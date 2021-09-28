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Анджелина Джоли и The Weeknd снова подогрели слухи о романе
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© AP Photo / Grant PollardАнджелина Джоли
© AP Photo / Grant Pollard
Слухи о возможной романтической связи 46-летней Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе появились еще минувшим летом
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Актриса Анджелина Джоли и The Weeknd вновь подогрели слухи о романе, встретившись в ресторане.
На фоне слухов о романе артисты опять встретились друг с другом. На выходных их заметили вместе в закрытом зале итальянского ресторана в Санта-Монике.
При этом встречу свою не скрывали от посторонних глаз. В ресторан Анджелина и Абель приехали по отдельности, а вот выходили уже вместе. После чего они сели в один автомобиль и уехали.
Пока неизвестно, что именно связывает артистов, однако инсайдеры утверждают, что о романе говорить не стоит, так как отношения у них деловые.
© AFP / Noam Galaiпевец The Weeknd
певец The Weeknd
© AFP / Noam Galai
"Абель определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. Он снимается в новом сериале HBO", – говорит источник.
Слухи о возможной романтической связи 46-летней Анджелины Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе – того же The Weeknd появились еще минувшим летом. Пару несколько раз видели вместе в неформальной обстановке, однако подтверждения их романа так и не последовало.
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