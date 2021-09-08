https://sputnik-georgia.ru/20210908/silnye-ruki-buzova-v-pikantnom-naryade-povisla-na-pilone--259420823.html

"Сильные руки": Бузова в пикантном наряде повисла на пилоне

"Сильные руки": Бузова в пикантном наряде повисла на пилоне

У телезвезды появилось новое увлечение - танцы на шесте. Экс-подруга Давы поделилась впечатлениями и навыками после перых уроков 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T13:13+0400

2021-09-08T13:13+0400

2021-09-08T13:43+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

давид манукян (дава)

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова рассказала о новом увлечении – звезда поделилась фото, на котором осваивает танцы на пилоне и удивила Сеть. Бузова не устает поражать фанатов своими талантами и активностью. Недавно звезда записалась на уроки pole dance и показала, как проходят ее занятия. Бузова надела черный топик и облегающие шорты, и похвасталась первыми успехами. Звезда опубликовала фото и видео, на которых видно, как она взобралась на пилон и повисла на нем, после чего привела фанатов в бешеный восторг. "Если кто-то думает, что мой рабочий день закончен, то он не знает меня. Я приехала на тренировку, которая будет у меня в первый раз в жизни", – подписала видео Бузова. Подписчики решили поддержать стремление Бузовой освоить новый вид спорта и похвалили ее. "Неужели у Оли такие сильные руки?", "Самая сексуальная девушка России", "Видел бы это Дава", "Завидую, это классный вид спорта", "Оля, ты восхитительна", "Обожаю pole dance. Ты молодец!" – прокомментировали подписчики.Читайте также:

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ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес