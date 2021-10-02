https://sputnik-georgia.ru/20211002/vybory-v-organy-mestnoy-vlasti-startovali-v-gruzii-260110651.html

Выборы в органы местной власти стартовали в Грузии

Выборы в органы местной власти стартовали в Грузии

Согласно грузинскому законодательству, выборы считаются действительными при любой явке избирателей 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. В Грузии стартовали выборы мэров и депутатов местных совещательных органов ( сакребуло) ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки.Всего жители будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах. Выборы мэров проводятся прямым голосованием на местах, а выборы в сакребуло – по смешанной системе – часть депутатов в каждом сакребуло избирается по партийным спискам, а часть голосованием в районах.В стране 3 664 избирательных участка, а также 9 избирательных участков в тюрьмах и 70 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии >>Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия, с раннего утра у некоторых избирательных участков в Тбилиси образовалась очередь.В едином списке избирателей 3 497 345 человек. Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси - 1 002 900 человек, а наименьшее в Казбеги – 5680.Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.Пандемия коронавирусаС учетом пандемии коронавируса выборы будут проходить при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели придут на участки в масках, а члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ пройдут термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, и во время голосования будут в перчатках, масках и щитах.При этом, весь процесс голосования будет прямым, никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Участники выборовНа 64 кресла мэров претендует 231 кандидат от 21 партии и 8 независимых кандидатов. При этом из общего числа кандидатов только 22 женщины.Победителем в каждом городе станет то кандидат который получит более половины голосов избирателей, проголосовавших на выборах.Что касается выборов в Сакребуло, то в них участвуют по стране 43 партий, однако в каждом городе или районе свое число партий. Самая большая партийная конкуренция в Тбилиси, где представлено 31 партий.Чтобы попасть туда партии в Тбилиси должны набрать 3% голосов избирателей, пришедших на выборах, а в регионах – 2,5%.Что касается мажоритарной системы число мажоритариев в регионах составляет 1/3 от всех депутатов, в Тбилиси – 1/5.При этом на 656 мест мажоритарных депутатов претендует 2 771 кандидат.На мажоритарных выборах наибольшая конкуренция будет в Тбилиси, где на 10 мест претендует 138 кандидатов, а самая маленькая в Казбеги, где на 6 мест всего 18 претендентов.Для того, чтобы выиграть выборы кандидат в мажоритарные депутаты должен набрать 40%.Наблюдатели и СМИВсего за процессом выборов будут следить 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций.Освещать местные выборы планируют 2 927 журналистов и операторов от 109 СМИ.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210930/skandaly-intrigi-rassledovaniya-kakie-strasti-kipyat-v-gruzii-pered-vyborami-260026486.html

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