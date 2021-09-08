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https://sputnik-georgia.ru/20210908/silnye-ruki-buzova-v-pikantnom-naryade-povisla-na-pilone--259420823.html
"Сильные руки": Бузова в пикантном наряде повисла на пилоне
"Сильные руки": Бузова в пикантном наряде повисла на пилоне
У телезвезды появилось новое увлечение - танцы на шесте. Экс-подруга Давы поделилась впечатлениями и навыками после перых уроков 08.09.2021, Sputnik Грузия
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2021-09-08T13:43+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова рассказала о новом увлечении – звезда поделилась фото, на котором осваивает танцы на пилоне и удивила Сеть. Бузова не устает поражать фанатов своими талантами и активностью. Недавно звезда записалась на уроки pole dance и показала, как проходят ее занятия. Бузова надела черный топик и облегающие шорты, и похвасталась первыми успехами. Звезда опубликовала фото и видео, на которых видно, как она взобралась на пилон и повисла на нем, после чего привела фанатов в бешеный восторг. "Если кто-то думает, что мой рабочий день закончен, то он не знает меня. Я приехала на тренировку, которая будет у меня в первый раз в жизни", – подписала видео Бузова. Подписчики решили поддержать стремление Бузовой освоить новый вид спорта и похвалили ее. "Неужели у Оли такие сильные руки?", "Самая сексуальная девушка России", "Видел бы это Дава", "Завидую, это классный вид спорта", "Оля, ты восхитительна", "Обожаю pole dance. Ты молодец!" – прокомментировали подписчики.Читайте также:
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ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес

"Сильные руки": Бузова в пикантном наряде повисла на пилоне

13:13 08.09.2021 (обновлено: 13:43 08.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
У телезвезды появилось новое увлечение - танцы на шесте. Экс-подруга Давы поделилась впечатлениями и навыками после перых уроков
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова рассказала о новом увлечении – звезда поделилась фото, на котором осваивает танцы на пилоне и удивила Сеть.
Бузова не устает поражать фанатов своими талантами и активностью. Недавно звезда записалась на уроки pole dance и показала, как проходят ее занятия. Бузова надела черный топик и облегающие шорты, и похвасталась первыми успехами.
Звезда опубликовала фото и видео, на которых видно, как она взобралась на пилон и повисла на нем, после чего привела фанатов в бешеный восторг.
© Instagram / buzova86Ольга Бузова на пилоне. Скриншот Instagram певицы
Ольга Бузова на пилоне. Скриншот Instagram певицы - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Ольга Бузова на пилоне. Скриншот Instagram певицы
© Instagram / buzova86
"Если кто-то думает, что мой рабочий день закончен, то он не знает меня. Я приехала на тренировку, которая будет у меня в первый раз в жизни", – подписала видео Бузова.
Подписчики решили поддержать стремление Бузовой освоить новый вид спорта и похвалили ее. "Неужели у Оли такие сильные руки?", "Самая сексуальная девушка России", "Видел бы это Дава", "Завидую, это классный вид спорта", "Оля, ты восхитительна", "Обожаю pole dance. Ты молодец!" – прокомментировали подписчики.
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