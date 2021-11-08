https://sputnik-georgia.ru/20211108/gruzinskie-deyateli-kultury-obratilis-s-pismom-k-premeru-i-prezidentu-261866466.html

Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили

Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили

Под письмом с требованием перевести экс-президента Грузии в гражданскую клинику стоят более ста подписей 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T10:27+0400

2021-11-08T10:27+0400

2021-11-08T10:37+0400

культура

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260555011_0:104:1281:824_1920x0_80_0_0_dfb2e511631c6d58bf5b4526242a0038.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузинские писатели, представители кино, театра, музыки и других сфер искусства обратились с открытым письмом к первым лицам Грузии с просьбой перевести экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в период своего президентства, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку. По заявлению его личного врача, состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем и близко к критическому.Личный врач назвал состояние Саакашвили критическим>>Деятели искусства призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили и президента Саломе Зурабишвили "немедленно помочь третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и поместить его в такую клинику, какая была рекомендована консилиумом врачей и Народным защитником".В письме отмечено, что просьба никак не связана с политическими взглядами нижеподписавшихся. Открытое письмо подписали более 100 деятелей культуры, в том числе оперный певец Паата Бурчуладзе, писатель Рати Амаглобели, драматург Лаша Бугадзе, известная певица Нино Катамадзе, композитор и дирижер Николоз Рачвели и многие другие.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клиникуПротестующие ставят палатки у здания Руставской тюрьмы, где сидит СаакашвилиСаакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки – администрация тюремВ Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции СаакашвилиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211107/kadrami-saakashvili-iz-tyurmy-zainteresovalas-gosinspektsiya--261849834.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили