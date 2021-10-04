https://sputnik-georgia.ru/20211004/k-chemu-oppozitsii-aktsii-v-preddverii-vtorogo-tura-vyborov--mnenie-ekspertov-260219058.html

К чему оппозиции акции в преддверии второго тура выборов – мнение экспертов

К чему оппозиции акции в преддверии второго тура выборов – мнение экспертов

Самый выгодный вариант для оппозиции - не переборщить с акциями и параллельно поработать со своими сторонниками в регионах, считает эксперт 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T21:48+0400

2021-10-04T21:48+0400

2021-10-04T22:27+0400

местные выборы в грузии 2021

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Вместо того, чтобы активно готовиться ко второму туру выборов, лидеры "Единого национального движения" устроили акцию протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили.Муниципальные выборы прошли в Грузии 2 октября. По данным ЦИК, после подсчета 100% участков, по пропорциональным спискам победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". Но вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны. На редкость для Грузии подведение итогов прошло спокойно, не было привычных акций, выступлений и штурма ЦИК. Оппозиция заявила, что серьезно подготовится ко второму туру и решительно настроена на победу.К этому призывает и сам лидер "Нацдвижения", который вынужден наблюдать за важными событиями из тюремной камеры. Сегодня его сторонники, на четвертый день его задержания, впервые его "подбодрили", собравшись в Рустави с акцией, потребовав для него свободы.Сторонники Саакашвили разошлись, но озвучили планы на будущее >>Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что для оппозиции это было правильным решением, и назвал несколько причин почему."Во-первых, второй тур будет в конце октября, и до него еще полно времени, а акции нужны "Нацдвижению" именно для того, чтобы мобилизовать своих избирателей. Во-вторых, они никак не могли проигнорировать арест Саакашвили. Эта реакция была обязательной. С другой стороны, тут речь идет не о таком уж большом ресурсе. Как я наблюдал, на акции был мобилизован партийный актив из Тбилиси, и из других районов, и не такое уж и большое количество людей", - заявил Дзабирадзе в интервью Sputnik Грузия.Аналитик полагает, что самый выгодный вариант для достижения цели оппозицией - не переборщить с акциями и параллельно поработать со своими сторонниками в регионах.Впервые за время правления "Грузинской мечты" появился шанс того, чтобы столицу возглавил оппозиционный мэр. Поэтому, по мнению политолога Сосо Цинцадзе, "Нацдвижение" не будет тратить время и большие ресурсы на акции протеста и будет мобилизовано на подготовку ко вторым турам."Оппозиция не сможет готовиться ко второму туру и одновременно вести активную перманентную борьбу за освобождение Саакашвили. Тем более, и сегодня акция не была масштабной, и со временем вопрос Саакашвили потеряет актуальность, потому что впервые за многие годы появился шанс, и оппозиция сделает все возможное, чтобы им воспользоваться и попытаться отнять Тбилиси у правящей партии", - заявил Цинцадзе в интервью Sputnik Грузия.Политолог считает, что масштабные выступления за освобождение Саакашвили могут начаться лишь после завершения второго тура выборов.Цинцадзе уверен, что борьба за власть в Тбилиси во втором туре будет самой ярой и правящая партия так легко не уступит столицу.В понедельник более трех часов сторонники третьего президента Грузии и члены партии "Единое национальное движение" (ЕНД) протестовали у тюрьмы, в которой сидит Саакашвили.Как заявила лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, до 30 октября протестующие должны готовиться к "единому большому национальному движению".Закон Грузии не позволяет экстрадировать Саакашвили на Украину – юрист >>Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили