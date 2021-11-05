https://sputnik-georgia.ru/20211105/sostoyaniem-golodayuschego-deputata-pointeresovalsya-spiker-parlamenta-gruzii--261820151.html
Состоянием голодающего депутата поинтересовался спикер парламента Грузии
Состоянием голодающего депутата поинтересовался спикер парламента Грузии
Депутат от оппозиции Элене Хоштария местом своей голодовки избрала один из кабинетов парламента 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T15:01+0400
2021-11-05T15:01+0400
2021-11-05T15:13+0400
новости
грузия
парламент грузии
голодовка
элене хоштария
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") – депутата парламента Элене Хоштария, которая объявила голодовку в знак солидарности с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, навестил спикер парламента Каха Кучава.Хоштария, которая обосновалась в одном из кабинетов парламента, объявила, что будет голодать до тех пор, пока заключенного в руставскую тюрьму Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику.Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента>>Это заявление депутат, которая голодая третий день, сделала после того, как ее навестил председатель парламента Каха Кучава."Я ознакомила его со своими требованиями. Однако главной целью его прихода было по-человечески проведать меня... Это, наверное, самый лучший пример того, как даже во время большого противостояния можно сохранить человеческое лицо", – заявила Хоштария.В свою очередь, глава законодательного органа отметил, что в парламенте работает врач и в случае необходимости Хоштария будет оказана медицинская помощь.Хоштария выбрала в качестве места протеста парламент, потому что, как она заявила, "этот институт давно потерял свою функцию".Ее главное требование – перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает уже 36-й день, то есть с первого дня своего ареста, в гражданскую многопрофильную клинику. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении его состояния и требуют его госпитализации, однако власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам о помиловании осужденных за убийствослужащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет. Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211103/esche-odin-gruzinskiy-politik-nachal-golodovku-v-znak-solidarnosti-s-saakashvili-261775732.html
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новости, грузия, парламент грузии, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили
Состоянием голодающего депутата поинтересовался спикер парламента Грузии
15:01 05.11.2021 (обновлено: 15:13 05.11.2021)
Депутат от оппозиции Элене Хоштария местом своей голодовки избрала один из кабинетов парламента
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") – депутата парламента Элене Хоштария, которая объявила голодовку в знак солидарности с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, навестил спикер парламента Каха Кучава.
Хоштария, которая обосновалась в одном из кабинетов парламента, объявила, что будет голодать до тех пор, пока заключенного в руставскую тюрьму Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику.
"Мы должны продолжить борьбу. Если не будет соответствующего реагирования, думаю, протест усилится. Не могу сказать, что будет, но существуют формы, над которыми я думала… Это не игра, не шутка, не политическое позирование. Это касается жизни президента", – сказала Хоштария журналистам.
Это заявление депутат, которая голодая третий день, сделала после того, как ее навестил председатель парламента Каха Кучава.
"Я ознакомила его со своими требованиями. Однако главной целью его прихода было по-человечески проведать меня... Это, наверное, самый лучший пример того, как даже во время большого противостояния можно сохранить человеческое лицо", – заявила Хоштария.
В свою очередь, глава законодательного органа отметил, что в парламенте работает врач и в случае необходимости Хоштария будет оказана медицинская помощь.
"Ни о чем другом, кроме здоровья Элене, мы не говорили. Каждый человек имеет право на голодовку. Для меня было главное узнать о состоянии ее здоровья и были ли у нее максимально все необходимые условия", – заявил Кучава журналистам.
Хоштария выбрала в качестве места протеста парламент, потому что, как она заявила, "этот институт давно потерял свою функцию".
Ее главное требование – перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает уже 36-й день, то есть с первого дня своего ареста, в гражданскую многопрофильную клинику. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении его состояния и требуют его госпитализации, однако власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.
Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам о помиловании осужденных за убийствослужащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.
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