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"Аллергия на понты": Бузова выпустила трек для бывших
14:34 10.09.2021 (обновлено: 14:44 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Поп-звезда намекнула на главную причину разрыва с известным блогером Давой и сделала это в своей новой песне
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова раскрыла причину расставания с блогером Давой – подробности попали в новый трек, посвященный своим бывшим парням.
Бузова записала песню под названием "Без дел", где отразила свой взгляд на романтические отношения и заявила, что за последнее время они изменились. В жизни артистки было много драм – развод с Дмитрием Тарасовым, поиски избранника на реалити-шоу, а также неудавшийся роман с Давидом Манукяном.
В новой песне, посвященной бывшим, Бузова раскрыла секреты из личной жизни, рассказала о расставании с Давой. Звезда намекнула, что у нее "аллергия на понты" и она не любит вранье. Также ведущая заявила, что ее песня будет популярна среди обманутых девушек.
"Надоели пустые обещания и бесконечные блабла. Плохо я и сама жить могу. Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе "без дел", чтобы он понял, что ты не дура и у тебя аллергия на его понты", – заявила звезда и показала первые эпизоды из будущего клипа.
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