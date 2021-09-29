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https://sputnik-georgia.ru/20210929/yarche-vsekh-middlton-v-zerkalnom-plate-zasiyala-na-premere-dzheymsa-bonda---259999199.html
Ярче всех: Миддлтон в зеркальном платье засияла на премьере "Джеймса Бонда"
Ярче всех: Миддлтон в зеркальном платье засияла на премьере "Джеймса Бонда"
Образ герцогини Кембриджской вдохновил поклонников королевства Британии – жена принца Уильяма затмила всех голливудских актрис 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T13:28+0400
2021-09-29T14:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила премьеру нового фильма про Джеймса Бонда в Лондоне и затмила всех присутствующих – зеркальное платье жены принца сияло ярче всех. Миддлтон и ее супруг принц Уильям приехали на показ фильма "Не время умирать", который состоялся в королевском Альберт-холле. Поклонники знают, что этот выход герцогини может войти в историю моды. Миддлтон составила блистательный образ, ослепивший всех фанатов и присутствующих на ковровой дорожке в Лондоне. Герцогиня вышла в свет в зеркальном платье золотого цвета, которое не оставило простора для фантазии и подчеркнуло ее стройный силуэт. Стоимость столь шикарного наряда герцогини составила около 3 000 фунтов стерлингов. Свой лук Кейт дополнила сверкающими украшениями, вечерним макияжем и роскошной улыбкой – все это сделало ее похожей на настоящую диву Голливуда. Чарам Миддлтон поддался даже исполнитель главной роли Джеймса Бонда – актер Дэниел Крейг, с которым она общалась половину вечера. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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джеймс бонд, светская хроника, уилли уильям, кейт миддлтон, зарубежные звезды

Ярче всех: Миддлтон в зеркальном платье засияла на премьере "Джеймса Бонда"

13:28 29.09.2021 (обновлено: 14:08 29.09.2021)
150
© AFP / CHRIS JACKSONКейт Миддлтон
Кейт Миддлтон - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© AFP / CHRIS JACKSON
Образ герцогини Кембриджской вдохновил поклонников королевства Британии – жена принца Уильяма затмила всех голливудских актрис
ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила премьеру нового фильма про Джеймса Бонда в Лондоне и затмила всех присутствующих – зеркальное платье жены принца сияло ярче всех.
Миддлтон и ее супруг принц Уильям приехали на показ фильма "Не время умирать", который состоялся в королевском Альберт-холле. Поклонники знают, что этот выход герцогини может войти в историю моды.
Миддлтон составила блистательный образ, ослепивший всех фанатов и присутствующих на ковровой дорожке в Лондоне. Герцогиня вышла в свет в зеркальном платье золотого цвета, которое не оставило простора для фантазии и подчеркнуло ее стройный силуэт.
Стоимость столь шикарного наряда герцогини составила около 3 000 фунтов стерлингов. Свой лук Кейт дополнила сверкающими украшениями, вечерним макияжем и роскошной улыбкой – все это сделало ее похожей на настоящую диву Голливуда.
Чарам Миддлтон поддался даже исполнитель главной роли Джеймса Бонда – актер Дэниел Крейг, с которым она общалась половину вечера.
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