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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20210915/pora-bit-trevogu-britni-spirs-udalila-akkaunt-iz-instagram-259609291.html
Пора бить тревогу? Бритни Спирс удалила аккаунт из Instagram
Пора бить тревогу? Бритни Спирс удалила аккаунт из Instagram
Внезапный поступок звезды взволновал подписчиков в Сети. Поклонники заподозрили неладное и начали переживать за кумира 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T14:04+0400
2021-09-15T14:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс внезапно удалила страницу в Instagram и взволновала поклонников – в Сети уже начали бить тревогу. Спирс недавно заявила, что выходит замуж за своего молодого человека, спортивного тренера Сэма Асгари. После этого фанаты рекомендовали ей заключить брачный договор. Тогда жених Спирс осадил всех советчиков в Сети. Поклонники не просто так переживают за артистку, ведь она недавно освободилась от отца-опекуна, контролирующего ее жизнь больше 10 лет. Многие уверены, теперь Бритни может снова попасть в беду. Новым поводом для тревоги поклонников стало то, что Спирс неожиданно удалила свой аккаунт в Instagram, откуда постоянно общалась с подписчиками. Спустя время Бритни поспешила объясниться с фанатами в Твиттер, опубликовав новый пост. "Не беспокойтесь, ребята. Я решила сделать небольшой перерыв в соцсетях, так как хочу отметить помолвку. Скоро вернусь", – написала певица, но это не успокоило фанатов.Многие пользователи Твиттера решили: что-то произошло с Бритни и это послание написал другой человек, у которого есть доступ к ее паролям. Читайте также:
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бритни спирс, зарубежные звезды

Пора бить тревогу? Бритни Спирс удалила аккаунт из Instagram

14:04 15.09.2021
197
© AP Photo / Leonid NaidioukБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Leonid Naidiouk
Внезапный поступок звезды взволновал подписчиков в Сети. Поклонники заподозрили неладное и начали переживать за кумира
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс внезапно удалила страницу в Instagram и взволновала поклонников – в Сети уже начали бить тревогу.
Спирс недавно заявила, что выходит замуж за своего молодого человека, спортивного тренера Сэма Асгари. После этого фанаты рекомендовали ей заключить брачный договор. Тогда жених Спирс осадил всех советчиков в Сети.
Поклонники не просто так переживают за артистку, ведь она недавно освободилась от отца-опекуна, контролирующего ее жизнь больше 10 лет. Многие уверены, теперь Бритни может снова попасть в беду.
Новым поводом для тревоги поклонников стало то, что Спирс неожиданно удалила свой аккаунт в Instagram, откуда постоянно общалась с подписчиками. Спустя время Бритни поспешила объясниться с фанатами в Твиттер, опубликовав новый пост.
"Не беспокойтесь, ребята. Я решила сделать небольшой перерыв в соцсетях, так как хочу отметить помолвку. Скоро вернусь", – написала певица, но это не успокоило фанатов.
Многие пользователи Твиттера решили: что-то произошло с Бритни и это послание написал другой человек, у которого есть доступ к ее паролям.
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