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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20210910/allergiya-na-ponty-buzova-vypustila-trek-dlya-byvshikh-259497169.html
"Аллергия на понты": Бузова выпустила трек для бывших
"Аллергия на понты": Бузова выпустила трек для бывших
Поп-звезда намекнула на главную причину разрыва с известным блогером Давой и сделала это в своей новой песне 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T14:34+0400
2021-09-10T14:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова раскрыла причину расставания с блогером Давой – подробности попали в новый трек, посвященный своим бывшим парням. Бузова записала песню под названием "Без дел", где отразила свой взгляд на романтические отношения и заявила, что за последнее время они изменились. В жизни артистки было много драм – развод с Дмитрием Тарасовым, поиски избранника на реалити-шоу, а также неудавшийся роман с Давидом Манукяном. В новой песне, посвященной бывшим, Бузова раскрыла секреты из личной жизни, рассказала о расставании с Давой. Звезда намекнула, что у нее "аллергия на понты" и она не любит вранье. Также ведущая заявила, что ее песня будет популярна среди обманутых девушек. "Надоели пустые обещания и бесконечные блабла. Плохо я и сама жить могу. Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе "без дел", чтобы он понял, что ты не дура и у тебя аллергия на его понты", – заявила звезда и показала первые эпизоды из будущего клипа. Читайте также:
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ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес

"Аллергия на понты": Бузова выпустила трек для бывших

14:34 10.09.2021 (обновлено: 14:44 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Поп-звезда намекнула на главную причину разрыва с известным блогером Давой и сделала это в своей новой песне
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова раскрыла причину расставания с блогером Давой – подробности попали в новый трек, посвященный своим бывшим парням.
Бузова записала песню под названием "Без дел", где отразила свой взгляд на романтические отношения и заявила, что за последнее время они изменились. В жизни артистки было много драм – развод с Дмитрием Тарасовым, поиски избранника на реалити-шоу, а также неудавшийся роман с Давидом Манукяном.
В новой песне, посвященной бывшим, Бузова раскрыла секреты из личной жизни, рассказала о расставании с Давой. Звезда намекнула, что у нее "аллергия на понты" и она не любит вранье. Также ведущая заявила, что ее песня будет популярна среди обманутых девушек.
"Надоели пустые обещания и бесконечные блабла. Плохо я и сама жить могу. Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе "без дел", чтобы он понял, что ты не дура и у тебя аллергия на его понты", – заявила звезда и показала первые эпизоды из будущего клипа.
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