https://sputnik-georgia.ru/20211102/fraktsiya-lelo-obyavlyaet-boykot-rabote-parlamenta-gruzii-261721235.html

Фракция "Лело" объявляет бойкот работе парламента Грузии

Фракция "Лело" объявляет бойкот работе парламента Грузии

В пленарных заседаниях принимать участия не будут, но за конституционные поправки проголосуют - такое решение приняла фракция "Лело" 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T14:31+0400

2021-11-02T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Парламентская фракция "Лело – партнерство для Грузии" намерена бойкотировать работу в парламенте до тех пор, пока государство не обеспечит "адекватный уход" за голодающим в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили и не переведет его в многопрофильную гражданскую клинику.Депутаты покидают парламент Грузии>>После второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", идейным вдохновителем которого является Саакашвили, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам Самадашвили, своим бойкотом фракция указывает правительству на то, что страна находится в самом тяжелом кризисе и требуется соответствующая реакция.У оппозиционного объединения, в которое входят в том числе члены партии "Лело", два основных требования - освободить Саакашвили и назначить внеочередные парламентские выборы. Оппозиционеры развернули протест по разным направлениям. Соратники по борьбе с нынешней властью уже договорились о проведении масштабных акций протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Между тем, пока нет единого мнения о том, будут ли все их депутаты покидать парламент. Конституционные поправки в Грузии могут сорваться: что происходит в парламенте?>>К примеру, об отказе от мандата уже заявил лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе, а его коллеги по фракции решили остаться в парламенте, но бойкотировать его работу. Исключение составит голосование за конституционные поправки, которые они хотят поддержать. "Мы считаем, что есть важные политические вопросы, которые должны решиться в парламенте, в том числе в ближайшее время мы ждем конституционных изменений, которые фундаментально важны для будущего нашей страны", - сказала депутат.Речь идет о конституционных поправках, которые предусматривают переход на полностью пропорциональную систему выборов и которые 7 сентября уже приняты в первом чтении.Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо пяти, как это предусмотрено в действующей Конституцией. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.Однако, судьба конституционных поправок после того, как несколько депутатов от оппозиции по призыву Саакашвили решили сложить свои мандаты, встает под вопрос. Если процесс выхода из парламента продолжится и из него выйдут 37 депутатов, оставшийся состав парламентариев не сможет принять поправки в Конституцию.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/sleduyte-primeru-khazaradze---saakashvili-prizyvaet-oppozitsiyu-uyti-iz-parlamenta-261695088.html

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