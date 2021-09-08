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"Сильные руки": Бузова в пикантном наряде повисла на пилоне
13:13 08.09.2021 (обновлено: 13:43 08.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
У телезвезды появилось новое увлечение - танцы на шесте. Экс-подруга Давы поделилась впечатлениями и навыками после перых уроков
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова рассказала о новом увлечении – звезда поделилась фото, на котором осваивает танцы на пилоне и удивила Сеть.
Бузова не устает поражать фанатов своими талантами и активностью. Недавно звезда записалась на уроки pole dance и показала, как проходят ее занятия. Бузова надела черный топик и облегающие шорты, и похвасталась первыми успехами.
Звезда опубликовала фото и видео, на которых видно, как она взобралась на пилон и повисла на нем, после чего привела фанатов в бешеный восторг.
© Instagram / buzova86Ольга Бузова на пилоне. Скриншот Instagram певицы
Ольга Бузова на пилоне. Скриншот Instagram певицы
© Instagram / buzova86
"Если кто-то думает, что мой рабочий день закончен, то он не знает меня. Я приехала на тренировку, которая будет у меня в первый раз в жизни", – подписала видео Бузова.
Подписчики решили поддержать стремление Бузовой освоить новый вид спорта и похвалили ее. "Неужели у Оли такие сильные руки?", "Самая сексуальная девушка России", "Видел бы это Дава", "Завидую, это классный вид спорта", "Оля, ты восхитительна", "Обожаю pole dance. Ты молодец!" – прокомментировали подписчики.
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