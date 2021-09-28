https://sputnik-georgia.ru/20210928/andzhelina-dzholi-i-the-weeknd-snova-podogreli-slukhi-o-romane-259962890.html

Анджелина Джоли и The Weeknd снова подогрели слухи о романе

Анджелина Джоли и The Weeknd снова подогрели слухи о романе

Слухи о возможной романтической связи 46-летней Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе появились еще минувшим летом 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T14:14+0400

2021-09-28T14:14+0400

2021-09-28T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Актриса Анджелина Джоли и The Weeknd вновь подогрели слухи о романе, встретившись в ресторане.На фоне слухов о романе артисты опять встретились друг с другом. На выходных их заметили вместе в закрытом зале итальянского ресторана в Санта-Монике."Пользуется положением": Джоли обвинила Питта в нечестной борьбе за опеку над детьми >>>При этом встречу свою не скрывали от посторонних глаз. В ресторан Анджелина и Абель приехали по отдельности, а вот выходили уже вместе. После чего они сели в один автомобиль и уехали.Пока неизвестно, что именно связывает артистов, однако инсайдеры утверждают, что о романе говорить не стоит, так как отношения у них деловые."Абель определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. Он снимается в новом сериале HBO", – говорит источник.Слухи о возможной романтической связи 46-летней Анджелины Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе – того же The Weeknd появились еще минувшим летом. Пару несколько раз видели вместе в неформальной обстановке, однако подтверждения их романа так и не последовало.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анджелина джоли, светская хроника, зарубежные звезды, the weeknd