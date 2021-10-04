Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
К чему оппозиции акции в преддверии второго тура выборов – мнение экспертов
21:48 04.10.2021 (обновлено: 22:27 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Самый выгодный вариант для оппозиции - не переборщить с акциями и параллельно поработать со своими сторонниками в регионах, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Вместо того, чтобы активно готовиться ко второму туру выборов, лидеры "Единого национального движения" устроили акцию протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили.
Муниципальные выборы прошли в Грузии 2 октября. По данным ЦИК, после подсчета 100% участков, по пропорциональным спискам победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". Но вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны. На редкость для Грузии подведение итогов прошло спокойно, не было привычных акций, выступлений и штурма ЦИК. Оппозиция заявила, что серьезно подготовится ко второму туру и решительно настроена на победу.
К этому призывает и сам лидер "Нацдвижения", который вынужден наблюдать за важными событиями из тюремной камеры. Сегодня его сторонники, на четвертый день его задержания, впервые его "подбодрили", собравшись в Рустави с акцией, потребовав для него свободы.
Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что для оппозиции это было правильным решением, и назвал несколько причин почему.
"Во-первых, второй тур будет в конце октября, и до него еще полно времени, а акции нужны "Нацдвижению" именно для того, чтобы мобилизовать своих избирателей. Во-вторых, они никак не могли проигнорировать арест Саакашвили. Эта реакция была обязательной. С другой стороны, тут речь идет не о таком уж большом ресурсе. Как я наблюдал, на акции был мобилизован партийный актив из Тбилиси, и из других районов, и не такое уж и большое количество людей", - заявил Дзабирадзе в интервью Sputnik Грузия.
Аналитик полагает, что самый выгодный вариант для достижения цели оппозицией - не переборщить с акциями и параллельно поработать со своими сторонниками в регионах.
Если они полностью не переключатся на акции, и они будут перманентными, а параллельно поработают с населением, это будет для них самым оптимальным вариантом перед выборами, чтобы в перспективе чего-то добиться. Если бы они пустили процесс на самотек, то это бы навредило им больше, чем проведение акций.
Впервые за время правления "Грузинской мечты" появился шанс того, чтобы столицу возглавил оппозиционный мэр. Поэтому, по мнению политолога Сосо Цинцадзе, "Нацдвижение" не будет тратить время и большие ресурсы на акции протеста и будет мобилизовано на подготовку ко вторым турам.
"Оппозиция не сможет готовиться ко второму туру и одновременно вести активную перманентную борьбу за освобождение Саакашвили. Тем более, и сегодня акция не была масштабной, и со временем вопрос Саакашвили потеряет актуальность, потому что впервые за многие годы появился шанс, и оппозиция сделает все возможное, чтобы им воспользоваться и попытаться отнять Тбилиси у правящей партии", - заявил Цинцадзе в интервью Sputnik Грузия.
Политолог считает, что масштабные выступления за освобождение Саакашвили могут начаться лишь после завершения второго тура выборов.
Еще один момент - председатель "Нацдвижения" Ника Мелия вынужден показать себя активным сторонником Саакашвили, чтобы опровергнуть слухи о том, что он поднадоел своей партии, и Мелия ему не рад.
Цинцадзе уверен, что борьба за власть в Тбилиси во втором туре будет самой ярой и правящая партия так легко не уступит столицу.
В понедельник более трех часов сторонники третьего президента Грузии и члены партии "Единое национальное движение" (ЕНД) протестовали у тюрьмы, в которой сидит Саакашвили.
Как заявила лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, до 30 октября протестующие должны готовиться к "единому большому национальному движению".
Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
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