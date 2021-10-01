https://sputnik-georgia.ru/20211001/kto-kak-vosprinyal-v-gruzii-arest-saakashvili--260100814.html

Кто как воспринял в Грузии арест Саакашвили

Кто как воспринял в Грузии арест Саакашвили

Третий президент Грузии арестован и определен в Руставскую тюрьму №12. По двум делам ему уже заочно вынесен приговор, еще четыре дела в суде 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T22:24+0400

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2021-10-01T23:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В политических кругах идет активное обсуждение ареста третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, нелегально вернувшегося на родину.Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси, хотя сам он в распространенном видео утверждал, что находится в Батуми.Шесть лет тюрьмы Саакашвили в Грузии гарантированы - заявление прокуратуры>>В самой крупной оппозиционной партии, основанной самим Саакашвили - "Едином национальном движении", заявляют, что третий президент Грузии знал, на что идет, и сознательно пошел на этот шаг. Как заявил нынешний председатель партии Ника Мелия, Михаил Саакашвили лично поздравит нас с победой на выборах сначала из тюрьмы, а затем и на свободе.Экс-премьер Грузии - ныне лидер одной из влиятельных оппозиционных партий "Для Грузии" Георгий Гахария уверен, что Саакашвили сумел вернуться в Грузию не без помощи и содействия "Грузинской мечты".Арест экс-президента в партии "Лело" считают хорошо поставленным властями спектаклем с далеко идущими политическими целями. По словам одного из лидеров оппозиционной партии Бадри Джапаридзе, то, что разыскиваемый по ряду преступлений Саакашвили сумел беспрепятственно проникнуть на территорию Грузии, говорит о том, что в государстве не все ладно.Саакашвили до ареста четыре дня передвигался по Грузии>>По мнению лидера платформы "Третья сила - Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе, вряд ли кого-то может радовать то, что бывший президент оказался в тюрьме. Лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе не скрыла своего возмущения тем, что в течение всего дня власти обманывали население, утверждая, что Саакашвили просто клоун и его нет в стране.Несмотря на то, что их пути давно разошлись, об аресте третьего президента Грузии и своего бывшего соратника сожалеет Гиги Угулава, мэр Тбилиси при правительстве Саакашвили.В правящей партии считают, что авантюра и та провокация, которую готовил Саакашвили и контролируемые им силы, окончательно убедит грузинский народ, перед какой опасностью стояла страна. В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта">>Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, арест