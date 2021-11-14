Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211114/net-eydzhizmu-sara-dzhessika-parker-zaschitila-vozrast-akterov-seksa-v-bolshom-gorode-261906216.html
Нет эйджизму: Сара Джессика Паркер защитила возраст актеров "Секса в большом городе"
Нет эйджизму: Сара Джессика Паркер защитила возраст актеров "Секса в большом городе"
Хейтеров возмутило, почему главные актеры в перезапуске с седыми волосами, с морщинами и активно продолжают строить свою жизнь. Джессика Паркер в шоке 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T10:10+0400
2021-11-14T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
сериал "секс в большом городе"
сара джессика паркер
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252294858_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_f75cacb39d282d1e80f8b42c6dc6448b.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Исполнительница главной роли в перезапуске культового сериала "Секс в большом городе", актриса Сара Джессика Паркер прокомментировала в интервью Vogue скандал, связанный с горячим обсуждением в Сети возраста актеров сиквела.Продолжение сериала называется "And Just Like That…" ("И просто так..."). Действие в картине происходит спустя 17 лет после завершения оригинального сериала. И если фанаты сериала с удовольствием ожидают развития отношений своих любимых героев, то хейтеры заявляют, что актеры слишком уж постарели. К слову, всем им сейчас за 50.Сара Джессика Паркер, которая вновь предстанет в сериале в роли колумнистки Кэрри Брэдшоу, назвала такие высказывания "женоненавистнической болтовней" и призналась, что была шокирована, прочитав их."На нас шквалом обрушилась эта женоненавистническая болтовня. Этого бы никогда не случилось с мужчиной, — сказала Паркер. — "Седые волосы, седые волосы, седые волосы. У нее, что, седые волосы?" Я сижу с Энди Коэном (американский телеведущий и продюсер — Прим. ред.), у него густая седая шевелюра, и он восхитителен. Почему для него это нормально? Народ, я не знаю, что вам еще сказать!"Как оказалось, хейтеров возмутила не только седина волос главных героев, но и их морщины. Как говорит Сара Джессика Паркер, их было не остановить в соцсетях."Там каждому есть, что сказать. "У нее слишком много морщин, а у нее мало". Кажется, что люди не хотят, чтобы мы чувствовали себя комфортно такими, какие мы есть сейчас. Им будто нравится видеть, как мы переживаем из-за того, как выглядим сейчас, независимо от того, выбираем ли мы естественное старение и не выглядим идеально или делаем что-то, если это заставляет нас чувствовать себя лучше. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Да и что я могу сделать? Остановить старение? Испариться?" — добавила актриса.Известно, что десять новых серий о Кэрри Брэдшоу и ее подругах появятся на стриминге HBO Max уже в декабре 2021 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252294858_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b1486c2439d3969ae00be88efffd6e22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сериал "секс в большом городе", сара джессика паркер, зарубежные звезды

Нет эйджизму: Сара Джессика Паркер защитила возраст актеров "Секса в большом городе"

10:10 14.11.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Сара Джессика Паркер
Американская актриса Сара Джессика Паркер - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Хейтеров возмутило, почему главные актеры в перезапуске с седыми волосами, с морщинами и активно продолжают строить свою жизнь. Джессика Паркер в шоке
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Исполнительница главной роли в перезапуске культового сериала "Секс в большом городе", актриса Сара Джессика Паркер прокомментировала в интервью Vogue скандал, связанный с горячим обсуждением в Сети возраста актеров сиквела.
Продолжение сериала называется "And Just Like That…" ("И просто так..."). Действие в картине происходит спустя 17 лет после завершения оригинального сериала. И если фанаты сериала с удовольствием ожидают развития отношений своих любимых героев, то хейтеры заявляют, что актеры слишком уж постарели. К слову, всем им сейчас за 50.
Сара Джессика Паркер, которая вновь предстанет в сериале в роли колумнистки Кэрри Брэдшоу, назвала такие высказывания "женоненавистнической болтовней" и призналась, что была шокирована, прочитав их.
"На нас шквалом обрушилась эта женоненавистническая болтовня. Этого бы никогда не случилось с мужчиной, — сказала Паркер. — "Седые волосы, седые волосы, седые волосы. У нее, что, седые волосы?" Я сижу с Энди Коэном (американский телеведущий и продюсер — Прим. ред.), у него густая седая шевелюра, и он восхитителен. Почему для него это нормально? Народ, я не знаю, что вам еще сказать!"
Как оказалось, хейтеров возмутила не только седина волос главных героев, но и их морщины. Как говорит Сара Джессика Паркер, их было не остановить в соцсетях.
"Там каждому есть, что сказать. "У нее слишком много морщин, а у нее мало". Кажется, что люди не хотят, чтобы мы чувствовали себя комфортно такими, какие мы есть сейчас. Им будто нравится видеть, как мы переживаем из-за того, как выглядим сейчас, независимо от того, выбираем ли мы естественное старение и не выглядим идеально или делаем что-то, если это заставляет нас чувствовать себя лучше. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Да и что я могу сделать? Остановить старение? Испариться?" — добавила актриса.
Известно, что десять новых серий о Кэрри Брэдшоу и ее подругах появятся на стриминге HBO Max уже в декабре 2021 года.
Читайте также:
Кэрри и Мистер Биг вновь в Париже: фото со съемок сиквела "Секса в большом городе"
Звезда сериала "Секс в большом городе" умер в США
Продолжение сериала "Секс в большом городе": в Сети появились новые фото с Паркер и Никсон
Шантаж? Стало известно, почему Саманты не будет в "Сексе в большом городе"
Замена Саманте есть: появилось фото с новой героиней сиквела "Секса в большом городе"
Однажды в Нью-Йорке: Регина Тодоренко встретилась с Сарой Джессикой Паркер
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:31Три спасателя пострадали при тушении пожара в жилом доме в Батуми
12:00Определен участник конкурса "Детское Евровидение-2021"от Грузии
11:38Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
11:20Число выявленных в Грузии случаев коронавируса выросло за сутки на 3,7 тысячи
11:08В Гродно открылся Старый замок после реконструкции - видео
11:03Движение автомобилей на центральной трассе Грузии будет приостановлено
10:32Правительство Грузии разрабатывает план по привлечению в страну инвесторов
09:01В Грузии стали совершать меньше преступлений
00:22Саакашвили не смог встать с кровати, заявил его личный врач
ВчераАдвокат Саакашвили просит Народного защитника созвать новый консилиум врачей под ее эгидой
ВчераВ центре Тбилиси прошел митинг в поддержку Саакашвили
Вчера"Нацдвижение" поддерживает малочисленная группа иностранных лоббистов, заявили в "Мечте"
ВчераНовый митинг оппозиции у парламента Грузии в поддержку Саакашвили – видео
ВчераОбвинения Вашингтона в адрес Москвы стали более агрессивными, заявили в МИД России
ВчераЭрдоган принял участие в церемонии начала монтажа последней части моста через Дарданеллы
ВчераКатоликос-Патриарх всея Грузии принял мать Саакашвили
ВчераПочему европарламентария не пустили к Саакашвили – ответ Министерства юстиции
ВчераЦИК Грузии оставил итоги выборов неизменными, отклонив все жалобы оппозиции
ВчераЖенщина получила ограничительный ордер за избиение своего мужа на востоке Грузии
ВчераСколько невакцинированных умирают от коронавируса в Грузии: официальные данные