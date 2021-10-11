Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211011/lev-leschenko-otsenil-tvorchestvo-morgenshterna-260350720.html
Лев Лещенко оценил творчество Моргенштерна
Лев Лещенко оценил творчество Моргенштерна
Лещенко считает, что молодые исполнители часто добиваются внимания за счет эпатажа 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T07:10+0400
2021-10-11T07:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0f/248983493_0:185:2726:1718_1920x0_80_0_0_6c32f6caa6513b6a66f01b32479c0aee.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Российский артист Лев Лещенко поговорил о творчестве популярного рэпера Моргенштерна и группы "Пошлая Молли". Певец заявил, что молодые часто добиваются внимания за счет эпатажа.Полуголый Моргенштерн выступил на БДСМ-вечеринке &gt;&gt;&gt;"На "Музыкалити" я встречался с "Пошлой Молли" – с этим мальчиком. И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать… Это хайп – возможность засветиться через эпатаж", – объяснил он "Ленте.ру".Артист отметил, что ему хотелось бы поработать с новыми исполнителями, но при условии, что они умеют петь и писать хорошие песни. Голос и поэзия для Льва Лещенко оказались главными показателями."Мне хочется слушать голос или поэзию. Или видеть, что я работаю с композитором. А когда ничего из этого нет, то это называется "медиалицо" – ни то, ни се. Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают", – говорит Лещенко.В 2018 году свет увидел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча – худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.Сейчас Моргенштерн – одна из самых известных музыкальных фигур в России, его треки моментально набирают миллионы прослушиваний.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0f/248983493_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_459fcc88fb111ff0fa32b992fba3a25d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, российский шоу-бизнес

Лев Лещенко оценил творчество Моргенштерна

07:10 11.10.2021
117
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
/
Перейти в фотобанк
Лещенко считает, что молодые исполнители часто добиваются внимания за счет эпатажа
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Российский артист Лев Лещенко поговорил о творчестве популярного рэпера Моргенштерна и группы "Пошлая Молли". Певец заявил, что молодые часто добиваются внимания за счет эпатажа.
Полуголый Моргенштерн выступил на БДСМ-вечеринке >>>
"На "Музыкалити" я встречался с "Пошлой Молли" – с этим мальчиком. И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать… Это хайп – возможность засветиться через эпатаж", – объяснил он "Ленте.ру".
Артист отметил, что ему хотелось бы поработать с новыми исполнителями, но при условии, что они умеют петь и писать хорошие песни. Голос и поэзия для Льва Лещенко оказались главными показателями.
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Перейти в фотобанкпевец Лев Лещенко
певец Лев Лещенко - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
певец Лев Лещенко
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
/
Перейти в фотобанк
"Мне хочется слушать голос или поэзию. Или видеть, что я работаю с композитором. А когда ничего из этого нет, то это называется "медиалицо" – ни то, ни се. Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают", – говорит Лещенко.

Тем не менее рэпер Моргенштерн является одним из самых популярных артистов в России. Алишер Моргенштерн стал набирать популярность в 2017 году, когда завел блог #ИзиРеп. Именно он принес Алишеру первую настоящую популярность. Там он разбирал треки популярных рэперов и показывал, насколько примитивны приемы, которые используются звездами этой индустрии.

В 2018 году свет увидел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча – худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.
Сейчас Моргенштерн – одна из самых известных музыкальных фигур в России, его треки моментально набирают миллионы прослушиваний.
Читайте также:
"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу
"Он хорошо целуется": Клава Кока о Моргенштерне
"Не потянет": Меладзе отказался от дуэта с Моргенштерном
Моргенштерн назвал жену главной, а себя – подкаблучником
Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:16"Это личное" – Саакашвили против обнародования данных о его здоровье
14:15Ученые разгадали заштрихованные слова из интимных писем Марии-Антуанетты
14:02Бабье лето на подходе – в Грузии потеплеет до 25-28 градусов
13:32Юшков: как Европа получила газ по 2000 долларов – видео
13:26"Доживу до 30 октября" – Саакашвили распространил очередное обращение
13:24Убийство иностранца в Гори: идентифицирована личность погибшего
13:09Биткоин сильно подорожал: что происходит с криптовалютой?
12:53Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая
12:39В школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?
12:34Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото
12:31В знак скорби по жертвам трагедии в Батуми на зданиях посольств Грузии приспущены флаги
12:25В Грузии снижен возрастной ценз вакцинации – что это принесет стране?
12:23COVID-статистика в Грузии: последние данные по погибшим и инфицированным
12:08Сборная Грузии по футболу несет потери перед отборочным матчем ЧМ-2022 с Косово
11:53Автобус с рабочими упал в реку на севере Китая – кадры с места ЧП
11:46Обрушение дома в Батуми: врачи рассказали о состоянии единственного выжившего
11:41Великобритания открылась для граждан Грузии
11:38Грузия представит фильм-кандидат на "Оскар" 12 октября: какие фильмы борются за премию?
11:34Обвиняемые по делу об обрушении жилого дома в Батуми помещены под арест
11:22Сербская армия получит новейшее вооружение из России