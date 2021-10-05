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Директор Моргенштерна раскрыл принцип заработка артистов
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© photo: Sputnik / Maksim Blinov/
Оказывается, исполнители в период пандемии нашли альтернативный способ дохода. И Моргенштерн не исключение
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Глава продюсерского центра ShowMakers Group, который занимается организацией концертов российского рэпера Моргенштерна в Казани, Владимир Шавгулидзе рассказал, сколько большие артисты зарабатывают на стриминговых платформах в пандемию.
Концертный директор опроверг информацию о том, что артисты получают 70-80% заработка от концертов. На самом деле большие артисты в период пандемии получают до 90% доходов от стриминга.
"Какие 70-80%? В стране с таким тотальным развитием стриминга, который с каждым днем неуклонно растет, о каких потерях может идти речь? Доход любого большого артиста в пандемийное время со стриминга составляет 90% от общих доходов. У большого артиста, даже если у него будет очень плотный концертный график, доход от стриминга будет равен 70-80%, но не наоборот", – рассказал Шавгулидзе в интервью НСН.
Стоит отметить, что Моргенштерн находится в рейтинге "50 самых успешных звезд России" от Forbes на второй позиции, а за 2020 год заработал 7,4 миллиона долларов.
Однако интересно, что еще в прошлом году Алишер Моргенштерн занял 21 место и всего за год смог переместиться на вторую строчку.
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