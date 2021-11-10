https://sputnik-georgia.ru/20211110/mat-morgenshterna-rasskazala-podrobnosti-ob-ottse-repera-261916228.html

Мать Моргенштерна рассказала подробности об отце рэпера

Мать Моргенштерна рассказала подробности об отце рэпера

Моргенштерн видел своего родного отца всего пять раз в своей жизни, призналась мать эпатажного рэпера 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T07:11+0400

2021-11-10T07:11+0400

2021-11-10T07:11+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/12/252056849_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_f9a9f0fc6a615784fb5e8ec04d914f34.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Мама популярного российского рэпера Моргенштерна Марина Моргенштерн поделилась подробностями об отце сына в своем Instagram-блоге.Марина Моргенштерн в откровенном тексте призналась, что Моргенштерн видел своего отца всего пять раз в жизни. Женщина пишет, что ее муж Тагир оставил семью, когда Алишер был совсем маленьким.Несмотря на это, по словам Марины, она всегда старалась сберечь психику сына от обидных вопросов об отце, говоря, что он не мог видеться с сыном в виду разных обстоятельств.Моргенштерн также сказала, что ее муж был предпринимателем. Позже он столкнулся с проблемами в бизнесе, после чего его не стало. Тогда Алишеру было 11 лет."Тагира не стало, когда Алишерке было 11 лет. Я сказала об этом сыну, только ближе к 14 (переживая за его детские чувства). "А я почему-то знал, что его нет больше", – наверное, сын чувствовал", – пишет Марина о реакции сына.В заключении женщина написала, что ее муж сделал для нее многое. В комментариях подписчики поддержали ее, оценив трогательные слова.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, российский шоу-бизнес