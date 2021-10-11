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Лев Лещенко оценил творчество Моргенштерна
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© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov/
Лещенко считает, что молодые исполнители часто добиваются внимания за счет эпатажа
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Российский артист Лев Лещенко поговорил о творчестве популярного рэпера Моргенштерна и группы "Пошлая Молли". Певец заявил, что молодые часто добиваются внимания за счет эпатажа.
"На "Музыкалити" я встречался с "Пошлой Молли" – с этим мальчиком. И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать… Это хайп – возможность засветиться через эпатаж", – объяснил он "Ленте.ру".
Артист отметил, что ему хотелось бы поработать с новыми исполнителями, но при условии, что они умеют петь и писать хорошие песни. Голос и поэзия для Льва Лещенко оказались главными показателями.
певец Лев Лещенко
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky/
"Мне хочется слушать голос или поэзию. Или видеть, что я работаю с композитором. А когда ничего из этого нет, то это называется "медиалицо" – ни то, ни се. Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают", – говорит Лещенко.
Тем не менее рэпер Моргенштерн является одним из самых популярных артистов в России. Алишер Моргенштерн стал набирать популярность в 2017 году, когда завел блог #ИзиРеп. Именно он принес Алишеру первую настоящую популярность. Там он разбирал треки популярных рэперов и показывал, насколько примитивны приемы, которые используются звездами этой индустрии.
В 2018 году свет увидел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча – худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.
Сейчас Моргенштерн – одна из самых известных музыкальных фигур в России, его треки моментально набирают миллионы прослушиваний.
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