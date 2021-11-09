https://sputnik-georgia.ru/20211109/planirovalos-otravlenie-deputata---skandalnoe-zayavlenie-gruzinskoy-mechty-261916715.html

Планировалось отравление депутата? - скандальное заявление "Грузинской мечты"

Планировалось отравление депутата? - скандальное заявление "Грузинской мечты"

Депутат Элене Хоштария ответила на слова Ираклия Кобахидзе о планировании покушения на ее здоровье 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T14:29+0400

2021-11-09T14:29+0400

2021-11-09T14:55+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

элене хоштария

тюрьма

отравление

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская меча - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе обвинил "радикально настроенных" политиков в планировании отравления оппозиционного депутата парламента Элене Хоштария.Организаторы акций в поддержку Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии – СГБ>>Хоштария, лидер партии "Дроа" (Время пришло), семь дней назад объявила голодовку в знак солидарности с голодающим в тюрьме экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвил. Хоштария и лидеры других оппозиционных партий требуют перевода экс-президента в гражданскую клинику. Вопреки этим требованиям, Саакашвили был переведен в тюремную больницу.Хоштария назвала заявление лидера правящей партии фантазией. "Хочу ответить на абсурдное заявление, как-будто кто-то планировал мое отравление. Это говорит о тяжелом положении и фантазии правящей партии", - сказала Хоштария. По ее словам, только "Грузинская мечта" несет ответственность за жизнь и здоровье Саакашвили и ее лично. При этом Хоштария подчеркнула, что у властей не выйдет посеять вражду среди оппозиционеров."Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь>>Власти Грузии уже обвиняли лидеров оппозиции в планировании убийства одного из них с тем, чтобы в стране начались волнения и произошел государственный переворот. Более того, Служба госбезопасности возбудила уголовное дело, прямо указав на Саакашвили, что это он из тюрьмы планирует свержение власти. Политическая обстановка обострилась в Грузии после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной Саакашвили партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, элене хоштария, тюрьма, отравление, возвращение и арест саакашвили