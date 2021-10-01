Кто как воспринял в Грузии арест Саакашвили
22:24 01.10.2021 (обновлено: 23:20 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРуставская тюрьма. Въезд на территорию места лишения свободы. Саакашвили под конвоем
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Третий президент Грузии арестован и определен в Руставскую тюрьму №12. По двум делам ему уже заочно вынесен приговор, еще четыре дела в суде
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В политических кругах идет активное обсуждение ареста третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, нелегально вернувшегося на родину.
Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси, хотя сам он в распространенном видео утверждал, что находится в Батуми.
В самой крупной оппозиционной партии, основанной самим Саакашвили - "Едином национальном движении", заявляют, что третий президент Грузии знал, на что идет, и сознательно пошел на этот шаг. Как заявил нынешний председатель партии Ника Мелия, Михаил Саакашвили лично поздравит нас с победой на выборах сначала из тюрьмы, а затем и на свободе.
"Сегодня все мы видим истерию и развал "Грузинской мечты"... Если бы это было нормальное правительство, оно вообще не должно было превращать третьего президента в беженца, не выставлять себя и страну на посмешище перед всем миром, не объявлять в розыск человека, который принес стране важнейшие перемены. Он имел полное право приехать в свою страну. Да, он арестован, но он знал, на что идет, и сознательно пошел на этот шаг. После завтрашней победы он будет освобожден", - заявил Мелия.
Экс-премьер Грузии - ныне лидер одной из влиятельных оппозиционных партий "Для Грузии" Георгий Гахария уверен, что Саакашвили сумел вернуться в Грузию не без помощи и содействия "Грузинской мечты".
"Я всегда говорил, что место Саакашвили в тюрьме. Он приговорен грузинским судом, и место Миши Саакашвили в тюрьме. Второе, я всегда говорил, подчеркивал, что если когда-либо Саакашвили решится вернуться в Грузию, то это будет спланировано "Грузинской мечтой", "мечта" вернет его в Грузию, и это подтвердилось. Я просто надеюсь, что мои прогнозы до конца не оправдаются и "мечта" не амнистирует его, как это было в случае, к примеру, с Мелия. Когда нам за день до выборов устраивают такой маскарад, народ мудр и даст этому соответствующую оценку на выборах", - заявил Гахария.
Арест экс-президента в партии "Лело" считают хорошо поставленным властями спектаклем с далеко идущими политическими целями. По словам одного из лидеров оппозиционной партии Бадри Джапаридзе, то, что разыскиваемый по ряду преступлений Саакашвили сумел беспрепятственно проникнуть на территорию Грузии, говорит о том, что в государстве не все ладно.
"Сегодня мы видели вначале заявление Михаила Саакашвили, что он в Грузии. Потом опровержение "Грузинской мечты", что это ложь. Это еще раз говорит о том, что все институты в Грузии не функционируют. Потом вечером с гордыми лицами они заявили, что Михаил Саакашвили задержан. Это еще один спектакль, устроенный "Грузинской мечтой", которым они пытаются перекрыть тот факт, что государство не функционирует. Это мы и должны завершить завтра на выборах", - заявил Джапаридзе.
По мнению лидера платформы "Третья сила - Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе, вряд ли кого-то может радовать то, что бывший президент оказался в тюрьме.
"Сегодняшние события еще раз наглядно показали и подтвердили, что так больше продолжаться не может. Невозможно идти вперед на фоне такого противостояния. Поэтому завтра действительно исторические выборы, выборы, когда каждый избиратель должен решить судьбу Грузию. Прежде всего мы - люди, а только потом политики. Несмотря на мои фундаментальные разногласия с Саакашвили, не думаю, что кого-то радует то факт, что третий президент Грузии находится в тюрьме", - заявил Вашадзе.
Лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе не скрыла своего возмущения тем, что в течение всего дня власти обманывали население, утверждая, что Саакашвили просто клоун и его нет в стране.
"Экс-президент Грузии, который находится в розыске, смел незаметно пересечь границу и не то три, не то четыре дня разгуливать по стране. Сегодня я верю больше тем, кто говорит от имени Саакашвили, чем нашим властям. Саакашвили ходил по стране несколько дней, даже пусть один день, и весь день власти, первые лица убеждали нас, всю Грузию, что он на Украине, где-то в Трускавце, что он не пересекал ни грузинскую, ни украинскую границу. О чем мы вообще говорим?! Саакашвили этим полностью обрушил "Грузинскую мечту", - заявила Бурджанадзе.
Несмотря на то, что их пути давно разошлись, об аресте третьего президента Грузии и своего бывшего соратника сожалеет Гиги Угулава, мэр Тбилиси при правительстве Саакашвили.
"Я не политический эксперт и не хочу спекуляций и прогнозов. Могу сказать лишь одно, сегодня я видел улыбающегося Михаила Саакашвили, когда он входил в руставскую тюрьму, где сидел и я. Конечно, никто не хочет этого видеть, катастрофа, когда ты видишь президента твоей страны в наручниках. Но говорю искренне: несмотря на наши полные проблем отношения и разногласия по фундаментальным вопросам, я сегодня был горд, видя именно такого Саакашвили. Я убедился, что все развивается в верном направлении", - заявил Угулава.
В правящей партии считают, что авантюра и та провокация, которую готовил Саакашвили и контролируемые им силы, окончательно убедит грузинский народ, перед какой опасностью стояла страна.
"Завтра грузинское общество вынесет окончательный приговор как "Национальному движению", так и его партиям-сателлитам. Это будет электоральный ответ этим политическим силам. Это будет ответ, который обеспечит восстановление политической системы в стране", - заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
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