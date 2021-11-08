https://sputnik-georgia.ru/20211108/golodayuschiy-saakashvili-prichastilsya-i-ispovedovalsya-261880478.html

Голодающий Саакашвили причастился и исповедовался

Голодающий Саакашвили причастился и исповедовался

Экс-президент Грузии, который голодает уже 39-й день, сам обратился в Патриархию с просьбой причастить его 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T14:25+0400

2021-11-08T14:25+0400

2021-11-08T15:46+0400

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грузия

грузинская православная церковь

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Митрополит Ахалкалакский Николоз исповедал и причастил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме №12.Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому. Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили>>Как рассказал митрополит Николоз журналистам, выйдя из тюрьмы, Саакашвили сам изъявил желание исповедаться.На вопрос журналистов о возможном освобождении экс-президента владыка Николоз высказал свою позицию."Что касается его освобождения, я считаю, что все люди должны нести ответственность за свои действия, но суд и судебное решение должны быть адекватными", – сказал он.Михаил Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине объявил он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в судопроизводстве.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированы, а себя – политзаключенным. В знак протеста он объявил голодовку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211107/lichnyy-vrach-nazval-sostoyanie-saakashvili-kriticheskim-261859913.html

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