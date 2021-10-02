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https://sputnik-georgia.ru/20211002/mama-morgenshterna-poblagodarila-syna-za-izgnanie-besa-260050980.html
Мама Моргенштерна поблагодарила сына за "изгнание беса"
Мама Моргенштерна поблагодарила сына за "изгнание беса"
Мама Моргенштерна завела себе Instagram и первый пост посвятила своему сыну – известному эпатажному рэперу 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T07:14+0400
2021-10-02T08:45+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Мама популярного российского рэпера Моргенштерна – Марина Моргенштерн поблагодарила сына за то, что тот помог ей избавиться от страха.Родительница поделилась на своей Instagram-странице песней, которую написала еще семь лет назад, подарив ее на 16-летие Алишера. По словам Марины, тогда она сказала себе, что счастлива и чувствует тихую гордость, потому что у нее есть Алишер.Далее в описании песни говорится, что Моргенштерн – самый любимый и понимающий ее человек, который помог женщине избавиться от страха перед мнением других."Спасибо тебе сын, самый любимый и понимающий меня Человек, мое Солнце, что ты изгнал из меня беса (ковыряющего меня много лет), которого зовут "страх перед мнением других". Всегда помню твои мудрые установки (когда рассказывала тебе о своих обидчиках): "Мам, их слова – всего лишь звук, а он принес тебе боль. Ты ведь знаешь, какая ты!", – вспоминает Марина.Завершила она свое сообщение благодарностью сыну за то, что тот "заработал на свободу маме".Стоит отметить, что Моргенштерн находится в рейтинге "50 самых успешных звезд России" от Forbes на второй позиции, а за 2020 год заработал 7,4 миллиона долларов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Мама Моргенштерна поблагодарила сына за "изгнание беса"

07:14 02.10.2021 (обновлено: 08:45 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Maxim Blinov / Перейти в фотобанкМоргенштерн на Музыкальной премии Top Hit
Моргенштерн на Музыкальной премии Top Hit - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Мама Моргенштерна завела себе Instagram и первый пост посвятила своему сыну – известному эпатажному рэперу
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Мама популярного российского рэпера Моргенштерна – Марина Моргенштерн поблагодарила сына за то, что тот помог ей избавиться от страха.
Родительница поделилась на своей Instagram-странице песней, которую написала еще семь лет назад, подарив ее на 16-летие Алишера. По словам Марины, тогда она сказала себе, что счастлива и чувствует тихую гордость, потому что у нее есть Алишер.
Далее в описании песни говорится, что Моргенштерн – самый любимый и понимающий ее человек, который помог женщине избавиться от страха перед мнением других.
"Спасибо тебе сын, самый любимый и понимающий меня Человек, мое Солнце, что ты изгнал из меня беса (ковыряющего меня много лет), которого зовут "страх перед мнением других". Всегда помню твои мудрые установки (когда рассказывала тебе о своих обидчиках): "Мам, их слова – всего лишь звук, а он принес тебе боль. Ты ведь знаешь, какая ты!", – вспоминает Марина.
Завершила она свое сообщение благодарностью сыну за то, что тот "заработал на свободу маме".
Стоит отметить, что Моргенштерн находится в рейтинге "50 самых успешных звезд России" от Forbes на второй позиции, а за 2020 год заработал 7,4 миллиона долларов.
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