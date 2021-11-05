https://sputnik-georgia.ru/20211105/aktsiya-protesta-oppozitsii-perenositsya-v-rustavi-iz-tbilisi-261830698.html

Акция протеста оппозиции переносится в Рустави из Тбилиси

Акция протеста оппозиции переносится в Рустави из Тбилиси

Протест будет постоянным и продлится даже ночью и к нему присоединятся постепенно представители регионов Грузии, заявил Мелия 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T19:16+0400

2021-11-05T19:16+0400

2021-11-05T19:16+0400

политика

новости

грузия

единое нацдвижение

ника мелия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" в субботу проведет большую акцию в Рустави у тюрьмы, где находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, вместо Тбилиси, заявил лидер партии Ника Мелия.Ранее оппозиция анонсировала большую акцию в субботу в Тбилиси, куда должны были прибыть представители регионов."Ситуация очень тяжелая. Жизненные показатели Михаила Саакашвили ухудшаются с каждым днем, и мы должны действовать, чтобы пресечь историческую несправедливость и не допустить того, что сделает нас преступниками в глазах истории, поэтому нас должно быть завтра много в Рустави в 17:00, и эта акция будет растущей и перманентной", - сказал Мелия.После Зугдиди Кутаиси: "Нацдвижение" продолжает акции в городах Грузии >>По его словам, протест будет постоянным и продлится даже ночью и к нему присоединятся постепенно представители регионов Грузии."Мы не разойдемся, пока мы не спасем Саакашвили и не добьемся его перевода в мультифункциональную клинику. Это должно произойти, пока он не впадет в кому", - сказал Мелия.Саакашвили отбывает наказание в руставском пенитенциарном учреждении №12 и голодает уже 36-й день. Адвокаты в последние дни упорно говорят об ухудшении его здоровья. Такие же заявления делает и личный врач Саакашвили.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 36 дней.Акции у тюрьмы в Рустави, где отбывает срок Саакашвили, будут постоянными >>Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, возвращение и арест саакашвили