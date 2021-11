Нет эйджизму: Сара Джессика Паркер защитила возраст актеров "Секса в большом городе"

https://sputnik-georgia.ru/20211114/net-eydzhizmu-sara-dzhessika-parker-zaschitila-vozrast-akterov-seksa-v-bolshom-gorode-261906216.html

14.11.2021

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Исполнительница главной роли в перезапуске культового сериала "Секс в большом городе", актриса Сара Джессика Паркер прокомментировала в интервью Vogue скандал, связанный с горячим обсуждением в Сети возраста актеров сиквела.Продолжение сериала называется "And Just Like That…" ("И просто так..."). Действие в картине происходит спустя 17 лет после завершения оригинального сериала. И если фанаты сериала с удовольствием ожидают развития отношений своих любимых героев, то хейтеры заявляют, что актеры слишком уж постарели. К слову, всем им сейчас за 50.Сара Джессика Паркер, которая вновь предстанет в сериале в роли колумнистки Кэрри Брэдшоу, назвала такие высказывания "женоненавистнической болтовней" и призналась, что была шокирована, прочитав их."На нас шквалом обрушилась эта женоненавистническая болтовня. Этого бы никогда не случилось с мужчиной, — сказала Паркер. — "Седые волосы, седые волосы, седые волосы. У нее, что, седые волосы?" Я сижу с Энди Коэном (американский телеведущий и продюсер — Прим. ред.), у него густая седая шевелюра, и он восхитителен. Почему для него это нормально? Народ, я не знаю, что вам еще сказать!"Как оказалось, хейтеров возмутила не только седина волос главных героев, но и их морщины. Как говорит Сара Джессика Паркер, их было не остановить в соцсетях."Там каждому есть, что сказать. "У нее слишком много морщин, а у нее мало". Кажется, что люди не хотят, чтобы мы чувствовали себя комфортно такими, какие мы есть сейчас. Им будто нравится видеть, как мы переживаем из-за того, как выглядим сейчас, независимо от того, выбираем ли мы естественное старение и не выглядим идеально или делаем что-то, если это заставляет нас чувствовать себя лучше. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Да и что я могу сделать? Остановить старение? Испариться?" — добавила актриса.Известно, что десять новых серий о Кэрри Брэдшоу и ее подругах появятся на стриминге HBO Max уже в декабре 2021 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

