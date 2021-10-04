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Популярность Саакашвили падает - в Батуми его не узнали полицейские
Популярность Саакашвили падает - в Батуми его не узнали полицейские
Экс-президент, оказывается, до ареста успел погулять не только по Батуми, но и походил по Тбилиси никем не узнанный 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T10:08+0400
2021-10-04T10:08+0400
2021-10-04T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Автомобиль с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по дороге из Батуми в Тбилиси остановил патруль и полицейские не узнали его, рассказала одна из лидеров "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе в эфире телекомпании "Мтавари".По словам Херхеулидзе, эту историю ей рассказал лично экс-президент на свидании в руставской тюрьме №12.В защиту Саакашвили у руставской тюрьмы запланированы сразу две акции>>Херхеулидзе рассказала, что полицейские остановили автомобиль с экс-президентом, когда он ехал из Батуми в Тбилиси, вероятно, из-за превышения скорости. Они оштрафовали водителя, но Саакашвили не узнали.Правда, отметила Херхеулидзе, экс-президент был в медицинской маске.Экс-президент погулял, оказывается, и по Тбилиси - сфотографировался на Мтацминда, прошелся перед правительственной канцелярией, рассказала Херхеулидзе.По ее словам, до ареста Саакашвили находился в Грузии четыре дня, а до этого долго добирался до родины."Он обещал потом обо всем рассказать. О том, сколько дней был в пути и как добирался до Грузии", - заявила Херхеулидзе.В свою очередь, грузинские власти утверждают, что знали о приезде Саакашвили и вели за ним слежку.Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Популярность Саакашвили падает - в Батуми его не узнали полицейские
10:08 04.10.2021 (обновлено: 10:44 04.10.2021)
Экс-президент, оказывается, до ареста успел погулять не только по Батуми, но и походил по Тбилиси никем не узнанный
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Автомобиль с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по дороге из Батуми в Тбилиси остановил патруль и полицейские не узнали его, рассказала одна из лидеров "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе в эфире телекомпании "Мтавари"
.
По словам Херхеулидзе, эту историю ей рассказал лично экс-президент на свидании в руставской тюрьме №12.
Херхеулидзе рассказала, что полицейские остановили автомобиль с экс-президентом, когда он ехал из Батуми в Тбилиси, вероятно, из-за превышения скорости. Они оштрафовали водителя, но Саакашвили не узнали.
Правда, отметила Херхеулидзе, экс-президент был в медицинской маске.
"Он гулял по Батумскому бульвару и его не узнали. Более того, машину, в которой он ехал, остановил патруль и полицейские его не узнали. Эти кадры есть, их зафиксировали камеры наблюдения", - рассказала Херхеулидзе.
Экс-президент погулял, оказывается, и по Тбилиси - сфотографировался на Мтацминда, прошелся перед правительственной канцелярией, рассказала Херхеулидзе.
По ее словам, до ареста Саакашвили находился в Грузии четыре дня, а до этого долго добирался до родины.
"Он обещал потом обо всем рассказать. О том, сколько дней был в пути и как добирался до Грузии", - заявила Херхеулидзе.
В свою очередь, грузинские власти утверждают, что знали о приезде Саакашвили и вели за ним слежку.
Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
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