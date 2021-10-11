https://sputnik-georgia.ru/20211011/lev-leschenko-otsenil-tvorchestvo-morgenshterna-260350720.html

Лев Лещенко оценил творчество Моргенштерна

Лев Лещенко оценил творчество Моргенштерна

Лещенко считает, что молодые исполнители часто добиваются внимания за счет эпатажа 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T07:10+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Российский артист Лев Лещенко поговорил о творчестве популярного рэпера Моргенштерна и группы "Пошлая Молли". Певец заявил, что молодые часто добиваются внимания за счет эпатажа.Полуголый Моргенштерн выступил на БДСМ-вечеринке >>>"На "Музыкалити" я встречался с "Пошлой Молли" – с этим мальчиком. И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать… Это хайп – возможность засветиться через эпатаж", – объяснил он "Ленте.ру".Артист отметил, что ему хотелось бы поработать с новыми исполнителями, но при условии, что они умеют петь и писать хорошие песни. Голос и поэзия для Льва Лещенко оказались главными показателями."Мне хочется слушать голос или поэзию. Или видеть, что я работаю с композитором. А когда ничего из этого нет, то это называется "медиалицо" – ни то, ни се. Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают", – говорит Лещенко.В 2018 году свет увидел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча – худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.Сейчас Моргенштерн – одна из самых известных музыкальных фигур в России, его треки моментально набирают миллионы прослушиваний.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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