Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211108/gruzinskie-deyateli-kultury-obratilis-s-pismom-k-premeru-i-prezidentu-261866466.html
Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили
Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили
Под письмом с требованием перевести экс-президента Грузии в гражданскую клинику стоят более ста подписей 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T10:27+0400
2021-11-08T10:37+0400
культура
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260555011_0:104:1281:824_1920x0_80_0_0_dfb2e511631c6d58bf5b4526242a0038.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузинские писатели, представители кино, театра, музыки и других сфер искусства обратились с открытым письмом к первым лицам Грузии с просьбой перевести экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в период своего президентства, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку. По заявлению его личного врача, состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем и близко к критическому.Личный врач назвал состояние Саакашвили критическим&gt;&gt;Деятели искусства призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили и президента Саломе Зурабишвили "немедленно помочь третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и поместить его в такую клинику, какая была рекомендована консилиумом врачей и Народным защитником".В письме отмечено, что просьба никак не связана с политическими взглядами нижеподписавшихся. Открытое письмо подписали более 100 деятелей культуры, в том числе оперный певец Паата Бурчуладзе, писатель Рати Амаглобели, драматург Лаша Бугадзе, известная певица Нино Катамадзе, композитор и дирижер Николоз Рачвели и многие другие.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клиникуПротестующие ставят палатки у здания Руставской тюрьмы, где сидит СаакашвилиСаакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки – администрация тюремВ Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции СаакашвилиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211107/kadrami-saakashvili-iz-tyurmy-zainteresovalas-gosinspektsiya--261849834.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260555011_51:115:1036:854_1920x0_80_0_0_c497ded18fcc0b7265a85f32eac75695.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили

10:27 08.11.2021 (обновлено: 10:37 08.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Под письмом с требованием перевести экс-президента Грузии в гражданскую клинику стоят более ста подписей
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузинские писатели, представители кино, театра, музыки и других сфер искусства обратились с открытым письмом к первым лицам Грузии с просьбой перевести экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.
Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в период своего президентства, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку. По заявлению его личного врача, состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем и близко к критическому.
Личный врач назвал состояние Саакашвили критическим>>
Деятели искусства призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили и президента Саломе Зурабишвили "немедленно помочь третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и поместить его в такую клинику, какая была рекомендована консилиумом врачей и Народным защитником".
В письме отмечено, что просьба никак не связана с политическими взглядами нижеподписавшихся.
Открытое письмо подписали более 100 деятелей культуры, в том числе оперный певец Паата Бурчуладзе, писатель Рати Амаглобели, драматург Лаша Бугадзе, известная певица Нино Катамадзе, композитор и дирижер Николоз Рачвели и многие другие.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
Кадрами Саакашвили из тюрьмы заинтересовалась Госинспекция
Вчера, 09:36
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.

Читайте также:

Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клинику
Протестующие ставят палатки у здания Руставской тюрьмы, где сидит Саакашвили
Саакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки – администрация тюрем
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:59Ковид-статистика Грузии: в Тбилиси выявлена половина новых случаев
11:44"Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции
11:14"Только не с одним" – блогер Настя Ивлеева хочет встречаться с грузином
10:59Коронавирус в Грузии: в реанимации детской клиники им. Цицишвили мест нет
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 191
10:44Почему нельзя пить горячий чай? Ответ врача
10:42Мужская сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате мира
10:27Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили
10:07Точный прогноз погоды в Тбилиси на 8-14 ноября
09:20Курс лари на понедельник – 3,1637 GEL/$1
09:01Добыча нефти в Грузии выросла на треть
08:32Названы самые актуальные технологии цифрового мира
08:02Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 320 тысяч
07:32Грузинские виноделы представили свою продукцию на выставке в Кракове
07:01Главный эпидемиолог Грузии: координационный совет примет ряд важных решений
ВчераВ ходе потасовки на западе Грузии задержаны семь человек
ВчераСборная Грузии по дзюдо победила Россию в финале молодежного чемпионата Европы
ВчераСрок ультиматума подошел к концу – оппозиция проведет в Тбилиси очередную акцию
ВчераСильный взрыв разрушил здание кафе в казахстанском Актау
ВчераГрузинские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали на турнире в Баку