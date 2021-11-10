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Мать Моргенштерна рассказала подробности об отце рэпера
Мать Моргенштерна рассказала подробности об отце рэпера
Моргенштерн видел своего родного отца всего пять раз в своей жизни, призналась мать эпатажного рэпера 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T07:11+0400
2021-11-10T07:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Мама популярного российского рэпера Моргенштерна Марина Моргенштерн поделилась подробностями об отце сына в своем Instagram-блоге.Марина Моргенштерн в откровенном тексте призналась, что Моргенштерн видел своего отца всего пять раз в жизни. Женщина пишет, что ее муж Тагир оставил семью, когда Алишер был совсем маленьким.Несмотря на это, по словам Марины, она всегда старалась сберечь психику сына от обидных вопросов об отце, говоря, что он не мог видеться с сыном в виду разных обстоятельств.Моргенштерн также сказала, что ее муж был предпринимателем. Позже он столкнулся с проблемами в бизнесе, после чего его не стало. Тогда Алишеру было 11 лет."Тагира не стало, когда Алишерке было 11 лет. Я сказала об этом сыну, только ближе к 14 (переживая за его детские чувства). "А я почему-то знал, что его нет больше", – наверное, сын чувствовал", – пишет Марина о реакции сына.В заключении женщина написала, что ее муж сделал для нее многое. В комментариях подписчики поддержали ее, оценив трогательные слова.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Мать Моргенштерна рассказала подробности об отце рэпера

07:11 10.11.2021
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
/
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Моргенштерн видел своего родного отца всего пять раз в своей жизни, призналась мать эпатажного рэпера
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Мама популярного российского рэпера Моргенштерна Марина Моргенштерн поделилась подробностями об отце сына в своем Instagram-блоге.
Марина Моргенштерн в откровенном тексте призналась, что Моргенштерн видел своего отца всего пять раз в жизни. Женщина пишет, что ее муж Тагир оставил семью, когда Алишер был совсем маленьким.
Несмотря на это, по словам Марины, она всегда старалась сберечь психику сына от обидных вопросов об отце, говоря, что он не мог видеться с сыном в виду разных обстоятельств.
Моргенштерн также сказала, что ее муж был предпринимателем. Позже он столкнулся с проблемами в бизнесе, после чего его не стало. Тогда Алишеру было 11 лет.
"Тагира не стало, когда Алишерке было 11 лет. Я сказала об этом сыну, только ближе к 14 (переживая за его детские чувства). "А я почему-то знал, что его нет больше", – наверное, сын чувствовал", – пишет Марина о реакции сына.
В заключении женщина написала, что ее муж сделал для нее многое. В комментариях подписчики поддержали ее, оценив трогательные слова.
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