддержке актрисы, могут стать профессиональными пасечниками и поддерживать жизнь пчелиных семей
ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik. Всемирно известная киноактриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли продолжает спасать мир - на этот раз повезло пчелам.
46-летняя звезда еще в мае стала амбассадором программы "От женщин пчелам" (Women for Bees): она запущена Guerlain и ЮНЕСКО. Во французском Провансе эксклюзивно для Vogue был снят пятиминутный рекламный ролик, который стал очень популярен в Сети.
В ролике Джоли вместе с выпускницами проекта "От женщин пчелам" и в экипировке пасечника узнает много нового о пчелах, а главное - об их миссии на планете. Далее Джоли смело берет поддон с этими насекомыми в руки и вблизи их рассматривает. В видео актриса также рассказывает, почему занялась спасением пчел.
"Раньше я думала, что знаю кое-что о пчелах и пчеловодстве и понимаю важность всего этого. Но на самом деле, когда вы действительно углубляетесь в процесс, то начинаете узнавать много нового. Например, о риске потери около 30% медоносных пчел. Если бы у нас не было грамотных пчеловодов и их важной работы, мы их лишились бы", — сказала Джоли.
Программа при поддержке Джоли "От женщин пчелам" рассчитана на пять лет. В конце курса выпускницам выдают сертификат, который позволит им стать профессиональными пасечниками и поддерживать жизнь пчелиных семей. Сама актриса также планирует пройти эту программу.
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