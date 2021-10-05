https://sputnik-georgia.ru/20211005/direktor-morgenshterna-raskryl-printsip-zarabotka-artistov-260199116.html

Директор Моргенштерна раскрыл принцип заработка артистов

Директор Моргенштерна раскрыл принцип заработка артистов

Оказывается, исполнители в период пандемии нашли альтернативный способ дохода. И Моргенштерн не исключение 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T07:13+0400

2021-10-05T07:13+0400

2021-10-05T07:13+0400

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моргенштерн

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Глава продюсерского центра ShowMakers Group, который занимается организацией концертов российского рэпера Моргенштерна в Казани, Владимир Шавгулидзе рассказал, сколько большие артисты зарабатывают на стриминговых платформах в пандемию.Мат и пропаганда: родители добились отмены 10 концертов Моргенштерна >>>Концертный директор опроверг информацию о том, что артисты получают 70-80% заработка от концертов. На самом деле большие артисты в период пандемии получают до 90% доходов от стриминга.Стоит отметить, что Моргенштерн находится в рейтинге "50 самых успешных звезд России" от Forbes на второй позиции, а за 2020 год заработал 7,4 миллиона долларов.Однако интересно, что еще в прошлом году Алишер Моргенштерн занял 21 место и всего за год смог переместиться на вторую строчку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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концерт, моргенштерн, российский шоу-бизнес