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Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили
Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили
Под письмом с требованием перевести экс-президента Грузии в гражданскую клинику стоят более ста подписей 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T10:27+0400
2021-11-08T10:27+0400
2021-11-08T10:37+0400
культура
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грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузинские писатели, представители кино, театра, музыки и других сфер искусства обратились с открытым письмом к первым лицам Грузии с просьбой перевести экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в период своего президентства, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку. По заявлению его личного врача, состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем и близко к критическому.Личный врач назвал состояние Саакашвили критическим>>Деятели искусства призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили и президента Саломе Зурабишвили "немедленно помочь третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и поместить его в такую клинику, какая была рекомендована консилиумом врачей и Народным защитником".В письме отмечено, что просьба никак не связана с политическими взглядами нижеподписавшихся. Открытое письмо подписали более 100 деятелей культуры, в том числе оперный певец Паата Бурчуладзе, писатель Рати Амаглобели, драматург Лаша Бугадзе, известная певица Нино Катамадзе, композитор и дирижер Николоз Рачвели и многие другие.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клиникуПротестующие ставят палатки у здания Руставской тюрьмы, где сидит СаакашвилиСаакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки – администрация тюремВ Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции СаакашвилиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили
10:27 08.11.2021 (обновлено: 10:37 08.11.2021)
Под письмом с требованием перевести экс-президента Грузии в гражданскую клинику стоят более ста подписей
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузинские писатели, представители кино, театра, музыки и других сфер искусства обратились с открытым письмом к первым лицам Грузии с просьбой перевести экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.
Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в период своего президентства, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку. По заявлению его личного врача, состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем и близко к критическому.
Деятели искусства призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили и президента Саломе Зурабишвили "немедленно помочь третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и поместить его в такую клинику, какая была рекомендована консилиумом врачей и Народным защитником".
В письме отмечено, что просьба никак не связана с политическими взглядами нижеподписавшихся.
Открытое письмо подписали более 100 деятелей культуры, в том числе оперный певец Паата Бурчуладзе, писатель Рати Амаглобели, драматург Лаша Бугадзе, известная певица Нино Катамадзе, композитор и дирижер Николоз Рачвели и многие другие.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.
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