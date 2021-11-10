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Голодающему депутату парламента Грузии потребовалось переливание
Голодающему депутату парламента Грузии потребовалось переливание
На седьмой день голодовки Элене Хоштария потребовалось медицинское вмешательство 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T16:34+0400
2021-11-10T16:34+0400
2021-11-10T16:34+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Некоторые показатели в анализах голодающего оппозиционного депутата парламента Грузии Элене Хоштария были настолько опасными, что ей понадобилось переливание.Лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария объявила голодовку 3 ноября с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице."Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь>>По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо. Депутат также подчеркнула, что в будущем не будет делать никаких переливаний для улучшения своего состояния."Соглашусь только на то медицинское вмешательство, которое позволит избежать летального исхода или потерю адекватности и сознания. Режим моей голодовки будет таким, чтобы голодать до конца, сколько бы ни потребовалось времени, и продолжать и протест и борьбу в этом виде", - заявила Хоштария.Хоштария намерена продолжать голодовку до тех пор, пока жизни Михаила Саакашвили не будет угрозы.В понедельник Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное медицинское учреждение №18 в Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 41 день назад.Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
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новости, грузия, михаил саакашвили, парламент грузии, голодовка, элене хоштария
Голодающему депутату парламента Грузии потребовалось переливание
На седьмой день голодовки Элене Хоштария потребовалось медицинское вмешательство
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Некоторые показатели в анализах голодающего оппозиционного депутата парламента Грузии Элене Хоштария были настолько опасными, что ей понадобилось переливание.
Лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария объявила голодовку 3 ноября с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.
"После консультаций с врачами я пришла к решению, что на медицинское вмешательство соглашусь только в том случае, если жизненно важные параметры окажутся под угрозой. Таким образом, как показали анализы, некоторые показатели были настолько опасными, что потребовалась переливание. Поэтому вчера мне сделали первое переливание", - заявила Хоштария журналистам.
По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо. Депутат также подчеркнула, что в будущем не будет делать никаких переливаний для улучшения своего состояния.
"Соглашусь только на то медицинское вмешательство, которое позволит избежать летального исхода или потерю адекватности и сознания. Режим моей голодовки будет таким, чтобы голодать до конца, сколько бы ни потребовалось времени, и продолжать и протест и борьбу в этом виде", - заявила Хоштария.
Хоштария намерена продолжать голодовку до тех пор, пока жизни Михаила Саакашвили не будет угрозы.
В понедельник Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное медицинское учреждение №18 в Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 41 день назад.
Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.
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