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https://sputnik-georgia.ru/20211106/vernus-cherez-desyat-let-morgenshtern-poproschalsya-s-poklonnikami--261808670.html
"Вернусь через десять лет": Моргенштерн попрощался с поклонниками?
"Вернусь через десять лет": Моргенштерн попрощался с поклонниками?
Уход Моргенштерна, как видно, назрел – об этом многократно заявляет сам артист, да и, похоже, публика отпускает скандального рэпера на заслуженный отдых 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T07:07+0400
2021-11-06T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн ушел из шоу-бизнеса на 10 лет, об этом он написал на своей Instagram-странице. Под последним фото популярного рэпера, где он стоит в окружении публики, которая будто бы не дает ему покоя, артист написал: "Вернусь через 10 лет". Стоит отметить, что это фотокадры из клипа рэпера на трек "Я когда-нибудь уйду". Одни подписчики в комментариях пишут, что уход Моргенштерна пришелся на хорошее время, ведь вернулся Оксимирон, другие переживают, а третьи – не понимают ажиотажа, возникшего в комментариях. "Я надеюсь, это шутка", "Во-во, пока Оксимирон вернулся – тебе нех делать", "Братик, ты это серьезно? 10 лет без тебя я не переживу", "Мы тебя не отпустим", – пишут в комментариях. Интересно, что слова о том, что Моргенштерн "когда-нибудь уйдет" Алишер говорил и в интервью Ксении Собчак. Так молодой артист отметил, что добился всех высот и уже не знает, что делать, а популярность ему уже не доставляет удовольствия. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

"Вернусь через десять лет": Моргенштерн попрощался с поклонниками?

07:07 06.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Уход Моргенштерна, как видно, назрел – об этом многократно заявляет сам артист, да и, похоже, публика отпускает скандального рэпера на заслуженный отдых
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн ушел из шоу-бизнеса на 10 лет, об этом он написал на своей Instagram-странице.
Под последним фото популярного рэпера, где он стоит в окружении публики, которая будто бы не дает ему покоя, артист написал: "Вернусь через 10 лет".
Стоит отметить, что это фотокадры из клипа рэпера на трек "Я когда-нибудь уйду". Одни подписчики в комментариях пишут, что уход Моргенштерна пришелся на хорошее время, ведь вернулся Оксимирон, другие переживают, а третьи – не понимают ажиотажа, возникшего в комментариях.
"Я надеюсь, это шутка", "Во-во, пока Оксимирон вернулся – тебе нех делать", "Братик, ты это серьезно? 10 лет без тебя я не переживу", "Мы тебя не отпустим", – пишут в комментариях.
Интересно, что слова о том, что Моргенштерн "когда-нибудь уйдет" Алишер говорил и в интервью Ксении Собчак. Так молодой артист отметил, что добился всех высот и уже не знает, что делать, а популярность ему уже не доставляет удовольствия.
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