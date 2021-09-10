https://sputnik-georgia.ru/20210910/allergiya-na-ponty-buzova-vypustila-trek-dlya-byvshikh-259497169.html

"Аллергия на понты": Бузова выпустила трек для бывших

"Аллергия на понты": Бузова выпустила трек для бывших

Поп-звезда намекнула на главную причину разрыва с известным блогером Давой и сделала это в своей новой песне 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T14:34+0400

2021-09-10T14:34+0400

2021-09-10T14:44+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

давид манукян (дава)

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова раскрыла причину расставания с блогером Давой – подробности попали в новый трек, посвященный своим бывшим парням. Бузова записала песню под названием "Без дел", где отразила свой взгляд на романтические отношения и заявила, что за последнее время они изменились. В жизни артистки было много драм – развод с Дмитрием Тарасовым, поиски избранника на реалити-шоу, а также неудавшийся роман с Давидом Манукяном. В новой песне, посвященной бывшим, Бузова раскрыла секреты из личной жизни, рассказала о расставании с Давой. Звезда намекнула, что у нее "аллергия на понты" и она не любит вранье. Также ведущая заявила, что ее песня будет популярна среди обманутых девушек. "Надоели пустые обещания и бесконечные блабла. Плохо я и сама жить могу. Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе "без дел", чтобы он понял, что ты не дура и у тебя аллергия на его понты", – заявила звезда и показала первые эпизоды из будущего клипа. Читайте также:

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ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес