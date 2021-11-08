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Голодающий Саакашвили причастился и исповедовался
Голодающий Саакашвили причастился и исповедовался
Экс-президент Грузии, который голодает уже 39-й день, сам обратился в Патриархию с просьбой причастить его 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T14:25+0400
2021-11-08T15:46+0400
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грузинская православная церковь
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Митрополит Ахалкалакский Николоз исповедал и причастил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме №12.Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому. Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили&gt;&gt;Как рассказал митрополит Николоз журналистам, выйдя из тюрьмы, Саакашвили сам изъявил желание исповедаться.На вопрос журналистов о возможном освобождении экс-президента владыка Николоз высказал свою позицию."Что касается его освобождения, я считаю, что все люди должны нести ответственность за свои действия, но суд и судебное решение должны быть адекватными", – сказал он.Михаил Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине объявил он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в судопроизводстве.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированы, а себя – политзаключенным. В знак протеста он объявил голодовку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинская православная церковь, возвращение и арест саакашвили

Голодающий Саакашвили причастился и исповедовался

14:25 08.11.2021 (обновлено: 15:46 08.11.2021)
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкПресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Экс-президент Грузии, который голодает уже 39-й день, сам обратился в Патриархию с просьбой причастить его
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Митрополит Ахалкалакский Николоз исповедал и причастил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме №12.
Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.
Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили>>
Как рассказал митрополит Николоз журналистам, выйдя из тюрьмы, Саакашвили сам изъявил желание исповедаться.

"Посчитал, что хочет причаститься. Как только я сказал об этом Патриарху, он, не колеблясь ни минуты, сказал, что, поскольку ему это нужно, он должен причаститься", – сказал митрополит Николоз.

На вопрос журналистов о возможном освобождении экс-президента владыка Николоз высказал свою позицию.
"Что касается его освобождения, я считаю, что все люди должны нести ответственность за свои действия, но суд и судебное решение должны быть адекватными", – сказал он.
Палатки представителей оппозиции. Акция сторонников ЕНД и Михаила Саакашвили у Руставской тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
Личный врач назвал состояние Саакашвили критическим
Вчера, 18:56
Михаил Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине объявил он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в судопроизводстве.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированы, а себя – политзаключенным. В знак протеста он объявил голодовку.

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