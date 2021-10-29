https://sputnik-georgia.ru/20211029/progress-dostignut---iri-obnarodoval-po-pervomu-turu-mestnykh-vyborov-v-gruzii-261591976.html

Прогресс достигнут - IRI обнародовал отчет по первому туру местных выборов в Грузии

Прогресс достигнут - IRI обнародовал отчет по первому туру местных выборов в Грузии

Международный республиканский институт, отмечая позитивные изменения в избирательном процессе в Грузии, в то же время указывает на все еще имеющиеся в нем... 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T13:47+0400

2021-10-29T13:47+0400

2021-10-29T14:06+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Позитивные изменения после избирательной реформы 2021 года, нестабильная избирательная среда и спорные результаты пересчета голосов - Международный республиканский институт (IRI) опубликовал окончательный отчет технической оценки местных выборов в Грузии.Выборы в Грузии состоялись 2 октября в 64 городах и районах. На них жители страны выбирали мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.Во втором туре выборов в Грузии избирателей ждут новые кабинки для голосования>>Выборы в органы местной власти были первыми выборами после того, как в июне 2020 года парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, касающиеся состава избирательных комиссий, правил предвыборной кампании, подсчета голосов, разрешения избирательных споров и выборов членов сакребуло.По информации IRI, после анализа оказалось, что эти реформы приблизили избирательную систему к международным стандартам, однако не соответствовали всем рекомендациям международных организаций и гражданских наблюдателей.В ходе предвыборной кампании команда IRI обнаружила все более тревожные тенденции насилия, запугивания, давления на избирателей и кандидатов, а также злоупотребления административным ресурсом. Тем не менее ими было констатировано, что процесс голосования на избирательных участках прошел мирно."Постоянный или растущий характер политически мотивированного насилия и запугивания в отношении избирателей и кандидатов является серьезной угрозой для любой демократии. Несмотря на мирный день выборов, необходимо сделать больше для создания свободного и справедливого процесса для всех. Наш отчет демонстрирует насущную необходимость улучшить условия предвыборной кампании", - сказал Никс.IRI указывает и на ряд процедурных нарушений, которые не носили систематического характера.Местные и международные наблюдатели отметили усиленную мобилизацию представителей партий и попытки отслеживать избирателей за пределами избирательных участков.В отчете также отмечается, что процесс пересчета голосов был спорным, выявив 33% дисбаланса в итоговых протоколах. Хотя голоса были перераспределены в результате их пересчета, эти ошибки не повлияли существенно на общие результаты первого тура.Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.Читайте также:Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данныеАкция на площади Свободы завершилась: основные посылы "Грузинской мечты"Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборовПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211007/novaya-politicheskaya-karta-gruzii-chto-pokazali-vybory-260299404.html

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