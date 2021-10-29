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Прогресс достигнут - IRI обнародовал отчет по первому туру местных выборов в Грузии
Прогресс достигнут - IRI обнародовал отчет по первому туру местных выборов в Грузии
Международный республиканский институт, отмечая позитивные изменения в избирательном процессе в Грузии, в то же время указывает на все еще имеющиеся в нем... 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T13:47+0400
2021-10-29T13:47+0400
2021-10-29T14:06+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Позитивные изменения после избирательной реформы 2021 года, нестабильная избирательная среда и спорные результаты пересчета голосов - Международный республиканский институт (IRI) опубликовал окончательный отчет технической оценки местных выборов в Грузии.Выборы в Грузии состоялись 2 октября в 64 городах и районах. На них жители страны выбирали мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.Во втором туре выборов в Грузии избирателей ждут новые кабинки для голосования>>Выборы в органы местной власти были первыми выборами после того, как в июне 2020 года парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, касающиеся состава избирательных комиссий, правил предвыборной кампании, подсчета голосов, разрешения избирательных споров и выборов членов сакребуло.По информации IRI, после анализа оказалось, что эти реформы приблизили избирательную систему к международным стандартам, однако не соответствовали всем рекомендациям международных организаций и гражданских наблюдателей.В ходе предвыборной кампании команда IRI обнаружила все более тревожные тенденции насилия, запугивания, давления на избирателей и кандидатов, а также злоупотребления административным ресурсом. Тем не менее ими было констатировано, что процесс голосования на избирательных участках прошел мирно."Постоянный или растущий характер политически мотивированного насилия и запугивания в отношении избирателей и кандидатов является серьезной угрозой для любой демократии. Несмотря на мирный день выборов, необходимо сделать больше для создания свободного и справедливого процесса для всех. Наш отчет демонстрирует насущную необходимость улучшить условия предвыборной кампании", - сказал Никс.IRI указывает и на ряд процедурных нарушений, которые не носили систематического характера.Местные и международные наблюдатели отметили усиленную мобилизацию представителей партий и попытки отслеживать избирателей за пределами избирательных участков.В отчете также отмечается, что процесс пересчета голосов был спорным, выявив 33% дисбаланса в итоговых протоколах. Хотя голоса были перераспределены в результате их пересчета, эти ошибки не повлияли существенно на общие результаты первого тура.Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.Читайте также:Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данныеАкция на площади Свободы завершилась: основные посылы "Грузинской мечты"Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборовПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы
Прогресс достигнут - IRI обнародовал отчет по первому туру местных выборов в Грузии
13:47 29.10.2021 (обновлено: 14:06 29.10.2021)
Международный республиканский институт, отмечая позитивные изменения в избирательном процессе в Грузии, в то же время указывает на все еще имеющиеся в нем недостатки
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik.
Позитивные изменения после избирательной реформы 2021 года, нестабильная избирательная среда и спорные результаты пересчета голосов - Международный республиканский институт (IRI) опубликовал окончательный отчет
технической оценки местных выборов в Грузии.
Выборы в Грузии состоялись 2 октября в 64 городах и районах. На них жители страны выбирали мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.
"По сравнению с прошлыми выборами, избирательная система значительно улучшилась. Это помогло восстановить определенный уровень доверия общества к избирательным органам. Хотя она (избирательная система) все еще далека от совершенства, прогресс был достигнут", - заявил региональный директор IRI по Евразии Стивен Никс.
Выборы в органы местной власти были первыми выборами после того, как в июне 2020 года парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, касающиеся состава избирательных комиссий, правил предвыборной кампании, подсчета голосов, разрешения избирательных споров и выборов членов сакребуло.
По информации IRI, после анализа оказалось, что эти реформы приблизили избирательную систему к международным стандартам, однако не соответствовали всем рекомендациям международных организаций и гражданских наблюдателей.
В ходе предвыборной кампании команда IRI обнаружила все более тревожные тенденции насилия, запугивания, давления на избирателей и кандидатов, а также злоупотребления административным ресурсом. Тем не менее ими было констатировано, что процесс голосования на избирательных участках прошел мирно.
"Постоянный или растущий характер политически мотивированного насилия и запугивания в отношении избирателей и кандидатов является серьезной угрозой для любой демократии. Несмотря на мирный день выборов, необходимо сделать больше для создания свободного и справедливого процесса для всех. Наш отчет демонстрирует насущную необходимость улучшить условия предвыборной кампании", - сказал Никс.
IRI указывает и на ряд процедурных нарушений, которые не носили систематического характера.
Местные и международные наблюдатели отметили усиленную мобилизацию представителей партий и попытки отслеживать избирателей за пределами избирательных участков.
В отчете также отмечается, что процесс пересчета голосов был спорным, выявив 33% дисбаланса в итоговых протоколах. Хотя голоса были перераспределены в результате их пересчета, эти ошибки не повлияли существенно на общие результаты первого тура.
Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.
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