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"Вернусь через десять лет": Моргенштерн попрощался с поклонниками?
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Уход Моргенштерна, как видно, назрел – об этом многократно заявляет сам артист, да и, похоже, публика отпускает скандального рэпера на заслуженный отдых
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн ушел из шоу-бизнеса на 10 лет, об этом он написал на своей Instagram-странице.
Под последним фото популярного рэпера, где он стоит в окружении публики, которая будто бы не дает ему покоя, артист написал: "Вернусь через 10 лет".
Стоит отметить, что это фотокадры из клипа рэпера на трек "Я когда-нибудь уйду". Одни подписчики в комментариях пишут, что уход Моргенштерна пришелся на хорошее время, ведь вернулся Оксимирон, другие переживают, а третьи – не понимают ажиотажа, возникшего в комментариях.
"Я надеюсь, это шутка", "Во-во, пока Оксимирон вернулся – тебе нех делать", "Братик, ты это серьезно? 10 лет без тебя я не переживу", "Мы тебя не отпустим", – пишут в комментариях.
Интересно, что слова о том, что Моргенштерн "когда-нибудь уйдет" Алишер говорил и в интервью Ксении Собчак. Так молодой артист отметил, что добился всех высот и уже не знает, что делать, а популярность ему уже не доставляет удовольствия.
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