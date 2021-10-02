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Мама Моргенштерна поблагодарила сына за "изгнание беса"
07:14 02.10.2021 (обновлено: 08:45 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Maxim Blinov/
Мама Моргенштерна завела себе Instagram и первый пост посвятила своему сыну – известному эпатажному рэперу
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Мама популярного российского рэпера Моргенштерна – Марина Моргенштерн поблагодарила сына за то, что тот помог ей избавиться от страха.
Родительница поделилась на своей Instagram-странице песней, которую написала еще семь лет назад, подарив ее на 16-летие Алишера. По словам Марины, тогда она сказала себе, что счастлива и чувствует тихую гордость, потому что у нее есть Алишер.
Далее в описании песни говорится, что Моргенштерн – самый любимый и понимающий ее человек, который помог женщине избавиться от страха перед мнением других.
"Спасибо тебе сын, самый любимый и понимающий меня Человек, мое Солнце, что ты изгнал из меня беса (ковыряющего меня много лет), которого зовут "страх перед мнением других". Всегда помню твои мудрые установки (когда рассказывала тебе о своих обидчиках): "Мам, их слова – всего лишь звук, а он принес тебе боль. Ты ведь знаешь, какая ты!", – вспоминает Марина.
Завершила она свое сообщение благодарностью сыну за то, что тот "заработал на свободу маме".
Стоит отметить, что Моргенштерн находится в рейтинге "50 самых успешных звезд России" от Forbes на второй позиции, а за 2020 год заработал 7,4 миллиона долларов.
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