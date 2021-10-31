https://sputnik-georgia.ru/20211031/v-gruzinskoy-mechte-dovolny-otsenkoy-vtorogo-tura-vyborov-mezhdunarodnymi-nablyudatelyami-261666562.html

В "Грузинской мечте" довольны оценкой второго тура выборов международными наблюдателями

В "Грузинской мечте" довольны оценкой второго тура выборов международными наблюдателями

Международные наблюдатели отметили хорошую организацию выборов и позитивно оценили механизмы подсчета голосов 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T17:11+0400

2021-10-31T17:11+0400

2021-10-31T17:11+0400

местные выборы в грузии 2021

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бдипч/обсе

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оценка второго тура выборов в местные органы власти международными наблюдателями ОБСЕ/БДИПЧ исключительно положительная, заявил пресс-спикер партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.По словам Папуашвили, в отличие от оценки первого тура выборов на этот раз в заключении международных наблюдателей не было указания на подкуп избирателей. Также подчеркивалась точность избирательных списков и профессионализм самой избирательной комиссии.БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы>>Международные наблюдатели позитивно оценили механизмы подсчета голосов, введенные в результате избирательной реформы, что подразумевает пересчет голосов на ряде избирательных участков, отметил Папуашвили и поблагодарил их за проделанную работу.В качестве негативных аспектов наблюдатели отметили поляризацию избирательной среды, предвзятость в работе отдельных телеканалов и наблюдателей, которые представляли политических субъектов.Папуашвили также прокомментировал запланированную на сегодня акцию на проспекте Руставели в Тбилиси, которую анонсировал председатель "Единого национального движения" Ника Мелия.Как заметил представитель правящей партии, "Национальное движение" даже не посчитало нужным дождаться первой оценки выборов международными наблюдателями."Национальное движение" в целом вредит здоровому политическому процессу. Они даже не дождались оценки наблюдательных миссий, они руководствовались только своим восприятием, анонсировав эту акцию", - сказал Папуашвили.По словам политика, были единичные нарушения, в том числе факты вмешательства в профессиональную деятельность журналистов, но они не носили массовый "катастрофичный" характер.Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия объявил второй тур местных выборов "тотально сфальсифицированными" и позвал сторонников сегодня в 19 часов на проспект Руставели, чтобы ознакомить их с планом дальнейших действий.По предварительным данным ЦИК, Мелия проиграл во втором туре выборов мэра Тбилиси действующему градоначальнику Кахе Каладзе.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. Практически везде, кроме муниципалитета Цаленджиха, во втором туре победили кандидаты правящей партии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211031/o-vyborakh-golodovke-saakashvili-i-perspektivakh-gakhariya---ekspert-otsenil-situatsiyu-v-gruzii-261665781.html

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новости, грузия, единое нацдвижение, местные выборы, бдипч/обсе