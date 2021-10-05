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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211005/direktor-morgenshterna-raskryl-printsip-zarabotka-artistov-260199116.html
Директор Моргенштерна раскрыл принцип заработка артистов
Директор Моргенштерна раскрыл принцип заработка артистов
Оказывается, исполнители в период пандемии нашли альтернативный способ дохода. И Моргенштерн не исключение 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T07:13+0400
2021-10-05T07:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
концерт
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Глава продюсерского центра ShowMakers Group, который занимается организацией концертов российского рэпера Моргенштерна в Казани, Владимир Шавгулидзе рассказал, сколько большие артисты зарабатывают на стриминговых платформах в пандемию.Мат и пропаганда: родители добились отмены 10 концертов Моргенштерна &gt;&gt;&gt;Концертный директор опроверг информацию о том, что артисты получают 70-80% заработка от концертов. На самом деле большие артисты в период пандемии получают до 90% доходов от стриминга.Стоит отметить, что Моргенштерн находится в рейтинге "50 самых успешных звезд России" от Forbes на второй позиции, а за 2020 год заработал 7,4 миллиона долларов.Однако интересно, что еще в прошлом году Алишер Моргенштерн занял 21 место и всего за год смог переместиться на вторую строчку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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концерт, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Директор Моргенштерна раскрыл принцип заработка артистов

07:13 05.10.2021
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© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Оказывается, исполнители в период пандемии нашли альтернативный способ дохода. И Моргенштерн не исключение
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Глава продюсерского центра ShowMakers Group, который занимается организацией концертов российского рэпера Моргенштерна в Казани, Владимир Шавгулидзе рассказал, сколько большие артисты зарабатывают на стриминговых платформах в пандемию.
Мат и пропаганда: родители добились отмены 10 концертов Моргенштерна >>>
Концертный директор опроверг информацию о том, что артисты получают 70-80% заработка от концертов. На самом деле большие артисты в период пандемии получают до 90% доходов от стриминга.

"Какие 70-80%? В стране с таким тотальным развитием стриминга, который с каждым днем неуклонно растет, о каких потерях может идти речь? Доход любого большого артиста в пандемийное время со стриминга составляет 90% от общих доходов. У большого артиста, даже если у него будет очень плотный концертный график, доход от стриминга будет равен 70-80%, но не наоборот", – рассказал Шавгулидзе в интервью НСН.

Стоит отметить, что Моргенштерн находится в рейтинге "50 самых успешных звезд России" от Forbes на второй позиции, а за 2020 год заработал 7,4 миллиона долларов.
Однако интересно, что еще в прошлом году Алишер Моргенштерн занял 21 место и всего за год смог переместиться на вторую строчку.
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