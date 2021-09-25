Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Я одинока и люблю англичан": почему Меган Маркл специально искала мужа в Британии?
15:21 25.09.2021 (обновлено: 16:45 25.09.2021)
222
© AP Photo / Mark LargeМеган Маркл
© AP Photo / Mark Large
Как выяснилось, герцогиня Сассекская целенаправленно искала супруга в Британии и вот почему
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Телеведущая Лиззи Канди поделилась со зрителями причиной тайного и целенаправленного желания своей подруги Меган Маркл найти мужа именно в Великобритании.
Три года назад американская актриса и фотомодель Меган Маркл, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры", исполнила свою мечту и вышла замуж за британского избранника – принца Гарри. Как выяснилось, герцогиня Сассекская целенаправленно искала мужа в Британии.
По словам Лиззи Канди, Меган активно проявляла интерес к английским мужчинам еще задолго до встречи с Гарри. Об этом женщина рассказала в документальном фильме "Ферги и Меган: Неудобные королевские особы".
© AP Photo / Matt DunhamПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
© AP Photo / Matt Dunham
Дело в том, что в 2013 году журналистка брала интервью у Маркл, и та лично призналась ей в желании остаться жить в Соединенном Королевстве. "Очень холодно, но люди такие теплые. Как бы глупо это ни звучало. Сегодня я пошутила, что меня никогда в жизни не называли "любимой" или "дорогой" чаще. Из-за этого мне хочется остаться здесь ненадолго", – сказала тогда герцогиня.
Оказалось, что Лондон и правда произвел тогда сильное впечатление на Меган, вспоминает Лиззи. И ее подсознательное стремление заполучить британского супруга и остаться жить в этом городе было настолько внушительным, что та смогла завоевать сердце самого завидного холостяка королевских кровей.
"Я могла помочь ей попасть в нужные места и встретить нужных людей. Мы по-девичьи болтали, а потом она сказала: "Ты знаешь каких-нибудь известных парней? Я одинока и люблю англичан", – делилась ранее телеведущая.
Читайте также:
Астролог принцессы Дианы предсказала принцу Гарри и Меган Маркл изоляцию и отчуждение
"Его нужно усмирять": раскрыта формула идеальных отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл?
Вместе с FKA Twigs: Миддлтон и Маркл попали в топ влиятельных женщин
Меган Маркл в очередной раз "подколола" королевскую семью
По стопам жены: принц Гарри пишет мемуары
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.