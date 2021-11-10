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Голодовка в поддержку Саакашвили – один из депутатов-оппозиционеров госпитализирован
Голодовка в поддержку Саакашвили – один из депутатов-оппозиционеров госпитализирован
Ираклий Гогуадзе обещает после того, как ему позволит здоровье, прибегнуть к другой форме протеста 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T11:33+0400
2021-11-10T12:06+0400
грузия
парламент грузии
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" – депутат парламента Ираклий Гогуадзе был вынужден прекратить голодовку из-за ухудшения состояния здоровья.Ираклий Гогуадзе объявил о своей голодовке вместе с коллегой Элене Хоштария 3 ноября. Он планировал прекратить ее только после перевода голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. Власти все же решили этапировать экс-президента в тюремную больницу."Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь&gt;&gt;На седьмой день отказа от пищи Гогуадзе был доставлен в клинику Ингороква.По его словам, его требование так и не было выполнено. Более того, Саакашвили сегодня находится в худших условиях, чем в руставской тюрьме.Гогуадзе обещает прибегнуть к другой форме протеста, как только ему позволит здоровье.Голодовку в парламенте Грузии продолжает лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. Она отказывается от приема пищи уже восьмой день. По ее словам, она принимает лишь воду. Несколько раз состояние Хоштария ухудшалось – она теряла сознание и к ней вызывали скорую.Хоштария не собирается прекращать голодовку до тех пор, пока экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику.По словам соратников Хоштария, она чувствует себя довольно бодро, но по-прежнему отказывается от медикаментов и помощи врачей.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси вечером в понедельник. Личный врач Саакашвили, адвокаты и соратники настаивали на его помещении в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически воспротивились этому.Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября после того, как он нелегально проник на территорию Грузии. На родине он заочно приговорен к шести годам по двум уголовным делам. Еще три дела находятся в судопроизводстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, парламент грузии, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Голодовка в поддержку Саакашвили – один из депутатов-оппозиционеров госпитализирован

11:33 10.11.2021 (обновлено: 12:06 10.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 в Аджарии
Скорая помощь 112 в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ираклий Гогуадзе обещает после того, как ему позволит здоровье, прибегнуть к другой форме протеста
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" – депутат парламента Ираклий Гогуадзе был вынужден прекратить голодовку из-за ухудшения состояния здоровья.
Ираклий Гогуадзе объявил о своей голодовке вместе с коллегой Элене Хоштария 3 ноября. Он планировал прекратить ее только после перевода голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. Власти все же решили этапировать экс-президента в тюремную больницу.
"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь>>
На седьмой день отказа от пищи Гогуадзе был доставлен в клинику Ингороква.

"Врачи сняли мне боль и вывели из тяжелого положения. Я должен продолжить лечение, поэтому прекращаю голодовку", – сказал политик.

По его словам, его требование так и не было выполнено. Более того, Саакашвили сегодня находится в худших условиях, чем в руставской тюрьме.
Гогуадзе обещает прибегнуть к другой форме протеста, как только ему позволит здоровье.
Голодовку в парламенте Грузии продолжает лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. Она отказывается от приема пищи уже восьмой день. По ее словам, она принимает лишь воду. Несколько раз состояние Хоштария ухудшалось – она теряла сознание и к ней вызывали скорую.
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Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента
4 ноября, 17:22
Хоштария не собирается прекращать голодовку до тех пор, пока экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику.
По словам соратников Хоштария, она чувствует себя довольно бодро, но по-прежнему отказывается от медикаментов и помощи врачей.
Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси вечером в понедельник. Личный врач Саакашвили, адвокаты и соратники настаивали на его помещении в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически воспротивились этому.
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября после того, как он нелегально проник на территорию Грузии. На родине он заочно приговорен к шести годам по двум уголовным делам. Еще три дела находятся в судопроизводстве.

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