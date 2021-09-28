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https://sputnik-georgia.ru/20210928/andzhelina-dzholi-i-the-weeknd-snova-podogreli-slukhi-o-romane-259962890.html
Анджелина Джоли и The Weeknd снова подогрели слухи о романе
Анджелина Джоли и The Weeknd снова подогрели слухи о романе
Слухи о возможной романтической связи 46-летней Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе появились еще минувшим летом 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T14:14+0400
2021-09-28T14:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Актриса Анджелина Джоли и The Weeknd вновь подогрели слухи о романе, встретившись в ресторане.На фоне слухов о романе артисты опять встретились друг с другом. На выходных их заметили вместе в закрытом зале итальянского ресторана в Санта-Монике."Пользуется положением": Джоли обвинила Питта в нечестной борьбе за опеку над детьми &gt;&gt;&gt;При этом встречу свою не скрывали от посторонних глаз. В ресторан Анджелина и Абель приехали по отдельности, а вот выходили уже вместе. После чего они сели в один автомобиль и уехали.Пока неизвестно, что именно связывает артистов, однако инсайдеры утверждают, что о романе говорить не стоит, так как отношения у них деловые."Абель определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. Он снимается в новом сериале HBO", – говорит источник.Слухи о возможной романтической связи 46-летней Анджелины Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе – того же The Weeknd появились еще минувшим летом. Пару несколько раз видели вместе в неформальной обстановке, однако подтверждения их романа так и не последовало.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анджелина джоли, светская хроника, зарубежные звезды, the weeknd

Анджелина Джоли и The Weeknd снова подогрели слухи о романе

14:14 28.09.2021
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© AP Photo / Grant PollardАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Grant Pollard
Слухи о возможной романтической связи 46-летней Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе появились еще минувшим летом
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Актриса Анджелина Джоли и The Weeknd вновь подогрели слухи о романе, встретившись в ресторане.
На фоне слухов о романе артисты опять встретились друг с другом. На выходных их заметили вместе в закрытом зале итальянского ресторана в Санта-Монике.
"Пользуется положением": Джоли обвинила Питта в нечестной борьбе за опеку над детьми >>>
При этом встречу свою не скрывали от посторонних глаз. В ресторан Анджелина и Абель приехали по отдельности, а вот выходили уже вместе. После чего они сели в один автомобиль и уехали.
Пока неизвестно, что именно связывает артистов, однако инсайдеры утверждают, что о романе говорить не стоит, так как отношения у них деловые.
© AFP / Noam Galaiпевец The Weeknd
певец The Weeknd - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
певец The Weeknd
© AFP / Noam Galai
"Абель определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. Он снимается в новом сериале HBO", – говорит источник.
Слухи о возможной романтической связи 46-летней Анджелины Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе – того же The Weeknd появились еще минувшим летом. Пару несколько раз видели вместе в неформальной обстановке, однако подтверждения их романа так и не последовало.
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