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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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В "Грузинской мечте" довольны оценкой второго тура выборов международными наблюдателями
В "Грузинской мечте" довольны оценкой второго тура выборов международными наблюдателями
Международные наблюдатели отметили хорошую организацию выборов и позитивно оценили механизмы подсчета голосов 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T17:11+0400
2021-10-31T17:11+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
единое нацдвижение
местные выборы
бдипч/обсе
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оценка второго тура выборов в местные органы власти международными наблюдателями ОБСЕ/БДИПЧ исключительно положительная, заявил пресс-спикер партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.По словам Папуашвили, в отличие от оценки первого тура выборов на этот раз в заключении международных наблюдателей не было указания на подкуп избирателей. Также подчеркивалась точность избирательных списков и профессионализм самой избирательной комиссии.БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы&gt;&gt;Международные наблюдатели позитивно оценили механизмы подсчета голосов, введенные в результате избирательной реформы, что подразумевает пересчет голосов на ряде избирательных участков, отметил Папуашвили и поблагодарил их за проделанную работу.В качестве негативных аспектов наблюдатели отметили поляризацию избирательной среды, предвзятость в работе отдельных телеканалов и наблюдателей, которые представляли политических субъектов.Папуашвили также прокомментировал запланированную на сегодня акцию на проспекте Руставели в Тбилиси, которую анонсировал председатель "Единого национального движения" Ника Мелия.Как заметил представитель правящей партии, "Национальное движение" даже не посчитало нужным дождаться первой оценки выборов международными наблюдателями."Национальное движение" в целом вредит здоровому политическому процессу. Они даже не дождались оценки наблюдательных миссий, они руководствовались только своим восприятием, анонсировав эту акцию", - сказал Папуашвили.По словам политика, были единичные нарушения, в том числе факты вмешательства в профессиональную деятельность журналистов, но они не носили массовый "катастрофичный" характер.Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия объявил второй тур местных выборов "тотально сфальсифицированными" и позвал сторонников сегодня в 19 часов на проспект Руставели, чтобы ознакомить их с планом дальнейших действий.По предварительным данным ЦИК, Мелия проиграл во втором туре выборов мэра Тбилиси действующему градоначальнику Кахе Каладзе.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. Практически везде, кроме муниципалитета Цаленджиха, во втором туре победили кандидаты правящей партии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211031/o-vyborakh-golodovke-saakashvili-i-perspektivakh-gakhariya---ekspert-otsenil-situatsiyu-v-gruzii-261665781.html
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новости, грузия, единое нацдвижение, местные выборы, бдипч/обсе

В "Грузинской мечте" довольны оценкой второго тура выборов международными наблюдателями

17:11 31.10.2021
© Facebook / Shalva Papuashviliშალვა პაპუაშვილი
შალვა პაპუაშვილი - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© Facebook / Shalva Papuashvili
Международные наблюдатели отметили хорошую организацию выборов и позитивно оценили механизмы подсчета голосов
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оценка второго тура выборов в местные органы власти международными наблюдателями ОБСЕ/БДИПЧ исключительно положительная, заявил пресс-спикер партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.
По словам Папуашвили, в отличие от оценки первого тура выборов на этот раз в заключении международных наблюдателей не было указания на подкуп избирателей. Также подчеркивалась точность избирательных списков и профессионализм самой избирательной комиссии.
БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы>>
Международные наблюдатели позитивно оценили механизмы подсчета голосов, введенные в результате избирательной реформы, что подразумевает пересчет голосов на ряде избирательных участков, отметил Папуашвили и поблагодарил их за проделанную работу.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить ОБСЕ/БДИПЧ, Европейский парламент и всех международных и местных наблюдателей за проделанную работу на выборах. Для нас важно, что их участие обеспечило объективную оценку выборов в столь поляризованной среде", - сказал Папуашвили.

В качестве негативных аспектов наблюдатели отметили поляризацию избирательной среды, предвзятость в работе отдельных телеканалов и наблюдателей, которые представляли политических субъектов.
Папуашвили также прокомментировал запланированную на сегодня акцию на проспекте Руставели в Тбилиси, которую анонсировал председатель "Единого национального движения" Ника Мелия.
Как заметил представитель правящей партии, "Национальное движение" даже не посчитало нужным дождаться первой оценки выборов международными наблюдателями.
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"Национальное движение" в целом вредит здоровому политическому процессу. Они даже не дождались оценки наблюдательных миссий, они руководствовались только своим восприятием, анонсировав эту акцию", - сказал Папуашвили.
По словам политика, были единичные нарушения, в том числе факты вмешательства в профессиональную деятельность журналистов, но они не носили массовый "катастрофичный" характер.
Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия объявил второй тур местных выборов "тотально сфальсифицированными" и позвал сторонников сегодня в 19 часов на проспект Руставели, чтобы ознакомить их с планом дальнейших действий.
По предварительным данным ЦИК, Мелия проиграл во втором туре выборов мэра Тбилиси действующему градоначальнику Кахе Каладзе.
В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. Практически везде, кроме муниципалитета Цаленджиха, во втором туре победили кандидаты правящей партии.

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