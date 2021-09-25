https://sputnik-georgia.ru/20210925/ya-odinoka-i-lyublyu-anglichan-pochemu-megan-markl-spetsialno-iskala-muzha-v-britanii-259838950.html

"Я одинока и люблю англичан": почему Меган Маркл специально искала мужа в Британии?

"Я одинока и люблю англичан": почему Меган Маркл специально искала мужа в Британии?

Как выяснилось, герцогиня Сассекская целенаправленно искала супруга в Британии и вот почему 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T15:21+0400

2021-09-25T15:21+0400

2021-09-25T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Телеведущая Лиззи Канди поделилась со зрителями причиной тайного и целенаправленного желания своей подруги Меган Маркл найти мужа именно в Великобритании.Три года назад американская актриса и фотомодель Меган Маркл, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры", исполнила свою мечту и вышла замуж за британского избранника – принца Гарри. Как выяснилось, герцогиня Сассекская целенаправленно искала мужа в Британии. По словам Лиззи Канди, Меган активно проявляла интерес к английским мужчинам еще задолго до встречи с Гарри. Об этом женщина рассказала в документальном фильме "Ферги и Меган: Неудобные королевские особы".Дело в том, что в 2013 году журналистка брала интервью у Маркл, и та лично призналась ей в желании остаться жить в Соединенном Королевстве. "Очень холодно, но люди такие теплые. Как бы глупо это ни звучало. Сегодня я пошутила, что меня никогда в жизни не называли "любимой" или "дорогой" чаще. Из-за этого мне хочется остаться здесь ненадолго", – сказала тогда герцогиня.Оказалось, что Лондон и правда произвел тогда сильное впечатление на Меган, вспоминает Лиззи. И ее подсознательное стремление заполучить британского супруга и остаться жить в этом городе было настолько внушительным, что та смогла завоевать сердце самого завидного холостяка королевских кровей. "Я могла помочь ей попасть в нужные места и встретить нужных людей. Мы по-девичьи болтали, а потом она сказала: "Ты знаешь каких-нибудь известных парней? Я одинока и люблю англичан", – делилась ранее телеведущая.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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великобритания, принц гарри, меган маркл, светская хроника, зарубежные звезды