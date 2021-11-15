https://sputnik-georgia.ru/20211115/mogut-otkazat-pochki---sostoyanie-golodayuschego-deputata-ukhudshilos-262077186.html
Могут отказать почки - состояние голодающего депутата ухудшилось
Могут отказать почки - состояние голодающего депутата ухудшилось
Элене Хоштария голодает в одном из кабинетов парламента Грузии уже 13-й день 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T13:19+0400
2021-11-15T13:19+0400
2021-11-15T13:34+0400
политика
новости
грузия
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Без регулярных переливаний у голодающего депутата парламента, лидера партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария могут отказать почки, к такому заключению пришли врачи.О своем состоянии Элене Хоштария, которая объявила голодовку с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, написала на своей странице в Facebook.Саакашвили не будет присутствовать на судебном процессе>>По словам депутата, ей предложили госпитализацию, но она отказалась, дав согласие на переливание."Я согласилась на переливание. Как только риск остановки почек будут снят, я прекращу переливание", - написала Хоштария.Она еще раз обратилась к властям перевести экс-президента Саакашвили в гражданскую клинику."Я не собираюсь останавливаться!" - заявляет Хоштария.Элене Хоштария объявила голодовку 3 ноября. Все это время она принимала лишь воду. За тринадцать дней голодовки состояние Хоштария несколько раз ухудшалось, и к ней вызывали скорую. Врачи настоятельно рекомендовали ей лечь в больницу. Однако на госпитализацию политик не соглашается.В воскресенье о начале голодовки объявили еще девять оппозиционных депутатов парламента, а также один из лидеров "Единого национального движения" Георгий Барамидзе. Депутаты остаются на время голодовки в здании парламента, а Барамидзе в главном офисе ЕНД. Голодовку объявил и оперный певец Паата Бурчуладзе.Власти по-прежнему отказываются переводить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. По словам главного врача Глданской тюремной больницы, куда помещен экс-президент, состояние Саакашвили стабильное, он находится под наблюдением врачей и в случае необходимости ему будет оказана необходимая помощь.Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Могут отказать почки - состояние голодающего депутата ухудшилось
13:19 15.11.2021 (обновлено: 13:34 15.11.2021)
Элене Хоштария голодает в одном из кабинетов парламента Грузии уже 13-й день
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Без регулярных переливаний у голодающего депутата парламента, лидера партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария могут отказать почки, к такому заключению пришли врачи.
О своем состоянии Элене Хоштария, которая объявила голодовку с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, написала на своей странице в Facebook
.
"Врач сказал мне, что в организме началась интоксикация, и если на этом этапе я не буду делать переливаний (медикаментозные, а не пищевые, о них не может быть и речи), почки не выдержат", - написала Хоштария.
По словам депутата, ей предложили госпитализацию, но она отказалась, дав согласие на переливание.
"Я согласилась на переливание. Как только риск остановки почек будут снят, я прекращу переливание", - написала Хоштария.
Она еще раз обратилась к властям перевести экс-президента Саакашвили в гражданскую клинику.
"Я не собираюсь останавливаться!" - заявляет Хоштария.
Элене Хоштария объявила голодовку 3 ноября. Все это время она принимала лишь воду. За тринадцать дней голодовки состояние Хоштария несколько раз ухудшалось, и к ней вызывали скорую. Врачи настоятельно рекомендовали ей лечь в больницу. Однако на госпитализацию политик не соглашается.
В воскресенье о начале голодовки объявили еще девять оппозиционных депутатов парламента, а также один из лидеров "Единого национального движения" Георгий Барамидзе. Депутаты остаются на время голодовки в здании парламента, а Барамидзе в главном офисе ЕНД. Голодовку объявил и оперный певец Паата Бурчуладзе.
Власти по-прежнему отказываются переводить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. По словам главного врача Глданской тюремной больницы, куда помещен экс-президент, состояние Саакашвили стабильное, он находится под наблюдением врачей и в случае необходимости ему будет оказана необходимая помощь.
Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад.
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