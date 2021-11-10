https://sputnik-georgia.ru/20211110/golodovka-v-podderzhku-saakashvili--odin-iz-deputatov-oppozitsionerov-gospitalizirovan-261940173.html

Голодовка в поддержку Саакашвили – один из депутатов-оппозиционеров госпитализирован

Голодовка в поддержку Саакашвили – один из депутатов-оппозиционеров госпитализирован

Ираклий Гогуадзе обещает после того, как ему позволит здоровье, прибегнуть к другой форме протеста 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T11:33+0400

2021-11-10T11:33+0400

2021-11-10T12:06+0400

грузия

парламент грузии

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" – депутат парламента Ираклий Гогуадзе был вынужден прекратить голодовку из-за ухудшения состояния здоровья.Ираклий Гогуадзе объявил о своей голодовке вместе с коллегой Элене Хоштария 3 ноября. Он планировал прекратить ее только после перевода голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. Власти все же решили этапировать экс-президента в тюремную больницу."Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь>>На седьмой день отказа от пищи Гогуадзе был доставлен в клинику Ингороква.По его словам, его требование так и не было выполнено. Более того, Саакашвили сегодня находится в худших условиях, чем в руставской тюрьме.Гогуадзе обещает прибегнуть к другой форме протеста, как только ему позволит здоровье.Голодовку в парламенте Грузии продолжает лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. Она отказывается от приема пищи уже восьмой день. По ее словам, она принимает лишь воду. Несколько раз состояние Хоштария ухудшалось – она теряла сознание и к ней вызывали скорую.Хоштария не собирается прекращать голодовку до тех пор, пока экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику.По словам соратников Хоштария, она чувствует себя довольно бодро, но по-прежнему отказывается от медикаментов и помощи врачей.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси вечером в понедельник. Личный врач Саакашвили, адвокаты и соратники настаивали на его помещении в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически воспротивились этому.Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября после того, как он нелегально проник на территорию Грузии. На родине он заочно приговорен к шести годам по двум уголовным делам. Еще три дела находятся в судопроизводстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/iliya-ii-prosit-saakashvili-prekratit-golodovku--reaktsiya-eks-prezidenta-261796510.html

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грузия, парламент грузии, голодовка, возвращение и арест саакашвили