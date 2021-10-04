https://sputnik-georgia.ru/20211004/populyarnost-saakashvili-padaet---v-batumi-ego-ne-uznali-politseyskie--260185017.html

Популярность Саакашвили падает - в Батуми его не узнали полицейские

Популярность Саакашвили падает - в Батуми его не узнали полицейские

Экс-президент, оказывается, до ареста успел погулять не только по Батуми, но и походил по Тбилиси никем не узнанный 04.10.2021, Sputnik Грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Автомобиль с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по дороге из Батуми в Тбилиси остановил патруль и полицейские не узнали его, рассказала одна из лидеров "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе в эфире телекомпании "Мтавари".По словам Херхеулидзе, эту историю ей рассказал лично экс-президент на свидании в руставской тюрьме №12.В защиту Саакашвили у руставской тюрьмы запланированы сразу две акции>>Херхеулидзе рассказала, что полицейские остановили автомобиль с экс-президентом, когда он ехал из Батуми в Тбилиси, вероятно, из-за превышения скорости. Они оштрафовали водителя, но Саакашвили не узнали.Правда, отметила Херхеулидзе, экс-президент был в медицинской маске.Экс-президент погулял, оказывается, и по Тбилиси - сфотографировался на Мтацминда, прошелся перед правительственной канцелярией, рассказала Херхеулидзе.По ее словам, до ареста Саакашвили находился в Грузии четыре дня, а до этого долго добирался до родины."Он обещал потом обо всем рассказать. О том, сколько дней был в пути и как добирался до Грузии", - заявила Херхеулидзе.В свою очередь, грузинские власти утверждают, что знали о приезде Саакашвили и вели за ним слежку.Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили