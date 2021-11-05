https://sputnik-georgia.ru/20211105/sostoyaniem-golodayuschego-deputata-pointeresovalsya-spiker-parlamenta-gruzii--261820151.html

Состоянием голодающего депутата поинтересовался спикер парламента Грузии

Состоянием голодающего депутата поинтересовался спикер парламента Грузии

Депутат от оппозиции Элене Хоштария местом своей голодовки избрала один из кабинетов парламента 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T15:01+0400

2021-11-05T15:01+0400

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голодовка

элене хоштария

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") – депутата парламента Элене Хоштария, которая объявила голодовку в знак солидарности с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, навестил спикер парламента Каха Кучава.Хоштария, которая обосновалась в одном из кабинетов парламента, объявила, что будет голодать до тех пор, пока заключенного в руставскую тюрьму Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику.Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента>>Это заявление депутат, которая голодая третий день, сделала после того, как ее навестил председатель парламента Каха Кучава."Я ознакомила его со своими требованиями. Однако главной целью его прихода было по-человечески проведать меня... Это, наверное, самый лучший пример того, как даже во время большого противостояния можно сохранить человеческое лицо", – заявила Хоштария.В свою очередь, глава законодательного органа отметил, что в парламенте работает врач и в случае необходимости Хоштария будет оказана медицинская помощь.Хоштария выбрала в качестве места протеста парламент, потому что, как она заявила, "этот институт давно потерял свою функцию".Ее главное требование – перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает уже 36-й день, то есть с первого дня своего ареста, в гражданскую многопрофильную клинику. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении его состояния и требуют его госпитализации, однако власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам о помиловании осужденных за убийствослужащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет. Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/esche-odin-gruzinskiy-politik-nachal-golodovku-v-znak-solidarnosti-s-saakashvili-261775732.html

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новости, грузия, парламент грузии, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили