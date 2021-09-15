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Пора бить тревогу? Бритни Спирс удалила аккаунт из Instagram
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© AP Photo / Leonid NaidioukБритни Спирс
© AP Photo / Leonid Naidiouk
Внезапный поступок звезды взволновал подписчиков в Сети. Поклонники заподозрили неладное и начали переживать за кумира
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс внезапно удалила страницу в Instagram и взволновала поклонников – в Сети уже начали бить тревогу.
Спирс недавно заявила, что выходит замуж за своего молодого человека, спортивного тренера Сэма Асгари. После этого фанаты рекомендовали ей заключить брачный договор. Тогда жених Спирс осадил всех советчиков в Сети.
Поклонники не просто так переживают за артистку, ведь она недавно освободилась от отца-опекуна, контролирующего ее жизнь больше 10 лет. Многие уверены, теперь Бритни может снова попасть в беду.
Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021
Новым поводом для тревоги поклонников стало то, что Спирс неожиданно удалила свой аккаунт в Instagram, откуда постоянно общалась с подписчиками. Спустя время Бритни поспешила объясниться с фанатами в Твиттер, опубликовав новый пост.
"Не беспокойтесь, ребята. Я решила сделать небольшой перерыв в соцсетях, так как хочу отметить помолвку. Скоро вернусь", – написала певица, но это не успокоило фанатов.
Многие пользователи Твиттера решили: что-то произошло с Бритни и это послание написал другой человек, у которого есть доступ к ее паролям.
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