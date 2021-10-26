https://sputnik-georgia.ru/20211026/oppozitsiya-predstavila-koalitsionnoe-pravitelstvo-kutaisi-261483559.html

Оппозиция представила коалиционное правительство Кутаиси

Оппозиция представила коалиционное правительство Кутаиси

Кандидат в мэры Кутаиси от "Единого Национального движения" заявила, что не будет подчиняться ни одной партии в случае победы во втором туре 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T00:15+0400

2021-10-26T00:15+0400

2021-10-26T00:42+0400

местные выборы в грузии 2021

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хатия деканоидзе

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Кутаиси от "Единого Национального движения" Хатия Деканоидзе представила состав местного коалиционного правительства, которое будет управлять городом в случае ее победы во втором туре выборов.Кандидатами в вице-мэры Кутаиси стали : Анна Нацвлишвили - "Лело для Грузии", Имеда Клдиашвили - "Гирчи - Больше свободы", а также спортсмены Реваз Чомахидзе и Тимур Цамцишвили.Кроме того, Хатия Деканоидзе представила избирателям программу развития "самого индустриального города Грузии".Мелия представил свою команду на случай победы во втором туре выборов мэра Тбилиси >>Как заявила кандидат в мэры, в самоуправление будут вовлечены все политические силы.По ее словам, прежде всего нужно решить экономические и социальные проблемы, чтобы вернуть людям внутреннюю веру в лучшее."Я собираюсь быть мэром, который не будет подчиняться ни одной партии, а будет работать для каждого из вас", - сказала Деканоидзе.Премьер Грузии заявил о бесперспективности оппозиции даже в случае победы на выборах мэра >>Как отметила Деканоидзе, первое что она сделает, это вернет Кутаиси статус парламентской столицы Грузии .Второй тур выборов состоится в субботу, 30 октября.Конкуренцию Деканоидзе составит кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Иосеб Хахалеишвили. По итогам первого тура Деканоидзе получила - 43.3% голосов, а Хахалеишвили - 41.5%.Решающая битва: кто, где и за что будет бороться во втором туре выборов в Грузии >>Согласно результатам первого тура муниципальных выборов 2 октября, вторые туры пройдут 20 городах Грузии: Тбилиси, Карели, Хашури, Кутаиси, Багдати, Чиатура, Цхалтубо, Цагери, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку, Хоби, Сенаки, Мартвили, Поти, Озургети, Батуми, Хелвачаури, Рустави, Телави.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, кутаиси, местные выборы, хатия деканоидзе